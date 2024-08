Folk beskriver deres første sexfantasier

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Spanien

Jeg sad og så Hvem snørede Roger Rabbit? hjemme hos mine bedsteforældre, da det skete: Jessica Rabbit tonede frem på skærmen med sine vuggende hofter, store øjne og en selvsikkerhed, jeg aldrig havde set magen til. Jeg var ti år gammel, og jeg forstod pludselig, hvad ”sexet” betød.

Cirka 15 år senere delte jeg min fantasi med en god ven, hvis første erotiske fantasi også drejede sig om en smuk kvinde, der dog var af kød og blod. Det fik mig til at tænke på, om andre har haft lignende oplevelser med deres seksuelle opvågnen, så jeg bad nogle af mine venner om fortælle om deres første seksuelle oplevelser.

Michelle, 30



”Det skete, mens jeg se ’Dracula: Dead and Loving It’. Jeg følte mig pludselig forvirret og skamfuld. Jeg lå ved siden af min søster i vores forældres seng, og så var der en scene, hvor et par vampyrer forfører en fyr på Draculas slot. Scenen er kun et minut langt eller sådan noget, men jeg kunne ikke få det ud af hovedet. Jeg var for ung til at onanere, men jeg kan huske, jeg kærtegnede min mave og hals, mens jeg tænkte på de vampyrer. Jeg fik gåsehud af det.”

Marta, 25

”Da jeg var ni år gammel, fantaserede jeg tit om, at det ældre par, som boede ved siden af, inviterede mig over for at bruge poolen. Mens jeg svømmede rundt, sad de bare og kiggede på mig. Med tiden blev det seksuelle i fantasien mere udtalt. Jeg kunne godt lide tanken om, at de fantaserede om mig i min bikini. Jeg onanerede ikke til fantasien, men jeg blev voldsomt liderlig af det.”

Carlos, 27

”Vi havde ikke internet, da jeg var lille, så mine forældre lejede eller købte – jeg spurgte aldrig – pornofilm. Det ved jeg, fordi jeg engang fandt deres lager, mens jeg gemte mig i deres klædeskab.

”Der var en af videoerne, som virkelig fangede mig. Det var en pornoversion af Snehvide, der bød på gangbang. Først blev jeg bange, jeg forstod ikke, hvad der foregik. Det var ekstra underligt, fordi det var en perverteret udgave af en historie, jeg godt kendte i forvejen, men med en storbarmet kvinde i hovedrollen. Den følgende dag fortalte jeg én af mine lidt mere erfarne venner om det, og han forklarede det hele for mig. Fra da af jeg følte jeg varmen blusse op indeni, hver gang jeg tænkte på det.”

Noa, 29

”Da jeg var omkring otte år gammel, havde jeg altid den samme fantasi: Jeg stod på skolens legeplads overfor alle de folk, jeg godt kunne lide. Forrest stod dem, som jeg virkelig godt kunne lide – gerne de ældre elever – og bagerst stod dem, jeg bare godt kunne lide. Så gav de mig kys på tur. Det var helt perfekt.”

Irene, 23

”Min første fantasi handlede om hovedpersonen fra en tv-serie, der hedder H20: Just Add Water, fordi det var deromkring, jeg opdagede onani. Jeg tænkte på de her teenagepiger, som alle var havfruer, i deres bikinier, mens de lå og rørte ved hinanden på en strand. Det er en fin fantasi, den er meget kreativ, og porno er ikke særlig opfindsomt.”

Daniel, 24

”Første gang jeg følte mig liderlig, forestillede jeg mig selv i Harry Potter, hvor jeg sad ved siden af Draco Malfoy i klassen. Det handlede bare om at være tæt på alle karaktererne, sommetider legede vi sammen på legepladsen. Det endte altid med, at vi begyndte at kysse og røre ved hinanden, men det var altid på en meget klodset facon. Jeg anede ikke, hvordan to mænd dyrkede sex sammen, så det var alt min 12-årige, homoseksuelle fantasi kunne forestille sig.”

Lila, 33

”Tilbage i sommeren 1994, da jeg var ti år gammel, regnede det i flere dage af gangen, så vi så alle Tilbage til fremtiden-filmene i streg. Jeg kan huske, jeg så Michael J. Fox for første gang og fornemme noget, jeg aldrig havde prøvet før. Jeg begyndte at svede og fik en klump i halsen. Jeg var besat af ham hele sommeren.”

Alba, 30

”Min første fantasi handlede om Harry Potter. Først handlede det mere om erotik end sex, men det blev mere og mere vovet. Da jeg blev lidt ældre, skiftede jeg har ud med Robert Pattinson.”

Pol, 37

”Jeg husker det meget tydeligt. Jeg fandt på en scenarie baseret på min yndlingstegneseriefigurer, He Man og Conan the Barbarian. I fantasien var jeg kun iført lændeklæde og – af uransagelige årsager – bundet fast på et kors. Nogle onde kvinder i læderdragter med store bryster havde taget os til fange. Vi prøvede at komme fri, men det var helt umuligt.

”Pludselig smed de deres våben og begyndte at slikke min krop, langsomt. Til sidst var de helt nøgne, og så havde jeg sex med dem på skift – først fastspændt på korset og siden fri af rebene. Bagefter prøvede jeg at flygte, men de fangede mig altid igen. Jeg er faktisk ret stolt af min første sexfantasi. Den dag i dag, hvis jeg er trist til mode, kan jeg godt finde på at vende tilbage til den.”