Opskrift: Grillet piña colada

Portioner: 1

Forberedelse: 5 minutter

Samlet tid: 25 minutter

Ingredienser

1 ananas

180 ml lys rom

60 ml kokosmælk

60 ml limesaft

Vejledning

1. Udhul din ananas. Selve ananasen skal være din kop. Det er ikke så let, hvis vi skal være helt ærlige, men er du bare forsigtig, og sørger du for at bevare roen, går det fint. Du kan også altid bare servere den i et almindeligt glas, hvis det er helt umuligt. Tag en lang skarp kniv, og skær toppen af din ananas. Skær ned i ananasen ovenfra, langs med kanten, og derefter hele vejen rundt. Efterlader du en kant på cirka 2 centimeter, bør du være på den sikre side. Målet er at holde ananasen så intakt som overhovedet muligt, mens du fjerner alt fugtkødet. Brug en ske til at få frugtkødet op, og kom så langt ned i ananasen, som det er muligt. Skær frugtkødet ud i tern.

2. Tænd op i din grill (ellers bruger du bare et blus sat til mellemhøj varme). Smid frugtkøddet i en stegepande, og stil den på grillen (eller over blusset), og steg det under regelmæssig omrøring, indtil det er godt karamelliseret. Det tager cirka 15 minutter. Tag ananasen af blusset, og lad det køle af.

3. Smid det stegte ananas i en blender sammen med rom, kokosmælk, og limesaft. Tilføj en stor håndfuld isklumper, cirka 5 dl, og blend det sammen til en lind masse. Hæld blandingen ned i den udhulede ananas, pynt din ananas-cocktail, så du har det sjovt og føler dig lidt fin på den, og drik den så med et langt sugerør.