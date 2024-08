Hør første afsnit af ‘October’s Very Owned’, vores podcast dedikeret til Drake

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Hver dag gennem hele oktober optager Noisey en ny podcast, der udelukkende handler om Drake, med titlen October’s Very Owned. 31 afsnit dedikeret til vores allesammens 6 God. “Hvorfor udsætte sig selv for det?” lyder et hypotetisk om end fuldstændig rimeligt spørgsmål. Det er vi faktisk ikke helt klar over selv. Men forhåbentlig ved vi, efter flere timers snak om (og tagen pis på) Drake, lidt mere om den store mand selv, livet og måske endda [kigger direkte ind i kameraet]… os selv. Kom med på en spirituel rejse via podcast, og oplev vores hjerner smelte helt sammen over, hvor mange gange vi kommer til at gentage ordet “Drake”.

Første afsnit af October’s Very Owned hedder “Drake the Meme.”

Tager vi pis på Drake, eller tager Drake pis på sig selv? Tager Drake pis på os? Tager Drake pis på vores pis ved at tage pis på sig selv? I første udgave af podcasten får værterne, chefredaktør Eric Sundermann og skribent Dan Ozzi, besøg af Noiseys social media-team, Trey Smith og Annalise Domenighini, til en diskussion af rapperens evolution: Fra skuespilleren Drake til rapperen Drake til memet Drake.

Siden hans musikalske debut for over ti år siden i form af en håndfuld ambitiøse mixtapes, har fans såvel som hatere måtte bøje sig i støvet for Drakes evne til at udvikle sig i tandem med internettet. Fra hans viral-baiting med dansetrinene i videoen til “Hotline Bling” til hans brug af nedladende Twitter-memes på scenen til OVO Fest 2015, der skulle vise sig at blive et afgørende slag i rapperens beef med Meek Mill. Kun få kunstnere har formået at bruge internettets kraft som Drake har, og ingen af dem har gjort det med så megen finesse som ham.

Lyt til første afsnit herunder eller find os på iTunes!