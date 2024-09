Se vores HBO-afsnit om gravrøvere i Egypten

Som optakt til den fjerde sæson af vores HBO-serie, der har premiere i februar, udgiver vi samtlige afsnit af sæson tre gratis online. De vil løbende blive tilgængelige her. Sæson fire vil være tilgængelig på HBO Nordic fra fredag den 5. februar.

I kølvandet på Det Arabiske Forår er plyndringer af Mellemøstens antikke skatte eskaleret. Alene i Egypten er genstande til en samlet værdi af 21 milliarder kroner blevet stjålet. Røverne har begået indbrud på museer og tømt tusindvis af gravkamre – alt sammen for at efterkomme omverdenens voksende efterspørgslen på antikviteter.

I dette afsnit fra sæson tre af Vice on HBO tager Gianna Toboni til Egypten for at møde nogle af det sorte markeds bagmænd, såvel som dem, der prøver at bevare landets arkæologiske kulturhistorie.

Derudover tager Thomas Morton til Kina for at undersøge, hvorfor landets elite hyrer hvide mænd som statussymboler.