Ting der er værd at vide om sex og herpes

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Tonic

Herpes er den mest udbredte kønssygdom på verdensplan, der spredes på meget ukompliceret vis: Den ene partner har virussen. Den anden har den ikke. Enhver seksuel kontakt mellem de to smitter den, der ikke er ramt i forvejen.

Analt og vaginalt samleje, oralsex eller helt almindelig petting – det er sådan set underordnet. Du kan stadig overføre sygdommen til din partner. “Det afhænger af, hvilke kropsdele der er i kontakt med hinanden,” siger Aaron Glatt, som er specialist i smitsomme sygdomme og talsmand for foreningen Infectious Diseases Society of America.

Virussen trænger lettest ind i kroppens system via sår eller små rifter i huden, forklarer Glatt. Det kan for eksempel være en lille rift, man har fået efter en hård omgang sex, et sår i munden eller andre steder. (Har man først en kønssygdom, øges risikoen for, at man får en anden). Herpes kan også slippe gennem kroppens normale forsvarssystem. Det sker især via slimhinder i munden, øjnene, kønsdelene eller i endetarmen.

Det er umuligt at kurere herpes, og selvom risikoen for at overføre sygdommen formindskes, jo længere tid der går, så kan du aldrig vide dig helt sikker. Her er ting, der er værd at vide for at undgå at dele mere af dig selv, end du havde regnet med.

Sex er ikke den eneste måde at teste positiv på

Hvis lægen præsenterer dig for en herpesdiagnose, så skal du sørge for, du er helt klar over, hvad du har, siger Glatt. Der findes i alt otte forskellige typer Herpes simplex virus (HSV). En type, HSV-2, står for langt størstedelen af tilfælde af seksuelt overført herpes. En anden, HSV-1, forårsager som oftest forkølelsessår, men, måske på grund af alt den fantastiske oralsex, vi dyrker, ser man den også hyppigere på kønsdelene.

Hvis man tog en blodprøve fra samtlige amerikanere, ville ni ud af ti have spor af en af de otte typer i blodet, fortæller Glatt. Men kun omkring en ud af seks har herpes genitalis.

“Man skal spørge: Hvilken type herpes er det? Hvordan har jeg fået den? Er den seksuelt overført?” siger Glatt. Lægen bør være i stand til at oplyse dig om det. Hvis din test kommer tilbage med et positivt resultat, selvom dine kønsdele ikke er berørte, har du nok pådraget dig sygdommen på anden vis – på samme måde som når man delte baciller i børnehaven ved at sutte på det samme stykke legetøj.

Hvis du har sår på kønsdelene, så bed din læge om at tage en vatpindsprøve. Han eller hun kan teste sårvæsken for virussen i stedet for at spore antistoffer, som man gør med blodprøven, siger Glatt.

Når vatpindsprøven viser sig at være positiv, er det irrelevant, om du har type 1 eller 2, siger han. Du har herpes genitalis – som du højst sandsynligt har pådraget dig ved at have samleje med en person, der i forvejen er smittet. Fremgangsmåden for at forhindre virussen i at sprede sig er den samme for begge typer.

Du kan godt smitte andre, selvom du ikke oplever udbrud

Røde pletter og blæredannelse er et tegn på herpes på munden eller kønsdelene. Når du først er smittet, viser de sig gerne inden for to til ti dage. Sårene kan godt springe op, danne skorpe for så at hele igen – lige indtil de er tilbage. Gentagne udbrud er mest almindelige det første år med virussen, siger Glatt.

Den materie, der siver ud fra sårene indeholder en høj koncentration af virussen, siger Philip Werthman, der er urolog og leder på Center for Male Reproductive Medicine i Los Angeles. “Det er det tidspunkt under udbruddet, hvor smittefaren er størst; når blærerne begynder at springe.”

Men selv når din hud er helet, kan du ikke vide dig sikker. Der er fortsat risiko for, at du spreder virussen, siger Werthman. Sandsynligheden er langt mindre, men du kan stadig risikere at smitte en partner med herpes.

Faktisk bliver 70 procent af alle, der får sygdommen, smittet under asymptomatiske perioder, siger James Whiteside, der er fødselslæge og gynækolog ved University of Cincinnati College of Medicine.

Ofte sker det lige før eller efter et aktivt udbrud. Din fleste folk oplever en fornemmelse af kløe eller svige, inden de udvikler sår – et fænomen eksperterne kalder “prodom”. Hvis du afholder dig fra at dyrke sex fra det øjeblik, du oplever symptomer, og indtil et par uger efter sårene er helet, reducerer du risikoen for at smitte din partner, siger Whiteside.

Kondomer virker til en vis grad

Når du ikke står midt i et udbrud, skal du huske at bruge beskyttelse. Bruger du kondom hver gang, reducerer du, ifølge en undersøgelse foretaget af Archives of Internal Medicine risikoen for at smitte din partner med omkring 30 procent .

Men kondomer kan selvfølgelig gå i stykker, og nogle mennesker kan ikke finde ud af at bruge dem ordentligt. Selv hvis dit kondom-game sidder lige i skabet, så er kondomer stadig ikke lige så effektive til at forebygge smitte med herpes som de er til at forebygge graviditet, påpeger Glatt. Hud-mod-hud kontakt før kondomet kommer på eller områder, der er ubeskyttede, efterlader fortsat din partner med en risiko for at pådrage sig smitten.

Risikoen er større for kvinder

Nu vi taler om risiko, så har kvinder større slimhinder i og omkring skedeåbningen, hvilket giver dem større risiko for at få herpes. Især når de har sex med mænd, der statistisk set er mere tilbøjelige til at sprede smitten selv i asymptomatiske perioder, siger Whiteside.

Faktisk overfører mænd i omkring ti procent af tilfældene herpes til kvinder, mens kvinder kun tegner sig for fire procent den anden vej, forklarer han.

Du kan give dig selv herpes

Autoinokulation lyder måske som en scene fra den nye 50 Shades-film, men det er faktisk betegnelsen for det sjældne, men ikke umulige tilfælde, hvor man smitter sig selv med virussen, siger Werthman.

Lad os sige, du har et åbent sår, som du piller i med en finger. Hvis du har en rift eller hudafskrabning, kan virussen igen trænge ind og forårsage smertefulde vabler på fingrene. Hvis man så også rører ved øjne, kan virussen trænge ind der og forårsage smitte.

Du kan sågar smitte en anden person, hvis du rører ved dit sår og giver hånd umiddelbart efter, siger Werthman. Så hold nallerne fra skridtet, når du har et aktivt udbrud – eller sørg i det mindste for at vaske dem grundigt inden.

Antivirale midler kan reducere symptomerne

Hvis udbrud er hyppige eller omfattende, kan din læge ordinere dig medicin, der hjælper med at undertrykke virussen og lette herpessymptomerne. Det reducerer også risikoen for at overføre sygdommen med op til 50 procent.

Der er muligvis mere effektive metoder på vej. JAMA Study offentliggjorde for nyligt resultaterne af en undersøgelse foretaget med et nyt, eksperimentelt stof, pritelivir, der kan reducere både hyppigheden af udbrud og antallet af dage, en smittet person kan sprede virussen. Desværre er det endnu ikke tilgængeligt på markedet.

Forskere arbejder også på at udvikle en vaccination mod sygdommen. Modsat en influenzavaccination, der har en præventiv effekt, er denne vaccine møntet på folk, der allerede har virussen.

Tidligere undersøgelser har vist, at tre indsprøjtninger over en periode på tre uger reducerede antallet af dage, en smittebærer er aktiv, til halvdelen – hvilket også potentielt kan formindske risikoen for at overføre sygdommen. Men der kan gå flere år, før medicinen bliver godkendt til brug, pointerer Glatt. Indtil da er det bedste bud at holde sig til én partner og bruge kondom.