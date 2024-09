Folk i parforhold fortæller om deres single-fantasier

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Indrøm det nu bare. Hvis du er i et parforhold, så har du tænkt tanken.

Videos by VICE

Hvad enten I har været sammen i to eller ti år, hvad enten det er efter et skænderi, et par øl, eller bare lidt tænksom ‘mig-tid’, så har der været et tidspunkt, hvor du har tænkt på, hvordan dit liv ville være, hvis du var single. Nogle går endda skridtet videre og har en detaljeret post-break-up fantasi. Om en flirt fra fortiden man ville tage kontakt til, en rejse man ville tage på, en motorcykel man ville købe, et overskæg man ville gro, en akavet trekant man ville forsøge at koordinere.

Men ligesom Dødstjernen i Star Wars, så er det den slags planer, man går meget stille med. Med det i baghovedet bad vi en række folk i længerevarende parforhold om at fortælle os de mest intime detaljer i deres hemmelige break-up beredskabsplan.

Læs også: Vi fik singlemænd fra hele verden til at vise os deres lejlighed

Bryan

Har været i et forhold i fem år

Jeg ved præcis, hvad jeg ville gøre – jeg ville hooke op med min gymnasieflirt. Uden tvivl. Jeg var aldrig sammen med hende. Jeg havde chancen sidst, jeg var single, og der gik jeg totalt i baglås. Og hvad værre var, så anede jeg slet ikke, hvor klar hun var, indtil langt senere (hvor jeg havde fundet sammen med min nuværende kæreste). Hvis jeg blev single i dag, ville det stå virkelig højt på min ønskeliste, selvom jeg ikke ved, om jeg ville synes hun var lige så lækker i dag.

Jackie

Har været i et forhold i to år og er forlovet

Det første jeg ville gøre, hvis jeg var single, ville være at svælge i den frihed, det er at lave søstjernen i en kæmpe dobbeltseng helt alene. For helvede, jeg elsker at sove alene. Jeg sover meget uroligt og vågner hele tiden, så egentlig er jeg bare den værste sengekammerat. Jeg sover alt for let, vender mig hele tiden og snorker også nogle gange. Min partner, derimod, falder i dyb søvn få sekunder efter lyset er blevet slukket. For tiden foregår mine bedste, mest REM-fyldte søvn-øjeblikke på hverdagsmorgener mellem 6.00 og 7.30, når min partner står tidligt op for at tage på arbejde, og jeg har sengen for mig selv for en stund.

Jeg ville også være virkelig nysgerrig på at prøve onlinedating. Jeg er en af de irriterende typer, som næsten altid er i et seriøst forhold, og derfor er Tinder en ting, jeg aldrig har prøvet (da onlinedating blev en ting, var jeg dybt begravet i en tilsyneladende uophørlig tosomhed). Jeg ville gå tilbage til at spise ude ofte, gå til koncerter og tage i biffen alene. Man kan altid finde en god plads tæt på scenen, når man tager til koncert alene, og i biffen kan man helt acceptabelt optage to sæder – et til mig og et til min jakke – og bestille en kæmpe spand popcorn, som giver mig luft i maven senere – ideelt set i min egen lejlighed, hvor jeg bor alene.

Pete

Har været i et forhold i over fem år

Hvis jeg pludselig blev single, ville jeg allerførst bryde ud af min kærestes omgangskreds, så jeg ikke kom til at knalde alle (eller de fleste) af hendes veninder. På den måde ville det være okay, hvis jeg knaldede måske bare én af hendes veninder. Bagefter ville jeg genoptage mine kunstneriske hobbyer: spille høj musik, lave en upassende collage og tage på roadtrip med fuld fart på ud i ingenting helt alene.

Peyton

Har været i et forhold i tre år

Jeg ville hooke op med min eks. Det lyder åndssvagt, men jeg tror, han ville være god til rebound-sex. Jeg har ingen følelser for ham længere, og da vi var sammen, var jeg lidt en stille mus – både i sengen og generelt. Jeg fik kun orgasme to gange sammen med ham. Nu hvor jeg har været i et forhold, hvor jeg jævnligt får orgasme, ville jeg gerne vende tilbage og sige: “Hey, du gjorde det faktisk forkert alle de år, og du skal gøre sådan her i stedet.” Det ville føles lidt som at score point på vegne af en den yngre udgave af mig selv. Jeg plejer at være mere åben over for nye ting, når jeg er single. Hvis der ikke er noget, der optager mig, kan jeg godt blive lidt deprimeret. Sidst jeg var single, prøvede jeg poetry slam. Måske skulle jeg begynde at lave keramik. I hvert fald finde en ny hobby, der ikke er en fyr.

Jason

Har været i et forhold i tre år

Jeg ville smide mine ørepropper ud og nyde den første nat i flere år, hvor jeg ikke bliver vækket af snorken i ørene. Og så ville jeg give hendes side af sengen til min hund. Den er ikke stor nok til os alle tre, som den er nu.

Jeg har haft en drøm i nogle år om en helt fantastisk sommer – en tid hvor jeg cykler til alting, næsten ikke arbejder og har sygt meget uforpligtende sex med en lille gruppe mennesker, som allesammen er indforståede med konceptet (jeg havde engang en ret klar fornemmelse af, hvem de mennesker skulle være, men de er allesammen i forhold nu). Jeg ville nok også gro et skæg og tilbringe noget tid med at bo i en fed autocamper – begge dele er noget, jeg godt kunne have gjort, men idéerne er ikke super populære hos hjemmestyret.

Josie

Har været i et forhold i tre år

Min partner og jeg skal snart på en tur til Sydøstasien, men hvis jeg var single, ville jeg nok bare blive derude. Jeg havde egentlig ikke lyst til at købe returbillet, men når man skal koordinere det med nogen, er man nødt til at tage beslutninger, der fungerer for begge parter. Hvis vi lige pludselig ikke var sammen, ville jeg tage afsted og blive derude, indtil pengene slap op.

Udover det ville jeg eksperimentere med at være sammen med andre køn. Det kan jeg selvfølgelig også godt nu, men som single ville der være større mulighed for at gøre det på mine egne præmisser. Og så ville jeg begynde at drikke igen. Så i virkeligheden ville jeg nok bare tage på en virkelig slutty, virkelig fuld tur gennem Asien. Det er jo det, der ville ske. Bare en promiskuøs rejse gennem et andet land. Eller flere lande. Måske ville jeg kun nå ét, før jeg ville blive slået ihjel eller noget. Det er ikke til at vide.

Mere fra VICE:

Sådan får du et parforhold til at fungere, når du er i tyverne



Derfor skal du glæde dig til at være evigt single og dø alene



Jeg luskede rundt i min lokale IKEA for at finde ud af, hvad par skændes om