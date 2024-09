Qvortrup: Det er point of no return for Søren Pape

Foto af Rasmus Flindt Pedersen.

OPDATERING: Statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt 13:30 pressemøde i Spejlsalen på Christiansborg. Her beskrev han den nuværende situation som en gordisk knude (en knude, der ikke kan bindes op, red.) Han overraskede den samlede presse ved hverken at udskrive valg eller fyre miljøministeren. I stedet vil han prøve at finde en løsning på gylleproblematikken ved at kalde Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og det Konservative Folkeparti til forhandlingsbordet. De Konservative har utvetydigt sagt, at man ikke kan støtte Eva Kjer Hansen som minister – Lars Løkke gav på pressemødet fuld opbakning til Eva Kjer Hansen. Forhandlingerne starter klokken 16 onsdag.



Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens fremtid hænger i en tynd tråd. Så meget er klart, efter hun i går blev skarpt kritiseret af syv uafhængige eksperter på et samråd. Kritikken går på, at ministeren har fået miljøkonsekvenserne af landbrugspakken til at se kønnere ud, end de i virkeligheden er. Ikke meget, men nok til at det Konservative Folkeparti med formand Søren Pape i spidsen i går udtrykte mistillid til Eva Kjer Hansen.

Dermed har Venstre ikke længere de 90 mandater i ryggen, som det kræves at være i regering, og de kan altså blive nødsaget til at udskrive valg, hvis ikke de går med til at fyre Eva Kjer Hansen. Danmark kan altså blive kastet ud i et folketingsvalg blot otte måneder efter, danskerne sidst var ved stemmeurnerne.

Vi tog en snak med politisk kommentator og vært på Borgen Unplugged, Henrik Qvortrup, om hvordan situationen er nået så vidt, og hvem der risikerer at tabe mest.

Screenshot via Facebook.

VICE: Hvad foregår der?

Henrik Qvortrup: Der er et element af politisk nervekrig. Lars Løkke blev overrasket, da de Konservative trak støtten til Eva Kjer Hansen. Så troede Lars Løkke, at han kunne bruge sine velkendte bissetricks til at banke de konservative på plads (da han skrev på Facebook, red.). Det ser ud til, at formanden for de konservative, Søren Pape, ikke sådan lader sig skræmme, men derimod holder fast i, at man ikke har tillid til ministeren.

I yderste konsekvens kan det jo føre til et nyt folketingsvalg. Hvem ville risikere mest ved et eventuelt valg?

Lars Løkke Rasmussen. Det her er jo Søren Papes mulighed for at træde ud af glemslen. Det kan godt være, at nogle synes, det er forkert, det han gør, men han går trods alt ikke i ét med tapetet længere. Det her er jo hans mulighed for at signalere handlekraft. Det er hans chance for et gennembrud. Truslen om et valg er på mange måder større for Løkke end Pape.

Lars Løkke har jo troet, at han kunne intimidere de Konservative lidt ved at rasle med valgsablen, fordi de ligger og danser omkring spærregrænsen. Men Søren Pape og de Konservative ryster altså ikke på hånden.

De konservative har jo også vælgere, der gerne vil have landbrugspakken. Kan han ikke miste vælgere på det her?

Jo, men altså ‘you win some, you lose some’. Det er jo også lidt mærkeligt, at de konservative støtter landbrugspakken, men samtidig ikke den minister, som står bag pakken.

Det her er en diskussion om hvorvidt man har tillid til en minister eller ej. Det har de Konservative ikke, og derfor vil man trække tæppet væk under Eva Kjer Hansen.

Okay. Men det er vel usandsynligt, at Eva Kjer Hansen fortsætter som minister. Lars Løkke står fast på sin støtte til hende, han har bare ikke 90 mandater, der støtter hende. Hvordan kan både Lars Løkke og de konservative komme ud af det her med skindet på næsen?

Det har jeg også svært ved at se. Hvis hun fortsætter som minister, så er det fordi, de Konservative skulle falde til patten i et hidtil uset omfang og støtte ministeren igen. Hvis det sker, så er Søren Pape ubehjælpeligt til grin, og så kan han godt lukke og slukke som partiformand. Det er point of no return for ham.

Hvad så nu?

Der er tre scenarier:

Eva Kjer Hansen forlader regeringen. Lars Løkke siger, at hvis Eva Kjer Hansen skal forlade regeringen, så vælter hele regeringen. Lars Løkke ser, om de Konservative virkelig mener, at de vil vælte Eva Kjer Hansen, og lader det komme til en afstemning i Folketinget.

Jeg ser mulighed nummer 1 og 3 som de mest sandsynlige. De Konservative er ikke bange for et valg. De mangler at vise handlekraft, og nu har de uomtvisteligt chancen.

Men vil de konservative gerne have et valg – de står jo sløjt i meningsmålingerne?

Jeg tror ikke, de er så nervøse for et valg. Når Lars Løkke truer dem med et folketingsvalg, så er det, fordi han tror, at de Konservative ligger så dårligt i meningsmålingerne, at de ville de stikke piben ind ved udsigten til et valg.

Man kunne også vende den om og sige, at det her er de Konservatives chance for at vende skuden. Jeg tror ikke, at de blive fældet af spærregrænsen ved et eventuelt valg.

Hvad tror du, Lars Løkke tænker lige nu?

Jeg tror, at han skal finde en vej ud af det her, som ikke er et folketingsvalg. Den er svær nu, og han er gået så langt ud på planken, at det er svært vende om. Han kunne bare have sagt i går, at han beklagede, at de Konservative ikke kunne støtte hans minister, og så have sagt farvel og tak til Eva Kjer Hansen. Så havde den været lukket.

Hvad tror du det ender med?

Hvis jeg skal tvinges til et gæt lige nu, så bliver det, at Eva Kjer Hansen forlader regeringen. Men jeg er ikke sikker.

