Hør 2 Chainz, Drake og Quavo samle deres superkræfter på “Bigger Than You”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

2 Chainz er gået sammen med Drake og Quavo om en ny single, “Bigger Than You”, som du kan lytte til herunder. Tracket er produceret af !llmind og Murda Beatz og er lige så stor i slaget, som man kunne forvente fra de tre herrer bag. Chainz åbner med at rappe om, at han har en “chain so big, should have came with a kick stand” for lige at minde fans om, at han optrådte live i en rullestol, efter han brækkede sit ben. Han når desuden også at prale af at have touchscreens i sine biler. Drakes vers er kort, men han når alligevel at presse en sammenligning af Quavo og Frank Sinatra ind.

Det er uklart, om “Bigger Than You” skal med på 2 Chainz’ kommende Rap or Go to The League. Rapperen har tidligere antydet, at albummet kommer til at være mere politisk ladet end tidligere udgivelser fra hans hånd. “Racedebatten hærger USA, og jeg følte, det var på tide, at jeg gjorde mit til at fortælle lidt om de teknikker til hjernevask, samfundet bruger,” skrev han på Twitter i februar.