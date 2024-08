Hvordan oplever blinde seksuel tiltrækning?

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK

Seksuel tiltrækning er ofte forbundet med visuelle indtryk. Selv hvis du betragter dig selv som en person, der ikke er overfladisk og altid siger, at du bare leder efter en person, du kan føle en dyb forbindelse til, så vil jeg vædde på, at du stadigvæk i nogen grad føler dig tiltrukket af folk på grund af deres udseende.

Men hvordan foregår det, hvis man for eksempel er en af de godt 65.000 danskere, som enten er blinde eller lider af alvorlig synsnedsættelse? Der er naturligvis mange faktorer, som spiller ind, når vi føler os tiltrukket af en anden person, men hvad kan erstatte det rå og helt instinktive indtryk, man som seende oplever, når man føler sig tiltrukket af en anden?Jeg har talt med rejseskribenten Tony Giles, kunstner og bodybuilder Claire Lawrence, makeup-vlogger Lucy Edwards og idrætsudøveren Selina Litt, som alle er blinde, for at forstå, hvordan det hænger sammen.

Selina Litt

Blinde kan ikke beundre en smuk person fra den anden ende af lokalet, skabe øjenkontakt eller aflæse kropssprog. Vi har brug for direkte interaktion med en person, før vi kan opleve seksuel tiltrækning. En af de mest almindelige misforståelser om blinde er, at vi skal røre folks ansigter for at vurdere, om vi finder dem attraktive eller ej. Det sker simpelthen ikke. For mig handler tiltrækning primært om instinkt. Min hjerne beslutter sig gerne, om jeg kan lide en person efter fem sekunder.

Jeg tegner et billede i mit hoved af, hvordan jeg forestiller mig personen ser ud. Det kan godt være, det er helt ved siden af, for jeg har ikke nogen måde at bekræfte det på. Det er lidt, som når man taler med nogen over telefonen og forestiller sig, hvordan vedkommende ser ud. Selv om jeg ikke fysisk ser personen, så påvirker det mentale billede, jeg har af personen, mit opfattelse.

Jeg falder typisk for mænd, som er højere end, men jeg er også kun 161 centimeter høj, så det er sjældent et problem. Jeg dyrker meget sport, så jeg er også primært tiltrukket af mænd, der har en aktiv livsstil, og så har jeg læst engelsk, så han må gerne være god med ord. Mænd kan forøge deres sexappel ved at bruge en lækker aftershave eller shower-gel. Min lugtesans er også noget, jeg pejler efter.

Tony Giles

Tony Giles i Oman. Tony har skrevet en bog om at rejse, når man er blind, som du kan finde her.

Jeg er tiltrukket af en kvindes personlighed. Jeg bliver tiltrukket af det, hun siger, måden hun siger det på, hendes stemme, dialekt og så videre. Visse dialekter er mere pirrende end andre. Birmingham-dialekt er et turn-off!

Fysisk kontakt spiller også en stor rolle i forhold til seksuel tiltrækning, når man er blind. Jeg er særligt opmærksom på, hvor blød en kvindes hud er, hvordan hendes hår føles, og om det er langt. Når jeg fantaserer, fremmaner min hjerne billeder af kvinder med mørkt hår. Det er muligt, at det skyldes det faktum, at jeg ikke er født blind, men som barn kunne se i sort og hvid.

Jeg har tit en anden person under armen, så de kan føre mig frem, og derfor er det let at vurdere andres højde, vægt og kropsstruktur. Kvinder med tynde arme og slanke taljer finder jeg mindre tiltrækkende end kvinder med mere figur. Jeg kan også godt lide følelsen af stoffet i deres tøj. Jo blødere, jo mere pirrende er det. Jeg kan godt lide følelsen af silke og satin og blonder og læder. Jeg bliver også tændt ved lyden af høje hæle, der klaprer mod et gulv.

Jeg tror, at mange mennesker går ud fra, at blinde ikke føler seksuel tiltrækning, men det er noget vrøvl. Jeg har været i et forhold med et aktivt sexliv i ni år. Over hele verden lever blinde mennesker i sunde, seksuelle forhold.

Claire Lawrence

For mig er en velduftende mand med en pæn stemme virkelig attraktiv. Jeg er meget styret af berøring, jeg rører mig frem, og det gælder også kroppe. Jeg er bodybuilder, så jeg kan godt lide en mand, hvis krop føles lækker. Da jeg var yngre, gik jeg aldrig efter sporty fitnesstyper, men i dag er det dem, jeg foretrækker, fordi vi så deler en interesse. Jeg er også tiltrukket af tanken om en veltrænet krop, men hvem er ikke det?

Jeg er tiltrukket af elementer ved andres kroppe, som er karakteristiske for min egen. Jeg elsker fornemmelsen af en skulder eller en ryg og musklerne i benene. Hvis jeg er sammen med en person fysisk, skal personens krop føles lige så lækker som min.

Jeg finder virkelig en forbindelse ved lugte. Jeg bliver ophidset af visse typer dufte, men er frastødt af andre. Jeg træner i et fitnesscenter hver dag, hvor jeg støder på en masse ildelugtende fyre. Det kunne sagtens være Idris Elba, men hvis han lugter dårligt, siger jeg alligevel nej tak.

Lucy Edwards

Jeg mødte min forlovede, Ollie, før jeg mistede synet, så jeg ved, hvordan han ser ud, men måden, jeg er tiltrukket af ham på, har ændret sig. Det kører mere på et følelsesmæssigt niveau i dag. Jeg kan godt lide at flirte, og duft er også en afgørende faktor. Jeg elsker, når han har vellugtende aftershave på eller en t-shirt, som er nyvasket og dufter af lavendel.

Når det kommer til kendisser, er jeg meget tiltrukket af stemmer, og jeg siger altid til Ollie, at jeg er vild med en irsk accent. Jeg tager også min søsters vurdering meget mere alvorligt nu. Hun fortæller mig, om en kendt person ser godt ud eller ej. Der er folk, som tror, at blinde piger kan lide hvem som helst, fordi vi ikke kan se dem, men det passer ikke. Når mænd lægger an på mig på en pub, tænker jeg sommetider over, om det er fordi, jeg er blind, og de så tror, jeg er let at score. Det er langt fra tilfældet.

