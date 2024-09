Fuck, That’s Delicious: Natmad i New York

Dette er Fuck, That’s Delicious for natteravne. Action Bronson tager os med til nogle af de steder i New York, der byder på de bedste midnats-snacks. Vi tager fra det nordligste Queens til Washington Heights, og Action sørger for, at vi kommer sikkert frem til byens bedste natrestauranter. Da turen hurtigt blev lidt tåget, hyrede vi taxachaufføren Charlie til at assistere vores vært med at finde vej. Vi får også lov til at se Mr. Wonderful folde sine kokkeevner ud, når han viser os, hvordan man smækker en Lower East Side isdessert sammen.

