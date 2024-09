Her er 11 røvhuller, du altid møder på festivaler

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Festivaler er, uden skyggen af tvivl, den absolut værst tænkelige måde at opleve livemusik på. Det er altid tusind grader varmt, man havner altid midt på en parkeringsplads eller en åben mark, man står altid 400 meter fra scenen, og musikken lyder altid, som om den bliver spillet gennem en 30 år gammel ghettoblaster. Men det suverænt værste – værre end de dyre øl og den dårlige mad – er alle de andre mennesker, der er der. Der er intet som festivaler, der får alle røvhullerne ud af deres huler. Og de kan alle beskrives ud fra mindst én af de følgende kategorier…

Videos by VICE

Den selvopofrende kæreste

Han er det mest ulykkelige svin på hele festivalen. Når han ikke er travlt beskæftiget med at holde sin kærestes håndtaske, så står han sammen med hende helt oppe foran scenen og lader, som om han er nede med et band, hvis største bedrift er at være med i en Apple-reklame. Staklen optræder til tider også som en slags kærestetrone, hvis hans bedre halvdel vil op og have en bedre udsigt over scenen. I det mindste vanker der en hånder sidst på aftenen, hvor kæresten uden tvivl forestiller sig, at det er forsangeren fra Foster the Peoples diller, hun rykker i.

Danser med pikhoveder

Den her narrøv har tydeligvis ikke fattet budskabet om, at vi er holdt med at appropriere beklædningsgenstandene fra minoritetskulturer udelukkende for at få neonoutfittet til festivalen til at poppe lidt ekstra. Men som fjolset sikkert vil sige til sit forsvar: ”Slap af, bro!” Bare rolig. Han skal nok sørge for at behandle fjerpragten med respekt… Lige indtil festivalen er ovre, og den bliver efterladt på parkeringspladsen på vej ud.

Modebloggeren



Billeder via this goddamn fashion blog

Denne Pinterest-besatte fashionista har det altid for vildt til sommerens fedeste festivaler, selv om hun bruger flere uger på at sætte sit outfit sammen, der alligevel er sølet ind i øl, sved og glitter 20 minutter efter, hun er landet på pladsen. Men så længe hun kan høste nogle likes på Instagram, så er hendes pseudoarbejde gjort. Hendes accessories, der består af en milliard armbånd, kæmpestore, hjerteformede solbriller, en blomsterkrans og sandaler, komplimenteres af en meget lille tatovering på håndleddet, som forestiller et abstrakt symbol af en art. Nåh ja, så har hun også planer om at høre et band eller sådan noget.

Festfotografen



via Flickr

Er du et ungt, flot menneske, der har det sjovt? Så vil ham her gerne forevige din unge, flotte oplevelse med henblik på at sælge billedet til et firma, der specifik går efter din demografi med deres #fresh #brandmarketing. Men lad ikke de frie markedskræfters udnyttelse af dit billede afholde dig fra at have det sjovt sammen med alle de andre millennials… Jeg mener dine venner? Smil!

Hippien/Narkoaficionadoen



Hippie via Getty Images

Ham her har hængt ud til festivaler siden tidernes morgen. Han er altid fuld af gode råd til, hvordan du smugler stoffer med ind på festivalpladsen for eksempel ved at bruge et falsk kamera med et hulrum i. Hvis du indleder en samtale med ham, kan du godt forberede dig på et langt foredrag om en helt masse stoffer, du aldrig har hørt om før, og som lyder opdigtede.

Turtelduerne

De her to sidder altid i et hjørne op mod hegnet og suger den klamme eftersmag af md ud af munden på hinanden. Hvis altså ikke de hænger ud et sted, hvor deres tungekys kan blokere dit udsyn over scenen.

Festival-bro

Den her tank-topsvøbte klaphat har pumpet jern hele vinteren og bruger samtlige feriedage fra sit job som junior-et-eller-andet i finansverdenen på at feste igennem til Outkast! Alt, hvad han har på, er laksefarvet, og det er ham magtpåliggende at oplyse dig om, hvor helt utroligt mange penge han tjener til daglig.

Linseluderen

Selv i et menneskehav på 30.000 individer, stikker det her fjols ud som nosserne på en granddanois. Han har en “ting”, som gør, at folk bemærker og husker ham. Måske har han en stram neontrikot på, eller også er han klædt ud som Alan fra The Hangover. Seriøst, fuck ham. Han lever af highfives. Lad være med at fodre ham.

Fyren, der har glemt at tage solcreme på

Det sker for selv de bedste af os.

Twitter-reporteren

Denne hashtag-kriger arbejder benhårdt for at holde resten af verdenen opdateret med, hvilke bands der #dræberden. Sommetider er det #JanelleMonae, der #dræberden. Andre gange er det #Phoenix, der #dræberden. Selv i de yderst sjældne tilfælde, hvor det er #Skrillex, der #dræberden, læser du det her først. Den bedste kilde til emoji-baserede koncertanmeldelser. Hun har 48 følgere på Twitter.

Musikskribenten

Denne eventyrlystne slange i græsset elsker at opsøge festivalgæster, når de er bankelamme og superdumme at høre på, for at indsamle citater uden for sammenhæng til sin latterlige festivalklumme. Han synes i øvrigt, at festivalen var langt bedre sidste år, og har desuden observeret nogle åh-så-morsomme trends, som vi alle sammen kan sidde og grine af foran computeren mandag morgen. Så tjek hans dækning ud hos selvfede medier som BrooklynVegan eller Pitchfork eller Noisey.