Sådan lærer blinde om sex i Danmark

De fleste af os kan huske første gang, vi blev forelskede. Længselsfulde blikke, flirtende smil og alt det der, Emily Brontë var helt pjattet med. De fleste af os – eller i hvert fald os med en vis selvindsigt – er også overbevist om, at datinggamet ville være en del lettere, hvis vi alle var blinde. Men spørgsmålet er, hvordan det egentligt ville være? Hvordan man finder en kæreste uden nogen form for visuelle indtryk, og hvordan man får taget hul på sit sexliv uden nogensinde at have set et nøgent menneske af det modsatte køn?

Hvad gør man egentlig, når kærlighed ved første blik er en fysisk umulighed?

Man kunne starte med at tale med Karin Holtegaard, som er seksualvejleder på Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) i Hellerup. Hun er en af landets eneste specialister i seksualundervisning til blinde, og undervisningen spænder over alt lige fra hjælp til besøg i pornobutikker, taktile modeller og gruppesamtaler. Hendes kursister er fra 16 og op til 25-årsalderen, og der er rift om hendes færdigheder. Vi tog en snak med Karin Holtegaard for at blive klogere på, hvad hun laver, og hvorfor hendes job er vigtigt.

VICE: Hej Karin. Hvorfor har blinde brug for en som dig?

Karin Holtegaard: Seksualundervisning er meget baseret på visuelle medier. Desværre også den obligatoriske seksualundervisning, som de fleste unge med synshandicap får i skolen. Derfor får de for lidt ud af undervisningen og sidder blandt andet tilbage med manglende viden om det modsatte køns anatomi. Der findes taktile modeller af kønsdele, men du kan ikke bede en ung blind om at sidde med en sådan model og føle sig frem for øjnene af resten af klassen.

Jeg tog derfor en diplomuddannelse i seksualvejledning, hvor jeg har specialiseret mig i unge med synshandicap. Det har vist sig at være et stort behov, for der ikke er andre end mig, der er specialister på det her felt i Danmark.

I USA bruger man faktisk rigtige levende mennesker i seksualundervisningen til blinde. De smider tøjet, og så kan man få lov at føle sig frem.



Hvorfor ikke?

Godt spørgsmål. Altså, en skal jo være den første. Jeg fandt ud af, at man i USA, hvor man er meget længere fremme på området, havde lavet en interviewundersøgelse med unge blinde, der sagde, at de manglede informationer om det her, og at det havde påvirket dem negativt i deres voksenliv. Det samme hørte jeg fra mine kursister, og så har jeg på en måde skabt min egen niche med skelen til erfaringerne fra USA.

Hvad er det for særlige udfordringer blinde har i forhold til deres sexliv?

Det største problem er det mest grundlæggende: Hvordan man overhovedet kommer i gang. Hvordan man finder en kæreste. Fordi de ikke kan se, er det ikke på samme måde naturligt. Hvordan flirter man, hvordan ved man overhovedet, at den anden er interesseret? Der er desværre ikke nogen endegyldige svar på de spørgsmål.

Er der mindre fokus på det fysiske, eller føler de sig frem?

Folk tror ofte, at blinde er meget mere kropslige og bruger hænderne til at lære hinandens ansigter og kroppe at kende. Faktisk forholder det sig ofte lige modsat. Ofte er det jo netop synet, der giver lyst til at undersøge noget med hænderne, og det er en ret stor overskridelse af intimsfæren at fare op i ansigtet på et andet menneske med sine hænder. Det kommer først på et senere tidspunkt. Tiltrækningen kan derimod være forbundet med stemmen eller duften af den anden. Og så selvfølgelig det, som vedkommende siger.

Kan du give et eksempel på, hvad vi som seende tager for givet i vores kærlighedsliv og sexliv, men som er anderledes for blinde?

Jamen det er jo det åbenlyse. At vi netop kan se hinanden. At vi finder en stor del af vores seksuelle appetit i visuel stimulans, og sådan bliver det aldrig for blinde. Omvendt kan vi som seende også nemt blive frastødt af en person alene på grund af udseendet, hvor blinde ikke dømmer så hårdt.

Har porno nogen værdi overhovedet, når man ikke har synet med sig?

Flere af mine kursister har faktisk glæde af porno, men så er det lyden, de danner sig forestillinger ud fra. Hvis man har set en mainstreampornofilm, ved man også, at der faktisk er en del af komme efter på lydsiden, hvis man overlader resten til fantasien.

Er telefonsex populært?

Ingen af dem, jeg har talt med, har nævnt noget om det. At møde en sexarbejder er til gengæld noget, som nogen har givet udtryk for, at de gerne vil. Men som ansat i Københavns Kommune må jeg ikke formidle kontakt, selvom det er noget, som handicappede har glæde af og får hjælp til andre steder i landet.

Hvor stor værdi har det som blind at have et godt udseende?

Det betyder faktisk en del, selvom de ikke kan vide, hvad det vil sige at se godt ud. Men hvis man har fået det at vide, styrker det selvværdet, fordi de blinde ved, at det betyder noget for os. De siger dog, at det er mindre vigtigt i forhold til partneren, som først og fremmest skal være et dejligt menneske.

Kan det lægge en dæmper på ens seksualitet, at man ikke kan se?

Det er måske nærliggende at tro, men nej, det er ikke min oplevelse. Man tænder bare på noget andet som duften, stemmen i tillæg til berøring. Jeg tror til gengæld, at den seksuelle vækkelse kommer på et senere tidspunkt for blinde, fordi de jo ikke bliver bombarderet med reklamer fulde af seksuelle undertoner. De bliver simpelthen ikke motiveret til at tænke på sex hele tiden, sådan som vi gør det.

Er homoseksualitet lige så udbredt blandt blinde som hos resten af befolkningen?

Ja, det er det. Måske endda mere. Jeg har intet statistisk belæg for at vide det, men det, jeg kan sige, er, at jeg oplever en større repræsentation af blinde, som er orienteret mod deres eget køn. Jeg har tænkt meget over hvorfor. Måske, fordi dem der kommer til mig, gerne vil snakke med mig om netop det. Eller er det selve synshandicappet, der betyder noget i forhold til deres seksuelle præferencer, fordi man er nærmere sit eget køn? Jeg ved det ikke, men det er en spændende diskussion.

Hvordan foregår seksualundervisning for blinde?

Det foregår både i individuelle samtaler af mere privat karakter og i grupper med unge, der er i samme båd. De får undervisning i, hvordan det modsatte køn egentlig ser ud, for de aner det ikke, hvis ikke de har prøvet taktile materialer. Det er vigtigt, at materialerne er så naturtro som overhovedet muligt, og bløde silikonematerialer er bedst, selvom marmorstatuer a la dem, man finder på Glyptoteket, også går an. Hvis der er tale om store pornodildoer, er det vigtigt at fortælle, at de er overdimensionerede.

I USA bruger man faktisk rigtige levende mennesker i seksualundervisningen til blinde. De smider tøjet, og så kan man få lov at føle sig frem. Det fortalte jeg til mine elever, og de synes, at det var ulækkert. Selv i det frisindede Danmark er det nok utænkeligt, at vi ville gøre noget lignende.

Hvordan er “den første gang” for blinde?

Folk er senere ude, fordi det er sværere at finde en kæreste. Så kommer usikkerheden ved selve akten, som helt sikkert er større for blinde. Det er jeg helt overbevist om.

Tak skal du have, Karin.

