Dildoer, lortespringvand og bordeldrift: Folk fortæller om deres værste AirBnb-oplevelser

Deleøkonomien er både en solstrålehistorie og en fortælling til skræk og advarsel. Uanset om du er lejer eller udlejer, så kan AirBnb føre til nye oplevelser og livslange venskaber. Det kan også føre til at være spærret inde i et lille rum med folk, du ikke kan lide, og være tvunget til at indånde lugten af fremmede menneskers fødder.

I anledningen af, at adskillige byer er begyndt at regulere AirBnb-udlejning eller decideret forbyde det, har vi samlet et udvalg af de værste oplevelser, folk har haft med AirBnb.

Reykjavik 420

Jeg ville gerne spare penge, så jeg bookede en billig flybillet med en lang mellemlanding i Reykjavik. Jeg ankom omkring klokken 23 og skulle tilbage til lufthavnen for at nå mit næste fly klokken 7 næste morgen. Jeg skulle bruge et sted at sove med så lidt besvær som muligt – og fordi jeg var nærig, men stadig ikke orkede tanken om at vågne med aftrykket af en lufthavnsbænk i ansigtet, besluttede jeg at booke noget gennem AirBnb. Jeg flyttede markøren helt til venstre på prisindstillingerne, så det eneste ledige værelse i min prisklasse viste sig at være en sovepose på en eller anden fyrs værelse. Han havde hun en ‘husregel’: “Jeg er ryger. Hvis det er et problem for dig, skal du nok lede efter et andet sted. 420.”

Jeg tænkte, det værste der kunne ske var, at jeg ville tage afsted næste morgen efter at have røget et par joints med en fyr, som lejede en sovepose ud i sin stue. Da jeg kom derhen, viste det sig til gengæld, at min vært var så passioneret omkring pot, at han havde gjort det til sin profession – jeg tilbragte hele natten i en pushers stue, mens hans kunder testede de forskellige typer af pot, han solgte. Da jeg forlod stuen klokken 5 næste morgen for at nå mit fly, var jeg så skæv, at jeg ikke kunne huske mit eget navn. Det varede i timevis, og jeg tror aldrig, jeg har haft det så sjovt i sikkerhedskontrollen i lufthavnen før.

– Mattia, 23 år

Det tavse vidne

Jeg rejste rundt i New Zealand efter mit udvekslingsophold i Australien og skulle finde et sted at sove de sidste par nætter i Auckland, inden jeg skulle flyve hjem til Danmark. Jeg havde brugt ret mange penge på turen, så jeg bookede det billigste sted, jeg kunne finde på AirBnb: et værelse i det her kæmpe hus, som et par havde. Det skulle hurtigt vise sig at være en dårlig beslutning. Da jeg ankom, var der ingen spor af parret. Til gengæld var der 10-15 andre mennesker, som delte værelserne – og det ene badeværelse. Der stank af våde, beskidte håndklæder over det hele.

Den næste morgen stod regnen ned i stænger, så jeg blev liggende i sengen, mens jeg overvejede, om jeg skulle slå tiden ihjel i det her hul af et hus eller gå rundt en hel dag i regnvejr. Hovedgærdet på min stod helt oppe imod fodenden på en anden seng, hvor der lå en fyr, som jeg ikke havde hilst på endnu. Han må have troet, at jeg stadig sov, for lige pludselig kunne jeg høre, hvad der utvivlsomt var onanilyde. Dunkelydene mod dynen, smaskelydene og de små støn. Alting. Jeg har aldrig glædet mig så meget til at komme hjem som i det øjeblik.

– Sandra, 28 år





Siciliansk gæstfrihed

For et par år siden tog min ekskæreste og jeg en tur rundt på Sicilien. Det var en rigtig god tur bortset fra et stop i Agrigento. Ejeren var ude af byen i de tre dage, vi boede der, så en af hans venner skulle give os nøglerne. Vennen hentede os ved busstoppestedet et par kilometer fra lejligheden – som var en lille etværelses med en lille terrasse, der havde udsigt over vandet. Vi havde glædet os til at tilbringe dagen sammen bare os to. Den her ven var meget snakkesalig, men det var jo virkelig sødt af ham at hente os, og der var en kold flaske prosecco i køleskabet til at byde os velkommen, så vi klagede ikke.

Endnu. For efter vi havde snakket i en halv time – eller rettere, han havde snakket til os – tilbød han at tage med for at hente vores lejebil. Hvordan skulle vi sige nej? Da vi havde fået nøglerne, begyndte vi at sige farvel og tak, men så tilbød han os en drink på sin sejlbåd. Vi syntes, det var lidt i overkanten, men det virkede også fjollet at sige nej til en drink på en båd.

Efter en tur i supermarkedet, hvor han ikke lod os betale en eneste euro, kom vi hen til hans båd, som var lillebitte og meget charmerende. Der var en pige der joinede os, og vi fik drinks og snacks. Jeg var blevet lidt småfuld og tænkte over, hvor gæstfrie sicilianerne var, også selvom det var lidt påtrængende. Da vi endelig fik lov at gå hjem, spurgte vi ham, hvad vi skyldte ham for indkøbene. “I alt for hele dagen inklusiv drinks, så bliver det 35 euro per næse, men vi kan bare sige 60 euro i alt,” sagde han. Og det var ikke en joke.

– Gabrielle, 28 år

Sexet kimsleg

I løbet af de sidste to år har jeg haft cirka 15 mennesker boende i min lejlighed, men en fyr, der hed Jacob, var uden tvivl den bedste gæst, jeg har haft. Han var lidt genert men super sød og stille. Han kom aldrig fuld hjem eller noget. Han stod tidligt op, gik på alle mulige museer i Athen, gik rundt i byen, fik noget at spise og gik i seng.

Den morgen, han tog afsted, pakkede han sine ting, tjekkede under sengen for at se, om han havde glemt noget, sagde farvel og tak og lukkede stille døren bag sig. Da jeg gik ind på værelset for at gøre rent og vaske sengetøjet, lagde jeg mærke til et eller andet, der lå mellem lagenet og madressen. Da jeg løftede lagenet, rullede den største dildo, jeg nogensinde har set, ud mod mig. Jeg fandt nogle gummihandsker og puttede dildoen i en plastikpose og smed den ud.

– Philip, 38 år

Foto: Yinan Chen, via



Lortespringvand

På papiret var alting helt normalt. Mine kommende værter hed Jason og Ann – et par i trediverne, som lejede et værelse ud i deres hus. De beskrev det som værende “så stort, at det ville være en skam ikke at udnytte det fuldt ud!” Lejligheden lå også kun et stenkast fra det kontor i London, hvor jeg havde en jobsamtale næste morgen. Da jeg ankom, fandt jeg ud af, at “det er en skam ikke at udnytte det fuldt ud” i virkeligheden betød “vi udnytter hver eneste kvadrat centimeter i det her hus!”. Alle værelserne i huset var blevet lavet om til hotelværelser med et nummer på døren og husreglerne indrammet på væggene. Jason sov ikke i huset, og der var ingen spor af Anns eksistens.

Der var ro på de andre værelser indtil omkring klokken 23, da nogen begyndte at bande på et sprog, som jeg senere fandt ud af var polsk. En af lejerne havde forsøgt at bruge toilettet men fundet ud af, at det ikke kunne skylle ordentligt. Med hjælp fra sin roomie havde han lavet et eller andet sammenbryg, som skulle rense afløbet. Han havde forsøgt at kontakte Jason, men Jason svarede ikke på sin telefon. Jeg kom ud for at hjælpe til ligesom de fleste andre lejere.

Jeg kan ikke rigtig forklare, hvad der skete, men de dårlige rørforhold, de mange mennesker i huset og effekten af det der sammenbryg fik toilettet til at eksplodere. Det regnede ned med lort på os allesammen, mens vi stod der som gør-det-selv vvs’ere og forsøgte at løse problemet. Toilettet lavede nogle underlige gurglelyde hele natten. Efter jeg havde forsøgt at vaske mig i håndvasken, bombarderede jeg Jason med beskeder og tvang mig selv til at prøve at få noget søvn. Samtalen gik helt ad helvede til dagen efter, og jeg fik ikke praktikpladsen. Jeg vil ikke sige, at det udelukkende var fordi, mit tøj og mit hår lugtede af lort, men det spillede helt klart ind.

– Francesca, 24 år



Fætteren fra Bergamo

Mine forældre har en lejlighed i det centrale Milano. Det er en klassisk lejlighed, som er “lys og rummelig” og ligger i en “herskabsejendom”. Min mor er gået all in på at indrette den, og jeg er sikker på, hun elsker den højere, end hun elsker mig. For et par år siden flyttede mine forældre ud af byen, og min bror og jeg overbeviste dem om, at de skulle leje lejligheden ud på AirBnb. Vi ville sørge for alting og til gengæld få en bid af fortjenesten. Det virkede som den perfekte aftale.

Det gik helt uden problemer indtil for omkring et år siden, da to kvinder omkring de 30 havde booket lejligheden. De havde lejet den i ti dage i slutningen af april og virkede virkelig flinke, da de ankom og fik nøglerne. Et par dage senere ringede dørmanden til min mor. Han virkede meget flov, og han ville endelig ikke drage “forhastede konklusioner”, men der havde været en jævn strøm af mænd, som var ankommet til bygningen og havde været i tvivl, om de var gået forkert. De nævnte lejlighedsnummeret, kom op i lejligheden og gik kort tid efter.

Min mor var helt perpleks og ringede til en af pigerne, som beroligede hende ved at fortælle, at det var den samme mand, der var på besøg – det var hendes fætter fra Bergamo. Enten troede min mor rent faktisk på det, ellers også undlod hun at gøre mere ved det ud af ren og skær forlegenhed. Hun fandt dog helt sikkert ud af, hvad der var foregået, da hun kom forbi for at gøre rent og fandt hver eneste skraldespand fyldt med brugte kondomer. Hun desinficerede alt i hele huset og ville ikke lade mig hjælpe.

– Silvia, 27 år

Foto: Nicolas Sanguinetti, via



Brandfarlig lur

Min mor lejer nogle gange en etage ud i sit hus i Amsterdam gennem AirBnb. For et par måneder siden var der en gruppe 18-årige piger fra Irland, der havde lejet sig ind i et par dage. Lejligheden er gammel, bygget i træ og ligger i midten af Amsterdam, så man skal selvfølgelig tænke på brandfare, så min mor instruerer altid gæsterne i at være påpasselige med ild. Et par dage inde i de irske pigers ophold hørte min mor – som bor to etager længere oppe – skrig nede fra lejligheden. Hun løb derned, og der var røg over det hele. Der var gået ild i huset. Heldigvis kom brandvæsnet efter få minutter.

Bagefter hævdede pigerne, at de havde taget en lur og var vågnet, da “huset pludselig brændte”, men brandmændene kunne se, at ilden var startet ved, at et stearinlys var blevet sat lige under gardinerne. Pigerne var sikkert faldet i søvn uden at have slukket det. Det faldt dem aldrig ind, at de havde ansvaret for branden – de mente endda, at vi som ejere af huset ikke skulle have efterladt stearinlys i lejligheden til at begynde med. De undskyldte aldrig, hvilket jeg synes er rimelig respektløst. Det var virkelig dyrt at renovere, men AirBnb betalte heldigvis for noget af det.

– Charlotte, 26 år

Op for varmen

For et par år siden lejede jeg mit sted ud i en uge til nogle amerikanske turister under møbelmessen i Milano – Salone del Mobile. Det var i april, men det var ret koldt i forhold til årstiden.

En af dagene tog jeg forbi lejligheden for at vande planterne. Da jeg åbnede døren, var min lejlighed blevet forvandlet til en sauna. Gæsterne havde sat termostaten til 39 grader celcius. Fyret kunne slet ikke følge med og brølede løs. Varmen og larmen fik lejligheden til at minde mere om et krydstogtskib. Gæsterne forsikrede mig om, at de først havde skruet op for varmen dagen før, men min varmeregning og mine planters tilstand vidnede om noget andet.

– Sara, 33 år

*Nogle af navnene i artiklen er ændret

