Folk fortæller, hvad de hader ved ekskærestens familie

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien.

Når man ser tilbage på sine ekskærester, kan det nogle gange være ligesom at se tilbage på undvegne katastrofer. Især fordi deres familie boede på en anden planet, og din eneste tanke var: “jeg må væk herfra.” Her er historier fra folk, som slap ud i tide.

Navne er blevet ændret for at beskytte deres ve og vel.

Mick, 27

Min ekskærestes far var et kæmpe røvhul, men min eks forgudede ham. Han dukkede engang op til en fest, hun holdt, og fortalte historier, om hvordan han var taget ud for at kneppe ludere i Thailand og var kommet ud over sin vens seng, da vennen ikke var der. Bagefter kunne jeg ikke falde i søvn.

Jo-Anne, 25

Min eks var totalt skod. Vi var til en fest, hvor jeg røg en hjemmekrøl. Ved et uheld fløj røgen ind i hans ansigt, så han spyttede på mig og gav mig en lussing. Næste dag fortalte jeg det til hans mor, og hun sagde: “Men du skuffede ham jo.”

Emily, 30

Min ekskæreste var brasilianer. Hvis jeg fortalte en historie, havde hans far eller søster altid en fortælling, der var bedre, men punchlinen var altid på portugisisk, så jeg forstod aldrig det sjove.

Jemima, 27

Min ekskæreste blev ammet, indtil han var fire, og hans mor kunne godt lide at lege med hundens pik. Forholdet mellem os var ikke så godt.

Kim, 25

Min ekskærestes super-religiøse mor var streng fortaler for, at man ikke havde sex før ægteskabet. En dag gik hun ind, mens vi havde sex, og jeg tror, hun gjorde det med vilje for at bekræfte sin mistanke. Hun stod og græd, mens hun så på i ET HELT MINUT, inden hun lukkede døren igen.

Stefan, 29

Min ekskærestes familie lavede aldrig mad derhjemme. Når jeg blev inviteret på middag, gav de mig penge, og bad mig hente pizza, pasta eller hvad det nu kunne være til alle. Der var fire børn, og folk ville ikke have det samme, så det tog altid flere timer.

Jack, 24

I gymnsiet var jeg kæreste med en pige, som havde en søster, der aldrig spiste mad, hun ikke havde smagt før. Det gjorde mig sindssyg. Jeg tror, hun går til terapi nu.

Phoebe, 29

Hans mor spurgte altid, om jeg spillede basketball. Det gjorde jeg ikke, og det vidste hun godt, men det var, som om realiteterne ikke kunne trænge igennem hendes høje, blonde permanent.

Jess, 23

Jeg er asiat, og min ekskærestes familie var super-racistisk. Det sagde alt muligt lort om, at asiater ikke kunne køre bil eller var underlegne mennesker. Når jeg pointerede det og sagde, det ikke var okay, svarede de bare: “Jeg mener ikke dig, jeg mener de andre japsere.”

Pragya, 23

Hans familie elskede at blande sig. De begyndte at udfritte ham om vores mindste diskussioner og ringede så til mig for at bede os holde op med at skændes.

Anna, 23

Jeg hadede, at jeg aldrig var helt sikker på, om min ekskærestes forældre rent faktisk var hans forældre eller hans bedsteforældre. Når jeg kom på besøg, sad hans far altid foran fjernsynet iført khaki-bøllehat og aviator-solbriller, og man skulle råbe til ham for at have en samtale. Han kunne aldrig huske, hvem jeg var.

Adam, 31

Hendes mor blev altid rost for hendes madlavning, men jeg har både fundet et plaster og en bille i retter, hun havde lavet.

Courtney, 26

Min ekskærestes mor hang et stort billede af Jesus i min stue. Jeg tog det ned. Hun hang det op igen. Hun sagde, jeg aldrig måtte røre ved det igen.