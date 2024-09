Eurovision er et paradis

Der er nogle træk, man nødvendigvis må besidde, hvis man er hardcore Eurovision-fan; man må være stærkt patriotisk, ekstremt selvbevidst og forberedt på at smide store summer penge efter flybilletter og plastikflag. Det er svært at forestille sig, at der findes mange mennesker, der er alle de ting på én gang, men alligevel bliver værtsbyen for Eurovision hvert år oversvømmet af tusindvis af mennesker, der er troppet op for at støtte deres hjemland ved at opføre sig som idioter til verdens mest fesne popkonkurrence.

BILLEDER: København er et paradis

Videos by VICE

Fotograf Will Coutts gik på opdagelse i Stockholms gader for at se, hvad der sker, når en by bliver overtaget af sindssyge popfans.