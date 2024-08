Hundredvis af golden retrievere mødes for at slå verdensrekord

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Den her måned (og hele 2018 egentlig) har været et totalt mareridt, men vi er glade for at fortælle, at hundenes uskyldighed stadig er intakt.

I sidste uge mødtes 361 golden retrievere ved et slot ved navn Guisachan Estate i Tomich i Skotland, for at fejre den lalleglade hunderaces 150-års fødselsdag. Racen, der er kendt for at være utrolig loyal, blev åbenbart fremavlet for første gang i 1868 på selvsamme sted, hvor festen blev holdt.

Arrangementet blev afholdt af The Golden Retriever Club of Scotland, og ifølge TIME slog de rekorden for flest golden retrievere på ét sted. Samtidig fik de bevist, at man ikke kan få for meget af det gode, især ikke hvis det gode er hunde. Gør dig klar til at nyde en skov af lykkeligt logrende haler, melodisk gøen og ansigter, der altid ser ud, som om de smiler:

361 golden retrievers broke a world record with the biggest gathering of the breed pic.twitter.com/7BJ35stxGu — TIME (@TIME) July 24, 2018

“Det er en meget populær race,” siger Doreen McGugan, der er formand for The Golden Retriever Club of Scotland til TODAY. “Der var rigtig mange hundeejere, der bare mødtes for at hygge sig. Folk vidste ikke, at det faktisk var her, at det hele startede, og at der er et bestemt sted, hvor man kan hylde sin golden retriever.”



McGugan var tydeligvis blændet af vovsernes charme, for hun udtalte i hvert fald til TODAY, at i løbet af dagen “gøede de slet ikke”. Det er en lodret løgn, som man kan se i videoen herover. Men okay, vi ville nok alle sammen blive fuldstændig overvældede af så stor en flok af menneskets bedste venner.