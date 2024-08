Hvad finder man inde i Scientologys E-Meter, hvis man skiller det ad?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Scientology er en religion grundlagt af science-fiction-forfatteren L. Ron Hubbard i 1952, og den er berømt for dens hemmelighedskræmmeri. Religionen har rødder i Hubbards dianetik, som han engang selv har beskrevet som “en blanding af vestlig teknologi og orientalsk filosofi.” Det vel nok mest berygtede produkt, som Scientology-kirken har skabt, er dens elektropsychometer, eller E-Meter, som bliver brugt til auditering – en undersøgelse, som er en af hjørnestenene i Scientology.

Et E-Meter er i bund og grund et redskab, der kan måle elektriske impulser og aktivitet på huden. Scientologerne mener, at den slags målinger kan fortolkes og dermed er en metode til at “se tanker” – altså lidt som en løgnedetektor, selv om der ikke er nogle videnskabelige beviser til at understøtte kirkens påstand. I løbet af årene har Scientology-kirken produceret adskillige udgaver af deres E-Meter, som de sælger til medlemmerne for tusindvis af dollar stykket.

Selv om kirken forsøger at forhindre tidligere scientologer i at sælge deres E-Meters på eBay, kan man let finde et E-Meter til salg for et par hundrede dollar. For nylig besluttede den schweiziske ingeniør, der står bag YouTube-kanalen Play With Junk, sig for at købe et brugt E-Meter, som kirken havde brugt indtil 2006.

Indersiden af et E-Meter. Billede: Play With Junk/YouTube

Efter at have vist, hvordan man kan manipulere apparatet ved at klemme de strømførende håndtag, laver Play With Junk nogle elektriske test for at få en bedre idé om, hvordan maskinen virker. Så skiller han den ad og begynder at undersøge det kaos af ledninger og printplader, der er på indersiden. Han bemærker, at apparatet må være produceret i “et ret lille oplag” at dømme ud fra, hvor meget håndarbejde der skal til for at forbinde alle delene.

Det er virkelig meget indmad for at apparat, der kun skal måle elektrisk modstand på huden. Selv om Play With Junk er imponeret over kvaliteten af alle delene, siger han, at maskinen “bestemt ikke er tusindvis af dollar værd – måske nærmere 200 dollar eller sådan noget.”

Det er et ret fedt indblik i, hvordan der ser ud inde i en maskine, som Scientologer har forsøgt at holde for sig selv. Så mangler vi bare, at nogen kan regne ud, hvordan man bruger den til at spille Doom…