Hvad jeg har lært af at knalde i udlandet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Jeg var engang på ferie med en veninde i Belgien. En aften, da vi var i byen og lige have spist en omgang fritter med mayo, mødte vi en flok flotte, unge mænd. Min veninde gik op til dem og bad om en cigaret. Syv øl og 40 anstrengte American Pie-referencer senere (de elskede American Pie og gik ud fra, at vi også gjorde) tog ham, der lignede Ryan Gosling, min veninde med tilbage til forstæderne for at have sex, og jeg købte en omgang fritter med mayo mere. På et tidspunkt, mens de var sammen, sagde min veninde, at hun godt kunne lide hans pik. Han så overrasket ud, endda pinligt berørt. “Tak,” sagde han. Lidt senere spurgte hun, om han ville spanke hende. Han stoppede op, og gav hendes røv et enkelt dask. “Sådan?” Han vidste ikke helt, hvad han skulle gøre.

Om det gælder morgenmadsritualer eller folks opfattelse af, hvor passende det er at have korte denimshorts på, så er vores forhold til sex dynamisk og formet af det miljø, vi befinder os i. Det kan være farligt at skitsere seksualitet ud fra racemæssige eller etniske forhold (stereotyper er aldrig en god ting, men i det her tilfælde kan de være direkte skadelige), men den måde vi knalder på, og den måde vi taler om det bagefter, er forskellig fra land til land. Vi har forskellige medier, forskellige slags porno og mærkelige love, så hvert land har sine egne sociale normer – og dermed også forskellige aftaler om, hvordan man scorer. Bare tag sexhotellerne, som er helt normale i Sydamerika. Det virker underligt, nærmest lidt klamt, for os. “Alle bruger sexhoteller, så de ikke skal hive nogen med hjem til deres forældre,” fortæller en amerikansk pige, som lige har rejst rundt i Uruguay. “Da jeg kom hen til sexhotellet med min uruguayanske fyr, lejede vi et værelse i to timer med en rund seng og et spejl i loftet.”

Der findes undersøgelser, der har forsøgt at kortlægge forskellige nationers forhold til sex. En undersøgelse, der løb fra 2005 til 2009, viste for eksempel, at islændinge er de første til at miste deres mødom, gennemsnitligt når de 15,6 år gamle, og grækerne har mest sex på ugebasis – 87 procent af grækerne knalder mindst lige så ofte som en ny udgave af The Economist udkommer. Når det kommer til seksuel tilfredsstillelse er nigerianerne i top med 67 procent, mens kun 15 procent af japanerne er tilfredse med deres sexliv.

Statistiker er fine nok, men de formår ikke at sige noget om, hvorfor der er kulturelle forskelle, når det kommer til sex. Bare tag min venindes belgiske knald. Jeg påstår ikke, at belgiske mænd er bange for spanking, men der er til gengæld noget andet, vi kan konkludere, når vi sammenholder vores historier: Den belgiske Ryan Gosling var glad for, at hun kunne lide hans pik, men han havde aldrig hørt nogen sige det før. Og min veninde, som størstedelen af tiden har sex i USA, havde aldrig oplevet, at en fyr blev overrasket over det. Det bedste, vi kan gøre, er at betragte vores interkulturelle sexhistorier som det, de er: Super-specifikke anekdoter, der måske, måske ikke, siger noget om det land, de foregår i. Da en mand i en lille kroatisk landsby kom mig i ansigtet uden at spørge først, bebrejdede jeg ikke Kroatien eller Kolinda Grabar-Kitarovićs lederevner. Jeg bebrejdede sgu mig selv for at tage med en fyr hjem, der havde en stram hestehale, men mest af alt bebrejdede jeg ham for at være et monster.

Jeg har talt med mange mænd og kvinder til den her historie, og visse temaer er gået igen. Hvis man ser på, hvordan sex behandles af samfundet (i modsætning til når vi mødes ansigt til ansigt) er Europa mere fordomsfri end USA. Som eksempel fortalte Megan Wozniak, der er marketingschef for Adult Empire, at hun altid oplever kæmpe forskelle fra land til land, og også nogle gange fra kontinent til kontinent. “Når jeg rejser, oplever jeg, at europæere er langt mere promiskuøse og åbne omkring sex,” siger hun. “Der er langt flere butikker med sexlegetøj i indkøbscentre og på gågader. Det er langt mindre tabu, og slet ikke gemt væk på samme måde som i USA. Desuden er nøgenhed accepteret, både på stranden og i fjernsynet.”

Samtidig fortæller adskillige amerikanske kvinder mig, at det sex, de har haft i Europa, har været mere tilbageholdent og konservativt. Det har været manden, der bestemte, hvad der skulle ske, og kvinden skulle bare modtage. Jeg ved, at nogle af de italienere, der skriver til mig, er uenige, men for det meste bliver europæiske fyre overraskede, når jeg tager initiativ – endnu mere end amerikanske fyre, selvom det også kan være overraskende for dem, på grund af maskulinitet og alt det der. Desuden fortæller mange amerikanske kvinder, at de fyre, de har været sammen med i Europa eller andre lande, er mindre tilbøjelige til at give dem oralsex, og det er også min oplevelse.

“Det var en ret overraskende lighed mellem de fyre, jeg var sammen med: Ingen af dem bad om et blowjob eller slikkede mig, og der var generelt ikke så meget forspil,” fortæller en kvinde om sine oplevelser med mænd fra Frankrig og England. “Jeg har en ven, som fortalte mig, at det er en europæisk norm – oralsex bliver simpelthen betragtet som mere intimt end almindelig sex, og derfor hører det mest til i rigtige parforhold. Jeg ved ikke, hvor rigtigt det er, men det er bemærkelsesværdigt, at ingen af fyrene bad om oralsex. I USA føles det nogle gange, som om oralsex er første skridt på vejen til penetration.”

Samtidig sagde andre, at det virkede, som om europæiske mænd forventede blowjobs fra amerikanske kvinder – nogle gange var det nærmest det eneste engelske ord, de kendte.

“Mændene i Frankrig kendte overraskende mange termer for at sutte pik,” fortæller en amerikansk kvinde, som studerede i Paris. “Men de kunne ikke sige særlig meget andet på engelsk.” En af mine veninder, som lige havde haft sex med en mand i Sydfrankrig (altså nogle få dage før) fortalte: “Det var som om, han var meget chokeret over det sex, vi havde. Han sagde, jeg var meget unik, og noget helt særligt, og jeg tror ikke, han var vant til, at kvinder tog initiativ i sengen.” Som i alle andre sammenhænge, når man er i udlandet, kan sproget også være en barriere. “Jeg tror også, han sagde ‘jeg elsker dig’ to gange undervejs,” fortsatte min veninde. “Men det kan også være, jeg misforstod ham.”

En homoseksuel, amerikansk kvinde, som har boet flere år i Paris, fortæller mig til gengæld, at hun oplever, at rollerne er mere flydende i Europa. “Lesbiske forhold er ikke så kønsdefinerede som i USA,” siger hun. “Man ser ikke de samme stereotype par med en meget mandig og en meget feminin pige sammen.”

Der var til gengæld et fænomen, der virkede til at gå igen alle steder ifølge de heteroseksuelle kvinder, jeg talte med: Mændene har sjældent kondomer på sig, og er svære at få til at hente nogen. Jo mindre en by man er i, jo mindre er sandsynligheden for kondomer. For nogle få år siden boede jeg i en lillebitte faldefærdig middelalderby i bjergene udenfor Napoli. Jeg endte sammen med en fyr fra byen, og jeg spurgte, om han havde et kondom. Han så forvirret ud. “Jeg troede, du havde et,” sagde han. “Det her er en lille landsby. Hvis jeg tager på apoteket for at købe kondomer, så ved alle det.”

Jeg sendte ham hjem.