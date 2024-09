Det sker der med din krop og hjerne, når du blander forskellige stoffer

På billedet ses folk øjne på alle mulige stoffer – øverst: kokain, midten: piller, ketamin og speed, nederst: ketamin.

Folk holder sig som regel ikke til at tage et enkelt stof ad gangen. Faktisk er det man på engelsk kalder ‘polysubstance use’ – et overordnet begreb, der egentlig betyder “at være basket på flere forskellige slags stoffer på samme tid” – ret almindelig praksis for et flertal af stofbrugere.

Selvfølgelig kan man drikke en øl for sig selv eller ryge en lille joint uden at føle sig nødsaget til at forulempe det nærmeste menneske med en forespørgsel om at få pustet drys op i nummi. Men så snart du fylder næseborene med hvid selvtillid, er der langt større sandsynlighed for, at du supplerer det med noget andet – noget opkvikkende oven i din allerede opkvikkede tilstand eller noget beroligende for at dulme humøret, når du engang vil sove.

Når man tænker på, hvor udbredt det er, er det overraskende, at der ikke er forsket mere i effekten af at blande to eller flere forskellige stoffer. I stedet fokuserer de fleste videnskabelige narkotika-studier kun på det enkelte stofs virkning. Dog er det sikkert, at sundhedsfaren øges eksponentielt for hvert ekstra stof, man tager på samme tid. Det er eksempelvis derfor, at så mange kendte mennesker kan slippe afsted med at tage kokain eller heroin i årevis, men så omkommer af en overdosis speedball – en kombination af heroin og kokain – på meget offentlig vis.

“Rusmidler kan inddeles i mange forskellige kategorier: stimulerende midler, bedøvelsesmidler, hallucinogener, dissociative midler. Hvis man kombinerer stoffer på tværs af de kategorier, bliver det mere risikabelt,” siger Owen Bowden-Jones, der har stiftet CNWL Drug Club Clinic.

Bowden-Jones har forsket indgående i feststoffer og har set deres virkninger på sine patienter. Det er ikke en god ide at kombinere to opkvikkende midler, siger han, fordi de “øger hjertefrekvens og blodtryk. Den effekt flerdobles, hvis man tager mere end ét stimulerende middel, hvilket øger risikoen for katastrofale bivirkninger som hjertestop eller slagtilfælde.” Det samme gælder ved indtagelse af mere end ét bedøvende middel, hvilket han påpeger kan “øge risikoen for ekstrem bedøvelse eller koma.”

At kombinere stoffer fra flere forskellige kategorier er mindst lige så dårlig en ide. “Der er mange stofbrugere, der kombinerer noget bedøvende med noget stimulerende,” siger Bowden-Jones. “De prøver at få de forskellige stoffers effekter til at udjævne hinanden.” Men problemet er, at det er svært at opnå den ønskede balance: “Folk opfører sig som amatør psykofarmakologer -de blander stofferne for at opnå en hvis effekt – men de er knapt så gode til at vurdere risiciene.”

Fordi vi ved, at langt de fleste vil blive ved med at tage to eller flere rusmidler ad gangen på trods af de potentielle konsekvenser, besluttede vi os for at få et par eksperter – Bowden-Jones og Adam Winstock, der startede Global Drug Survey – om at forklare os, hvad der kan ske, når man indtager nogle af de mest almindelige narko-cocktails.

Billede af Chris Bethell

KOKAIN OG ALKOHOL

Denne kombination er som bekendt ret udbredt – primært fordi de sporadiske kokainbrugere ofte kun indtager stoffet, når de har drukket. Af ret åbenlyse grunde er kombinationen ikke særlig sund for dit hjerte eller generelle helbred, da coke er opkvikkende og alkohol bedøvende. Men det skaber en anderledes form for rus, hvilket måske er grunden til, at så mange vælger at skrive til deres pusher efter at have fået et par øl indenbords.

Bowden-Jones forklarer, “[Kokain er] opkvikkende og [alkohol er] bedøvende. Når de indtages sammen produceres det psykoaktive stof, kokaæthylen.”

Undersøgelser peger på, at kokaæthylen bliver i blodet i længere tid end kokain og derfor forlænger euforien, men stoffet er samtidig også mere giftigt for hjertet end kokain.

MDMA OG KETAMIN

Ketamin og MDMA er en af de mere udbredte kombinationer i nattelivet. Ofte starter folk aftenen med noget emma og supplerer så i løbet af natten for til sidst at runde af med en omgang hest – for eksempel for at falde ned, når man nu engang er kommet hjem tidligt på morgenen, og man af knapt så uransagelige årsager ikke kan finde ud af at slukke for anlægget, der stadig blæser Ultrabeat ud i hele din et-værelses.

Bowden-Jones siger, at der kun forsket med begrænset i kombinationen af de to stoffer på trods af cocktailens popularitet: “Vi ved, at ketamin kan være bedøvende, ligesom MDMA kan være opkvikkende, men det er ekstremt svært at regne sig frem til den rette balance mellem de to.”

Det oplevede den 24-årige studerende Tom, da han var på MDMA og kort tid efter “blev grebet af stemningen” og også tog ketamin. Han havde aldrig taget ketamin før, men oplevede, at kombinationen af de to stoffer intensiverede hans rus meget voldsomt og hurtigt.

“Jeg kunne stadig mærke den følelsesmæssige skarphed, man har på ecstasy, men den druknede ret meget i ketaminen,” siger han. “Måske gav ketaminen mig ikke så meget nedtur, som den ellers ville have gjort, hvis jeg ikke havde været på MDMA. Men i sidste ende kunne jeg ikke rigtig lide det.”

MDMA OG SYRE

Ifølge Bowden-Jones er MDMA og syre en meget mere sjælden kombination end MDMA og ketamin. Han har ret: det er ikke en blanding, man finder på den gennemsnitlige bytur, hvilket nok er meget godt, eftersom kombinationen af de to opkvikkende midler udgør en stor fare for brugeren, der “risikerer at få problemer med både hjertet og blodtrykket, såvel som meget intense hallucinationer”.

MDMA og ALKOHOL

“De fleste drikker nok alkohol, mens de er på MDMA, hvilket ikke er en særlig god idé,” siger Adam Winstock, manden bag Global Drug Survey og ekspert inden for ‘polysubstance use’ ligesom Bowden-Jones. “Alkohol dehydrerer dig mere og modvirker MDMA’ens effekter.”

Han siger, at et glas vin kan være okay, men ikke “to eller tre flasker, så i virkeligheden afhænger det af, hvor meget du drikker. Det er en langt bedre ide at drikke vand, juice eller mælk.”

CANNABIS OG ALKOHOL

Kombinationen af tjald og sprut kan – som du nok ved – ødelægge en ellers dejlig Roskilde-eftermiddag, når du brækker dig ned ad din ellers uvaskede krop under et spil ølbowling. Hvis du ynder at gøre den slags ting, så hold dig langt væk fra rattet, siger Winstock og tilføjer, at har din chauffør røget cannabis og drukket, så skal de tvinges til at sidde på deres hænder indtil de bliver ædru, før du lader dem køre dig hjem.

“Alkohol får THC-niveauet i dit blod til at stige meget hurtigt, så det gør dig skævere,” forklarer Winstock. “Alkohol forringer køreevnen, cannabis forringer køreevnen, så sammen forringer de køreevnen en hel del.”

Billede af Andoni Lubaki

MDMA OG CANNABIS

“Cannabis er det [stof] folk oftest bruger til at komme sig over en grim [MDMA] nedtur,” siger Bowden-Jones. “De slutter aftenen af med at ryge cannabis eller tage sovepiller.”

Du risikerer, at få angst og paranoia af hashen, hvilket kun intensiverer den angst og paranoia, du allerede oplever som følge af MDMA-nedturen. Det skal siges, at ingen af de stofbrugere, vi har talt med, har noget slemt at sige om at blande pot og piller.

KETAMIN OG ALKOHOL

“Da vi for et par år siden spurgte folk [i Global Drug Survey], hvad de mente var den farligste [kombination af stoffer], svarede de fleste ketamin og alkohol,” siger Winstock. “Det er et klogt svar, siden alkohol kun øger de blæreproblemer, der allerede forårsages af ketamin på grund af dehydreringen. Det bedøver dig og får dig til at miste balancen, hvilket øger din risiko for at ramle ned i det såkaldte ‘K-hul’.

Så hold dig fra ketaminen, hvis du drikker.

HEROIN OG CRACK KOKAIN

“Det er en virkelig udbredt kombination,” siger Winstock. “Nedturen, der kommer efter man har taget crack kokain, er meget ubehagelig; det bruges heroin til at udjævne.”

Det vil altså sige, at jo mere crack du bruger, jo mere heroin vil du samtidig bruge i et forsøg på at udjævne virkningerne. Dermed øges risikoen for en overdosis.

GBL/GHB OG CRYSTAL METH/MEPHEDRON

GBL og GHB (også kaldet ‘fantasy’ eller ‘flydende E’) har en markant indvirkning på seksualdriften. Den indvirkning kan crystal meth og mephedron være med til at holde kørende i længere tid. Derudover kan de alle sammen forårsage psykotiske symptomer eller paranoia, og den risiko stiger kun, når de indtages sammen.

“Kombinationen er naturligvis ret udbredt, især hos dem, der dyrker chemsex,” siger Winstock. “GBL og GHB kan mindske folks ambitioner, når det handler om beskyttelse under sex. Men udover de uønskede fysiske bivirkninger er der også adfærdsmæssige konsekvenser – eksempelvis stigende tendens til farlig sex og seksuelle overgreb.”

Det øger risikoen for at blive smittet med en kønssygdom, eftersom mefedron udtørrer huden, hvilket kan føre til blødninger hvis der ikke er brugt nok glidecreme.

KOKAIN/HEROIN (SPEEDBALL)

Kokain stimulerer hjertet, og heroin svækker lungerne, hvilket kan føre til et svigt i hjerte og lunger på samme tid.

“Det er farligt, fordi man kombinerer to meget kraftige stoffer, og det er meget svært at kontrollere, siden blandingen normalt injiceres i blodet – når først man har sprøjtet sig selv, er der ikke så meget man kan gøre,” siger Winstock. “Det er en farlig leg, folk leger, når de balancerer de to i jagten på den bedste rus.”

ALKOHOL/OPIATER/BENZO (BZD)

Det farligste ved den her kombination er, at de fleste mennesker slet ikke kender faren ved den.

“Man drikker en halv flaske vin, tager fire kodeintabletter og tænker, ‘det er der ikke noget problem i, jeg har fået de her piller af lægen,” siger Winstock. “Men der er faktisk kæmpe risiko for at få overdosis af den kombination, og der er tre ting, man potentielt kan komme til at blande sammen. Der er mange, der er på lægeordinerede opiater og benzo, men de kan få dig til at stoppe med at trække vejret på ingen tid [når de kombineres med alkohol].”

