Roskilde er verdens kærligste sted

Roskilde er for kærlighed, hvad Greve er for højreradikale. I én fortryllende uge blomstrer den frem mellem nye og gamle venner, forelskede og spontant elskende. Kombinationen af sol, musik og konstant beruselse lader luften med feromoner og fremelsker den smukke teenage-uskyld, der gemmer sig i os alle. Følelsen består sommer efter sommer og er grunden til, at Roskilde forbliver de gode tiders Mekka og kærlighedens Shangri-La.

Fryd Frydendahl tager billeder for os på Roskilde i år. Her er hendes billeder af den kærlighed, der gennemsyrer festivalen.