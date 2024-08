Få skræddersyet din egen mordvideo

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Best Deaths er en hjemmeside til dem, der elsker videooptagelser af folk, der dør. De kalder selv deres store interesse for “death performance videos,” men man kan også kalde det ekstrem horror, falsk snuff eller horror-porn. I modsætning til drabsscenerne i Hollywood-film, som altid kun varer et øjeblik, bliver drab i denne genre udpenslet og trukket i langdrag, og selve scenarierne er meget kreative (nogle gange næsten latterlige) med tydelige homoerotiske undertoner.

Hjemmesiden blev oprindeligt startet som en hobby af to venner, der producerede deres egne hjemmelavede gyser-kortfilm, som tit endte med, at den ene dræbte den anden. Omkring 2005 slog de sig sammen med en anden gruppe, som også lavede deres egne film, men havde mere fokus på fetischer. Sammen skruede de op for niveauet og producerede film under navnet Best Deaths. I dag bliver hjemmesiden opdateret dagligt, og man kan endda gøre sine egne fantasier til virkelighed ved at bestille en skræddersyet film. For helt ned til 3000 kroner kan du selv vælge mellem de faste skuespillere og få dem dræbt (for sjov) på lige den måde, du godt kunne tænke dig – om du så foretrækker knivstikkeri, druknedød eller kvælning.

Jeg talte med Victor fra kollektivet og spurgte, hvorfor og hvordan de gør, hvad de gør.

VICE: Er hjemmesiden populær?

Victor: Ja, det er den da. Jeg tror, det hænger sammen med, at der ikke findes mange sider som vores, og der er folk, der godt kan lide at kigge på det. Måske ikke nødvendigvis drab, men mere den fetisch, der nogle gange ligger bag. Måske kan de godt lide videoer, der er fokuseret på fødder eller navler, eller også kan de godt lide at se fyre blive kvalt, hængt eller sådan noget.

Okay, så selvom det mest handler om mord, så imødekommer I også nogle mere specifikke fetischer. Folk kan også bestille deres egen drabsvideo. Har I fået nogle bestillinger, som I måtte sig nej til?

Der har været et par manuskripter, som vi afviste, fordi vi vidste, at skuespillerne aldrig ville gå med til det. Jeg ved, at der findes mennesker, som godt kan lide ting med børn – men det siger vi utvivlsomt nej til. Alle vores produktioner involverer mænd, som er mindst 18 år gamle, og vi tvinger dem aldrig til at gøre noget. Vi forklarer, hvad der skal ske i scenen, og hvis de siger nej eller er uenige i en prioritering, så laver vi de nødvendige ændringer, så de føler sig trygge. Men det ved fans godt, og derfor er der heller ikke rigtig nogen, der beder os lave videoer med børn.

Hvordan sikrer I, at alt går forsvarligt til, og at ingen bliver dræbt i virkeligheden?

Skuespillernes sikkerhed kommer i første række – det er hovedfokus. Vi forsøger at filme alting, så det ser så realistisk ud som muligt, men vi tager altid vores forholdsregler. Hvis vi for eksempel skal bruge knive, så sørger vi altid for, at de overhovedet ikke er skarpe – og så fortæller vi skuespillerne, at de skal passe på med alle slags rekvisitter. Når vi skal filme en druknescene tager vi mange pauser, så vi kun holder skuespilleren under vandet i fem eller ti sekunder af gangen – eller hvor længe skuespilleren nu kan holde vejret. Skuespilleren er aldrig i fare i vores produktioner.

Men hvis noget gik galt, og I skulle forklare, at det var et uheld, ville I ikke stå så stærkt: “Hej, vi har haft et uheld – vi filmede en falsk drabsscene for en hjemmeside, der deler falske mordvideoer, og nu er nogen død rigtigt.”

Heldigvis er det aldrig sket. Men det sætter tankerne i gang.

Jeres special effects er ret overbevisende – er det noget, I har lært hen ad vejen?

Der er vi nok lidt selvlærte. Så tænker vi måske: “Det her blod ser ikke rigtig ud, det er for flydende. Vi skal bruge en anden slags blod, der er tykkere.” Når vi skal filme en kvælningsscene, er grebet omkring halsen måske ret løst, men hvis vi filmer fra en bestemt vinkel, ser det meget voldsomt ud, selvom skuespilleren slet ikke bliver kvalt.

Hvilken form for falsk blod er den bedste?

Vi har fundet en bestemt slags teaterblod, som vi køber, og det er helt fantastisk. Det har den rette tykke konsistens, en smuk farve, og det smager godt. Det smager af mynte.

Har I nogle kvindelige brugere?

Ja, det har vi. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange procent, der er tale om, men jo, vi har kvindelige fans – ikke mange, men de findes.

Vil du mene, at mord er en misforstået fetisch?

Helt sikker. Det er de færreste af vores brugere, der har mord som deres eneste fetisch – den hænger sammen med andre mere specifikke fetisches, de har – for eksempel knivstikkeri. Så de tænder på, at nogen bliver stukket ihjel, mens andre tænder på, at de bliver kvalt. Folk kan for det meste godt forstå mere “almindelige” fetisches som fødder eller store muskler, men de står af, når det bliver mere aggressivt, eller når det gælder noget, som man ikke kan udleve uden at skade folk rigtigt. Så snart døden bliver involveret, er der nogen, der misforstår det, fordi de går ud fra, at man rent faktisk har lyst til at slå nogen ihjel i virkeligheden.

Det er nok svært at forstå, hvor grænsen går mellem fantasi og ønsket om at gøre det i virkeligheden. Det er nok dér, folk får det svært med det og bliver bekymrede.

Det er et undergrundsfænomen, og folk er altid bange for ting, de ikke kender eller ikke forstår.

Det virker, som om du bevidst undgår ordet “snuff” – er der en grund til det?

Vi bruger aldrig ordet “snuff,” for det, vi laver, er ikke snuff, men en gengivelse af et mord. Mange af vores fans fortæller, at de elsker at se mænd blive slået ihjel, men ikke i virkeligheden, og derfor kan de godt lide vores produktioner. Vi forsøger at vise realistiske mord, og det kan vores seere godt lide, fordi de ved, at det hele er opstillet, men samtidig kommer de op at køre over at se den slags med mange flere detaljer, og hvor hele scenen er trukket meget længere ud, end det ville være tilfældet med en rigtig mordvideo.

Hvis du selv skulle myrdes, hvordan ville du så gerne dø?

Kvælning, tror jeg. Ja, jeg kan godt lide at blive kvalt.