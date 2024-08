Fra Soundcloud til succes med Post Malone

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey US

At påstå, du er en rockstjerne, som Post Malone gjorde på sin nye single med 21 Savage i sidste uge, er let. At eje verdens eneste Louis Vuitton Fender Telecaster og fortælle om, hvor gerne Bruno Mars ville have haft den – det kræver en dedikeret indsats.

I de to år, der er gået, siden Post Malone udgav sin store virale gennembrudssingle, “White Iverson“, har hans liv været en lind strøm af platinplader, cigaretter og Bud Light-flasker. Han blander trap med pop, rock og sovekammerfolk og er gået fra Soundcloud-sensation til at være i international radiorotation, skrive for Kanye West, turnere med Justin Bieber og samarbejde med alle fra Quavo til 2 Chainz. Den alsidige sangskriver og kunstner er kun 22 år og lader til at være på vej mod en fremtid, der kan blive endnu lysere end hans fortid. I det her afsnit af Noisey Raps møder vi Post i Los Angeles til en snak om hans pludselige stjernestatus, hans kærlighed for musik og hans ønske om en dag at blive sejere end sin far.

Med al den berømmelse og rigdom er der altid nogen, der venter på at hive ham ned, fortæller han os. Men han er ligeglad.

“Hvem kan sige, at jeg ikke må lave et hiphop-projekt og en guitarsang på samme tid?” spørger han. “Hvis du ikke kan lide det, så lad være med at fucking lytte til det. Jeg vil lave fantastisk musik. Jeg vil modbevise folk. Jeg vil fyre den af. Jeg vil vise alle, hvad jeg står for.”

