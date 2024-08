Hvem skal spille hvem i filmen om Gucci Mane?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Sidste år udgav East Atlanta Santa The Autobiography of Gucci Mane, hans ubegribelige fortælling om at blive pioner inden for trapmusik, mens han har kæmpet med afhængighed af hostesaft og en stribe ophold i spjældet. Gucci har været på det store lærred før, da han spillede sig selv i Spring Breakers i 2013, og nu er der rygter om, at han vender tilbage til filmkarrieren i forbindelse med en filmatisering af sin bestseller.

Paramount Players og Imagine Entertainment har købt rettighederne til hans historie, og derfor har vi besluttet os for at gøre det sure arbejde for dem, og caste filmen på forhånd.

Caleb McLaughlin som teenage-Gucci

Mehki Phifer som 00’ernes Gucci

Chadwick Boseman som post-fængsel-Gucci

Chad Boseman er allerede kongen af filmbiografier efter at have spillet både Jackie Robinson og James Brown. Lad os tilføje Guwop til den liste.

Mo’Nique som Vicky, Mama Gucci

Jason Mitchell som Throwback, Guccis bror

Jason Mitchell gjorde det fremragende som Eazy E i Straight Outta Compton. At spille Throwback burde ikke være noget problem.

Bokeem Woodbine som Coach K

Det er sådan her, Bokeem endelig får sin Oscar.

Kevin Hart som Zaytoven

Faizon Love som Big Cat

Evan Ross som OJ Da Juiceman

AYE!!

Michael Ealy som Waka Flocka Flame

Larenz Tate som Young Scooter

Joseph Sikora som DJ Drama

Anthony Anderson som Shawty Lo

Blacc Chyna som Nicki Minaj

Chyna har allerede været body double for Nicki i “Monster”-videoen, så hun må betegnes som et naturtalent.

Steve Harris som Young Jeezy

T.D. Jakes som Rick Ross

God forgives, we don’t.

Et hologram af Slim Dunkin som Slim Dunkin

Han kan aldrig blive erstattet.

Bow Wow som Soulja Boy

Nej, vi laver ikke pis.

Lakeith Stanfield som 2 Chainz

Meryl Streep som Future

Har du nogensinde set Meryl Streep og Future i det samme lokale på samme tid? Det har vi heller ikke.

Ashton Sanders som Young Thug

Han har allerede vundet en Oscar for Moonlight. Hvorfor ikke kaste sig ud i en ekstra-slimey rolle?

Brian Pumper som Mike Will Made It

Igen, vi tager ikke pis.

Vince Vaughn som Harmony Korine

Jared Leto som Marilyn Manson

Bare forestil jer de method-acting-teknikker, Leto ville give sig i kast med her.

Michael Rapaport som Todd Moscowitz

Zendaya som Keyshia Ka’Oir

Daniel Kaluuya som Chief Keef

Waka Flocka Flame som Deb Antney

Hvorfor ikke bare blive i familien?