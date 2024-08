Hvordan får restauranter skabt sikre arbejdsforhold for kvindelige tjenere?

Artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES i USA.

Siden det blev afsløret, at kokken John Besh har forgrebet sig på en lang række kvinder – og mere end 20 forskellige ansatte er stået frem – har restaurationsbranchen været ved at flyde over med anklager mod kendte ansigter som Mario Batali og Ken Friedman. Meget af snakken i forbindelse med de afsløringer har fokuseret på, at der hersker en drengerøvskultur i restaurantkøkkener, og at mænd misbruger deres magtposition. Men branchen ændrer sig ikke, med mindre vi taler om, at problemet også foregår ude i restauranten, hvor gerningsmændene er både kunder og de andre ansatte.

Arbejdet i en restaurant bliver generelt betragtet som en meget “mandsdomineret” branche, og det er måske også rigtigt nogle steder, men i USA udgør kvinder mere end 70 procent af tjenernstaben, ifølge Restaurant Opportunities Centers United. Alle de kvinder risikerer at blive udsat for overgreb af magtsyge mænd fra to sider.

Eftersom kvinderne, især i USA, lever af, at en mand er tilfreds med den service, de kører, så udnytter mændene ofte den magtposition. ROC United fortæller, at mens kun syv procent af amerikanske kvinder arbejder i restauranter, så er mere end en tredjedel af alle anklager om sexchikane kommet fra restaurationsbranchen.

25 procent af de adspurgte kvinder i en undersøgelse fra ROC United afslører, at de søgte nyt job efter “uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen”.

Men mandlige kunder, der opfører sig upassende, er ikke forbeholdt de steder, hvor tjenerne er klædt i orange hotpants og en stram top med et slangord for bryster skrevet henover barmen. Det er lige meget om en kvinde arbejder for en michelinrestaurant eller en billig buffet, for magtdynamikken er allerede etableret efter årtiers normer om, hvad en “tjener” er. Der findes ikke et eneste sted i en restaurant, hvor en kvinde er sikker på ikke at blive udsat for overgreb, og kvinder får at vide, at det er både umuligt og formålsløst at stritte imod.



Som kvindelige tjenere har vi det samme job som vores mandlige kollegaer, men vi skal udføre det, mens vi går på line over et flammehav. Hvis vi er for venlige overfor de mandlige kollegaer og kunder, kan det misforstås som flirt og en invitation til at blive gramset på. Hvis vi er for fokuserede eller alvorlige, kan vi risikere at få meget få drikkepenge. Hvis vores mandlige kollegaer synes, vi er for stramme i betrækket, gider de ikke hjælpe os, og det betyder dårligere service for vores kunder og endnu færre drikkepenge.

Så vi finder os tit i overgreb eller siger op. Femogtyve procent af de adspurgte kvinder i en undersøgelse fra ROC United siger, at de søgte nyt job efter “uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen”, og det er med til at skabe stor udskiftning i branchen.

Men det er aldrig en nem løsning at skifte job, især ikke i en profession hvor anciennitet bestemmer om man får de gode vagter. Hvis man er tvunget til at forlade et arbejde, fordi man har fået for meget af seksuelle overgreb, skal man til at starte helt forfra, og det betyder også, at man får mindre i løn. For de kvinder i USA, der arbejder i jobs med meget lav løn, er der dobbelt så stor risiko for at opleve et overgreb, siger undersøgelsen fra ROC United. I USA er der mange kvinder, som får så lidt i løn, at de faktisk skal leve af deres drikkepenge. De steder hvor lønnen er lavest, fortæller kvinderne, at de udsættes for undertrykkelse fra flere sider. Ifølge undersøgelsen oplever de tre gange større chance for at blive opfordret af ledelsen til at tage “sexet” tøj på for at få flere drikkepenge og gøre kunderne glade.

Den indgroede tankegang om underdanighed, og behovet for at tolerere ubehagelige situationer, kan blive taget med til deres fremtidige arbejde i andre brancher

Det er meget intenst og fysisk hårdt at arbejde i en restaurant. Man har lange vagter og føler tit, at lønnen er for lav i forhold til det, man skal finde sig i, og det er tit så hårdt, at mange ansatte ender med at slutte dagen på en bar for at falde ned igen. Det alkohol- og narkofyldte miljø er med til at mudre grænserne yderligere og fører til situationer, hvor der lettere kan opstå overgreb.

Restauranter er det første arbejdsmiljø, mange kvinder oplever, og de slørede grænser, de oplever, er med til at grundlægge deres opfattelse af, hvad der er normal og acceptabel opførsel i et professionelt miljø. Den indgroede tankegang om underdanighed, og behovet for at tolerere ubehagelige situationer, kan blive taget med til deres fremtidige arbejde i andre brancher.

Efterhånden som historierne om overgreb dukker op i USA, leder restaurantejerne efter måder at udrydde dem fra branchen. Men det er stadig uklart, om det overhovedet kan lade sig gøre, hvis ikke man ændrer kulturen. Fremskridt kræver en seriøs omstrukturering af vores opfattelse af tingenes tilstand for tjenerne.

Hvad kan restauranterne gøre for at skabe den forandring? Der er nogle oplagte løsninger: At hæve lønnen, at indføre regler og kurser om seksuelle overgreb på arbejdspladsen, og lære ledelsen at støtte tjenerne, når kollegaer eller kunder går over grænsen. Det vigtigste er, at arbejdsgiverne lytter til kvinder og skaber et miljø, hvor de føler sig trygge nok til, at de tør anmelde ubehagelig oplevelser.

I starten vil vi nok kun se de forandringer finde sted i restauranter, der både har et ry på spil og økonomien til at sætte gang i undervisning. Men takket være de ofre, som er trådt frem på det seneste, bliver færre seksuelle overgreb og overordnede kulturændringer set som en nødvendighed og ikke bare en drøm.