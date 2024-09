Her er hvad piger i virkeligheden snakker om

Den anden dag slog min veninde og hendes kæreste op på grund af et lommeopkald. Eller for at være mere præcis, så slog han op med hende fordi han, efter at have været kærester med hende i årevis, fik et ucensureret indblik i, hvordan kvinder egentlig taler sammen, når der er ingen repræsentanter fra det modsatte køn til stede.

Dolores (lad os bare kalde hende dét) havde lige samlet sin veninde, Consuela (det kan vi kalde hendes veninde) op fra lufthavnen. Consuela studerer arkæologi på Sorbonne, og de to piger havde ikke set hinanden i et par måneder. Samtalen, der fandt sted på turen hjem, inkluderede følgende sætninger:

Videos by VICE

“Han havde de smukkeste pikhår, jeg nogensinde har set.”

“Jeg lavede kun opkastningsbevægelser, fordi hans pik gav mig kvalme.”

“Jeg har fået den i røven i evigheder, og du formår at få hæmorider bare af at skide?”

“… og så spiste jeg det.”

Jeg er i tvivl om, hvorvidt fyrens problem var et eller andet hore-Madonna-kompleks eller – som han selv insisterede på – en oprigtig skuffelse over, at en uddannet, middelklassekvinde ville gribe til den slags “fjolleri”. Jeg ved til gengæld, at hvis det var sidstnævnte, så burde han tage hende tilbage. Hun gjorde intet, som kvinder over hele verden ikke har gjort, siden Eva fortalte slangen om Adams lillebitte pik. For at være helt ærlig så snakker kvinder om sex så ofte, og med så mange detaljer, at det meget hurtigt kan blive pænt groft og pænt klamt.

Men hey, det betyder ikke, at vi ikke elsker jer. Vi har ikke mistet vores dybde, og nej, det har heller ikke noget at gøre med Samantha fra SATC; den serie sluttede for fire år siden, find nogle nye fucking referencer. Kvinder snakker. Så for at undgå at flere mænd bliver traumatiseret fremover, får I her indsigt i nogle af de ting piger snakker om, når de hænger ud med andre piger.

PIK

Lad os starte med den åbenlyse. Kvinder elsker at snakke om pik. Vi snakker om din pik, vi snakker om, hvilken slags pik vores veninder får, og vi snakker om hver eneste pik, vi har set i vores liv, hvor som helst. Pikke der tilhører vores eks-kærester, eks-elskere, vores fars den ene gang han glemte at låse badeværelsesdøren, due-pikke og pikke der ligner duer.

Vi beskriver deres længde, bredte og bøjningsvinkel med håndbevægelser, skitserer proportioner på servietter og siger pis som: “Jeg elsker bare at folde den igen og igen, indtil den bliver en sød, lille snegl”. Vi har ikke selv en, hvilket gør os uendeligt nysgerrige og fascinerede af dem. Ærligt talt kunne nogle af jer godt selv tåle at udvise lidt mere nysgerrighed i den afdeling.

Plus, de ændrer konstant form, det er nemt at forestille sig dem med ansigter, og så føles en pik en smule som en separat enhed, man bare kan lege med, uden nødvendigvis at skulle binde sig følelsesmæssigt til hele pakken. Lidt som maskotter

SEX-TEKNIKKER

Jeg havde ingen anelse om, hvad et handjob var, før min bedste venindes far døde. Vi var omkring 15 år gamle, og sad på hendes soveværelse efter begravelsen, da jeg fortalte hende, at jeg troede at drenge, for at opnå erektion, skulle daske pikken op at stå, som en ambulanceredder, der forsøger at ruske liv i en, som har drukket sig komatøs. Hun rettede mig ved at demonstrere den korrekte teknik på en bamse i et par minutter, hvorefter vi højtideligt lovede hinanden, at vi ville glemme denne forfærdelige dag for evigt.

For meget kortere tid siden fik jeg at vide, at fyre kan lide det, når man slikker opad – en gang på venstre side, en gang på højre og så en gang midtpå. Niks.

DENGANG DU GRÆDENDE KOKSEDE UD MENS DU PISSEDE UDOVER DIG SELV I BADET

Kærlighed handler om at acceptere hinandens svagheder. Så hvis det skal være muligt for mig at se på rustur-billeder af dig i Hello Kitty-kostume, pissestiv, coke-blæst og patetisk – og stadig være i stand til at knalde dig bagefter – så bliver jeg simpelthen nødt til at dele det med mine veninder.

Lignende tilfælde inkluderer:

Dengang du sprengte pikstrengen og besvimede i min brusekabine.

Dengang der var “en smule bæ” på min ryg.

Dengang du tvang mig til at sove på sofaen efter vores første date, som i øvrigt var ment som et engangsknald.

Dengang du spurgte, om ikke vi kunne snave i elevatoren, fordi din kæreste lå og sov i din lejlighed.

Fik du læst: Mødrene der tager MDMA

VORES EKS-KÆRESTER

Dating er, sådan som jeg ser det, den nemmeste måde at udforske verden på, uden at rejse. Samtlige personer jeg har været sammen med har lært mig ting om kultur, stil, æstetik og kropsvæskers viskositet uden at jeg overhovedet behøvede at stå ud af sengen, for slet ikke at tale om flyve til et andet land i en klaustrofobisk, prutfyldt sardindåse 12.000 meter over jorden.

Inkluderet herunder er pigen, der viste mig rundt på Frankrigs Michelin-restauranter, fyren der gav mig kønsvorter, gutten der slog op med mig da vi var 13, fordi han hellere ville prøve at give min veninde finger, manden jeg var sammen med halvdelen af mit liv, og alle de babes jeg kneppede i mellemtiden.

Jeg er ikke en selvisk person – jeg elsker at dele ud af min viden. Franske bistroer eller gynækologer – stol du trygt på, at jeg kan give dig et råd med på vejen. Desværre bliver du så også nødt til at høre om min eks-kærestes mærkværdige forkærlighed for at slikke min røv, men aldrig min fisse.

DINE EKS-KÆRESTER

Du behøver ikke at være et skrøbeligt vrag for at stalke nogens eks på Facebook – du skal bare sidde inde med en sund mængde nysgerrighed. Overordnet set er mine veninder selvsikre kvinder, der utvivlsomt føler sig langt klogere, smukkere, mere stilede og mere dannede end din eks-kæreste. Og alligevel vil de stadig bitche om, hvor fjollet og grimt den pågældende eks-kæreste tøj er, og en gang imellem drikker vi os stive og finkæmmer hendes FB-profil – og får god griner på.

Det er ikke jalousi, bare bekymring for at undersælge os selv.

VORES FISSER

Det her kan sammenlignes med eks-kæreste situationen: vi beskriver hende detaljeret for hinanden, bekymrer os over lugten, og hvis vi får chancen, viser vi hende til vores veninder, for at få en høre en anden persons mening.

LORT

Måske har vi lige lavet en, måske har vi brug for at lave en – vores veninder skal naturligvis have alle de konkrete detaljer. Dette gør sig særdeles gældende på pige-ferier.

Andre populære udbrud inkluderer: “Gud, jeg prutter konstant i dag”, “Her er er et billede af den lort, jeg fandt i toilettet”, “Jeg husker virkelig ikke at have stukket tampon nummer to derop uden at tage den første ud” og “Seriøst, jeg finder og dræber den kælling, der er gået fuld-Tjernobyl på kontorets toilet”. Alle disse sætninger er taget fra samtaler jeg har haft over de sidste par uger, på barer, til frokost og til fester.

Værsgo. Undskyld, hvis vi forargede dig. Nu ved du, hvorfor dine veninder nogle gange er underligt tavse, når du kommer tilbage fra toilettet.

LÆS MERE FRA VICE:

Morten Messerschmidts guide til operaen

Vi spurgte fire gamle danskere om deres syn på fremtiden

Mød Danmarks første transkønnede porno-par