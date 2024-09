Her er hackeren, der har erklæret krig mod KKK og racisme

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Motherboard.

I løbet af de sidste to uger har en hacker kendt som “Amped Attacks” angrebet og kortvarigt crashet racistiske sider som Porch Monkeys samt Ku Klux Klan-affilierede sider og skinhead fora.

“KKK og alle RACISTER, jeg har et spørgsmål…” tweetede han i lørdags. “Hvordan føles det at vide, at én mand tager jer alle sammen ned en efter en?”

Amped Attacks-selvtægtsmanden, der hævder at være en hvid, 27-årig veteran fra den amerikanske flåde, fortalte, at han havde saboteret over 40 racistiske hjemmesider på ti dage. Han siger, at hans motivation er at stille racister som medlemmer af Ku Klux Klan (KKK) og nynazister til skue, og lade dem vide, at “der er nogen, der holder øje med dem.”

“Min primære mission er at skabe opmærksomhed omkring al racisme. Det her er ikke længere 1800-tallet eller starten af 1900-tallet,” fortalte han mig via Skype. “Vi lever i en era, hvor alle burde blive accepteret.”

Amped Attacks’ aktiviteter lader til at være det seneste skud på stammen i bølgen af selvtægt på nettet, der delvist er inspireret af ‘hacktivist’-kollektivet Anonymous. Gruppen fik en del opmærksomhed, da de for et par år siden formåede at crashe en række hjemmesider ved at drukne dem i trafik. Den tekniske betegnelse for den type angreb er DDoS (Distributed Denial of Service), og takket være software, der er frit tilgængeligt og let at bruge, er de blevet ret nemme at eksekvere.

“DDoS-angreb er meget enkle fra et teknologisk standpunkt,” siger Molly Sauter, en ph.d.-studerende ved McGill University, der har skrevet en bog om, hvordan DDoS-angreb kan anses som en form for online civil ulydighed.

Men Amped Attacks siger DDoS-angrebene kun er begyndelsen. Han har udtalt, at han omkring halloween vil offentliggøre fulde navne på medlemmerne af de hjemmesider og fora, han har hacket. Han vil med andre ord dox dem. (Han sagde dog, at han ikke ville udlevere deres fulde adresser, da han vil undgå, at selvtægtsmænd møder op hos dem IRL.)

Hans egentlige mål er at få myndighederne til at se nærmere på hans ofre, som han mener begår ” hadforbrydelser“.

“Så er det vel mig, der samler beviser, så de kan påbegynde deres egen efterforskning,” siger han.

Gabriella Coleman, en sociolog med speciale i Anonymous, mener, at selvtægtsmænd som dem, der afslørede cyberovervågningsfirmaerne FinFisher og Hacking Teams, vil ses i stadig stigende grad efter sådanne højt profilerede angreb.

Men Amped Attacks er allerede blevet kritiseret af en anden notorisk cyberselvtægtsmand; den patriotiske hacker kendt under navnet “The Jester“.

Han anklagede Amped Attacks for at være en efteraber grundet hans angreb på flere Islamisk Stat-hjemmesider og brug af det militære udtryk “Tango Down” efter et vellykket angreb. Begge er dele af The Jesters sædvanelige modus operandi.

“Han er motiveret af medieopmærksomhed, ligesom alle de andre børn,” fortalte The Jester mig i en personlig besked på Twitter. “De tror i virkeligheden slet ikke på deres såkaldte ‘sag’.” (The Jester tilføjede også, at Amped Attacks’ hacker skills var knapt så sofistikerede som hans egne.)

Amped Attacks ved godt, at han ikke kan stoppe racisme alene med sine angreb på racistiske hjemmesider, men at han bare vil være sikker på, “at han har gjort, hvad han kan.”

