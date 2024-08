Hør Tyler, The Creator rappe over Trouble og Drakes “Bring It Back”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien



Tyler, The Creator er varm for tiden. Efter at have udgivet et fremragende løst track (der ikke kommer på noget album), “OKRA”, for et par uger siden, har han nu droppet et remix af Trouble og Drakes Mike Will Made-It-producerede single “Bring It Back”. Ligesom “OKRA” er Tylers vokal pitchshiftet på “Bring It Back”, så det lyder, som om han lige har suget en heliumballon, før han kaster sig ud i at rappe om Converse, Frank og Casio over en hurtigere version af den minimalistiske, forvrængede Mike Will-instrumental. Lyt til tracket øverst i artiklen.

Tyler tweetede desuden om arbejdsprocessen bag nummeret:

https://twitter.com/tylerthecreator/status/984220836046389248