Heimdals Sidste Vogter spillede sin første koncert nogensinde på Spot Festival 2015. HSV repræsenterer en ny og mere alvorlig retning for den rutinerede Nicholas Westwood Kidd, og er på mange måder det første skridt mod en ny æra, der handler om musikken over alt andet.

Vi fulgte Nicholas på Spot Festival for at høre om motiverne bag det nye projekt og se, om han kunne vinde publikum over.