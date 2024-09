Sådan laver man sit eget cannabiskoncentrat

Efter flere amerikanske stater har valgt at legalisere cannabis, er det blevet lidt af en dille at ‘dabbe’ over there, men det er ikke altid lige til at skaffe cannabiskoncentrat eller ‘hash-harpiks’. I dette afsnit af Røgeriet viser vores røgekspert, hvordan man gør-det-selv ved hjælp af et glattejern, bagepapir og en dab-pibe.

Eftersom cannabis (indtil videre) er ulovligt i Danmark, anbefaler vi selvfølgelig ikke, at man bruger ovenstående video til andet end at blive klogere på cannabis. Hvem ved, hvor i verden det bliver lovligt næste gang?



