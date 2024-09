Sådan laver man hurtige pot-snacks

Der er mange fordele ved at spise cannabis i stedet for at ryge det, men det kan godt tage lang tid at lave hasholie eller potsmør. Heldigvis kommer vores røgekspert Abdullah Saeed til undsætning og viser dig, hvordan man laver “firecrackers” (også kendt som “Scooby Snacks”, hvis man laver dem med peanutbutter) – en skøn lille snack, der kun kræver lidt pot, grovkiks, Nutella, en ovn og 25 minutters tålmodighed.

Eftersom cannabis (indtil videre) er ulovligt i Danmark, vil vi ikke anbefale at bage ovenstående snacks tilsat ulovlige ingredienser. De smager formentlig ganske fint uden.