Folk fortæller om den første gang, de rørte ved en pik

For de flestes vedkommende er den første oplevelse med at røre ved en diller en akavet, overraskende og uforglemmelig affære. Uanset om det var i biografen, på bagsædet af en bil eller under dynen til en vens pyjamas party, så er det at fumle rundt med en pikkemand som regel det første spring ud i en helt ny og kompliceret verden.

Vi bad nogle unge mennesker om at genfortælle deres første penisoplevelser. Blev de overraskede over, hvordan den så ud? Over hvordan den føltes? Og hvordan påvirkede den første diller deres senere rejse ud i at blive et seksuelt aktivt, voksent menneske?

Jonathan, 23 år

Da jeg var 16, var jeg til en fest, hvor jeg stod og snakkede med den her fyr på græsplænen foran huset. Han gik årgangen over mig på skolen, og han var hetero. Vi snakkede om, at jeg var jomfru og aldrig havde lavet noget med en fyr før. Jeg nævnte, at jeg havde kigget meget på fyre, men at jeg aldrig havde rørt ved én, da han pludselig tog min hånd og puttede den ned i sine bukser. Han havde jern på. Jeg var nervøs, men jeg var også helt oppe at køre over det, så jeg lod det egentlig bare ske. Samme aften mistede jeg min mødom. Senere rykkede vi over i hans bil, og øh… han er helt sikkert ikke hetero i dag. Jeg havde aldrig prøvet det før, men underligt nok vidste jeg bare, hvad jeg skulle gøre. Helt ærligt, jeg havde sgu set så meget porno inden, at jeg havde et rimelig godt greb om det. Det var meget stilet.

Madi, 20 år

Min første oplevelse skete, da jeg var 15 og havde været sammen med mine kæreste i nogle måneder. Han var næsten 17. Dengang troede jeg, at jeg var klar, og at vi var forelskede. Første gang, jeg rørte ved den, var også første gang, jeg gav et blowjob. Jeg indså ret hurtigt, at jeg var for ung og ikke var klar til det, men jeg følte jo, at det var uhøfligt bare at stoppe. Så jeg gjorde det færdigt, og det lykkedes mig at holde kvalmen nede, indtil jeg kom hjem, hvor jeg endelig kunne kaste op. Det handlede mest om selve handlingen, tror jeg. Undervejs tænkte jeg ikke andet end for ung, for ung. Han går fra dig, hvad har du gang i?

Når jeg tænker tilbage på det nu, så var det nok bare min hjerne, der overtænkte det ligesom altid, men jeg var jo totalt jomfru, da jeg mødte ham. Jeg var stolt af mit ry, og jeg tænkte, at jeg måske havde mistet den respekt. Jeg kunne ikke længere sige, at jeg ikke havde prøvet noget. Det var en kæmpe frygt i mig, men min kæreste var totalt forstående og ville gerne vente, indtil jeg følte mig klar igen.

Keira, 21 år

Jeg troede egentlig bare, at jeg skulle hænge ud med den her fyr, jeg havde set lidt til – måske snave og allerhøjst rulle lidt rundt i sengen. Seriøst, jeg blinkede, og lige pludselig havde han taget pikken frem og ville have mig til at røre ved den. Jeg kan huske, at jeg tænkte, den var slasket ligesom sådan noget legetøj, man giver til børn.

Jeg må nok sige, at jeg blev lidt traumatiseret af det. Jeg var 15. Han var ældre, og jeg kunne virkelig godt lide ham, men jeg kan tydeligt huske, at jeg kiggede ud ad vinduet på hans værelse – det var en grå, regnfuld dag – og tænkte, at han bare ikke skulle gøre noget ved mig. Jeg var meget insisterende på, at mit tøj skulle blive på. Jeg kan endda huske de underbukser, han havde på. De var den der pangblå farve med sort elastikbånd. Jeg tænker på den oplevelse hver eneste gang, jeg ser den farve.

Bagefter ringede jeg til en af mine veninder og spurgte, “Er de alle sammen så mærkelige?”



Sarah, 26 år

Det var i biografen, og jeg syntes, det var sindssygt ulækkert at røre den. Den var svedig og underlig og overhovedet ikke ligesom noget, jeg havde rørt ved før. Jeg var 12 år gammel, og jeg havde lyst til at trække hånden til mig med det samme. Jeg forstod ikke, hvad en hånder var dengang, så jeg troede bare, jeg skulle holde den i hånden i noget tid. Jeg sad bare der og stirrede direkte frem på lærredet med pikken i hånden.

Han sagde, jeg skulle gnubbe den lidt op og ned, så det gjorde jeg et par gange, men under det meste af filmen sad jeg der bare med hans svedige, mærkelige penis i hånden. Da filmen var slut, gik jeg direkte på toilettet for at vaske mine hænder, og da jeg kom hjem, gik jeg i bad. Jeg følte mig så beskidt og skyldig, fordi jeg følte, at jeg burde have sagt det til min mor. Vi har ingen hemmeligheder for hinanden, men jeg er glad for, at jeg holdt den her hemmelig. Der gik lang tid, før jeg rørte en igen.

Steph, 25 år

Min første oplevelse med en penis skete, da jeg var 15 år, og det var i en park en lørdag aften. Da jeg så den, anede jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Så spurgte han, om jeg ville sutte den, og jeg var sådan lidt, “Aahhh… okay.” Jeg slikkede spidsen lidt, og der skete selvfølgelig ikke noget. Jeg kan huske, at jeg tænkte, Gør jeg det her rigtigt, kan han lide det? Jeg er ret sikker på, at jeg havde googlet, hvordan man gjorde, inden det skete.

Alle mine venner var der og drak og hookede op med hinanden. Bagefter kan jeg huske, at jeg var chokeret og følte mig klam. Da jeg kom hjem, spurgte min mor, om jeg havde haft det sjovt. Jeg trak bare på skuldrene og spurgte, om jeg måtte få McDonalds-mad. Jeg kan tydeligt huske, at en af mine veninder gav ham et blowjob og fik ham til at komme et par uger senere. Jeg var knust.

Jeg sad bare der og stirrede direkte frem på lærredet med pikken i hånden.



Courtney, 21 år

Jeg havde mødt den her fyr på Tinder, og det var mærkeligt, for jeg havde fået nogle dick pics inden, men det her var første gang, jeg så en i virkeligheden. Han vidste godt, at jeg ikke var særlig erfaren, for da den kom frem, stirrede jeg bare på den. Efter noget tid sagde han, “What the fuck? Bare rør ved den.” Jeg tænkte bare, hvorfor er den så hård?

Jeg havde så mange spørgsmål i hovedet, så jeg startede med at spørge, om den hopper rundt, når man går? Flyder den i vand? Kan man styre den? Jeg tror, han syntes det var okay, men han blev vidst lidt irriteret til sidst, hvilket var klart nok – jeg forhørte ham, mens han bare stod med pikken fremme. Mens jeg gav ham et handjob, var jeg lidt i chok. Jeg kan huske, at jeg sagde, “Ej okay, så huden bevæger sig med den?”

Han havde det fint, men det var en virkelig fremmed oplevelse for mig. Selvfølgelig, for jeg har jo ikke selv en. Jeg var den sidste i min vennegruppe, som prøvede det, så bagefter ringede jeg til en af mine veninder og spurgte: “Er de alle sammen så mærkelige?”

