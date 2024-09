Hvornår mister man sin mødom som lesbisk?

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly USA

Det kommer formentlig ikke som nogen overraskelse for Broadlys læsere, at det meste af verden er centreret omkring mænd. Manden Jacques Derrida har endda opfundet et ord for det: phallocentrisme.

Videos by VICE

Fallossen definerer verden, og i årtusinder har den også defineret sex. Indsættelsen af penis i en kvinde har altid været handlingen, som definerer, hvornår man ikke længere kan kalde sig for jomfru. Men hvordan kan to kvinder – som ikke har en penis – så miste deres mødom? Hvor går skillelinjen mellem uskyldighed og erfaring?

“Der er en indgroet opfattelse af, at mødommen er en kropslig tilstand,” fortæller historikeren og forfatteren Hanne Blank, som har skrevet bogen Virgin: The Untouched History. “Man betragter det som en fysisk ting og tror, at kroppen ændrer sig, når man mister sin mødom.”

Blank påpeger for eksempel, hvordan de gamle grækere troede, at hele menneskets ‘rørsystem’ hang sammen – næsen var forbundet til halsen, som var forbundet til skeden, som var forbundet til røvhullet – og at hele kvindens fysiologi derfor ville ændre sig efter at være blevet penetreret for første gang. “De troede vitterligt på, at kvindens hals også ville udvide sig af det,” fortæller Blank. “Der var jomfruundersøgelser, der specifikt tjekkede halsen.”

“Jeg aner ikke, hvornår man ikke længere er jomfru som lesbisk! Og det er mega pinligt, for så ved jeg jo ikke, om jeg er jomfru eller ej!”



Men spørgsmålet står stadig, især for de unge lesbiske kvinder, som har få mennesker i deres liv, som kan give svar. “Jeg vil hellere spørge en masse fremmede end at spørge én, jeg kender,” skrev en teenager på Yahoo! Answers. “Jeg aner ikke, hvornår man ikke længere er jomfru som lesbisk! Og det er mega pinligt, for så ved jeg jo ikke, om jeg er jomfru eller ej!”

“En af de gode ting ved, at lesbisk sex er så svært at definere, er, at jeg kan have haft en hel masse saftige, skræmmende, skjulte lesbiske oplevelser og stadig lade, som om jeg aldrig har fået prikket ruden ind,” fortæller queer-digteren Jocelyn Macdonald. Hun voksede op i et konservativt, evangelisk hjem og betragtede sig som “urørt til ægteskabet” samtidig med, at hun gjorde ting med kvinder, som hun nu ville betragte som seksuel praksis.

Blank fortæller, at mange queerpersoner mener at have adskillige mødomme svarende til de forskellige køn, de har sex med. “Da jeg mistede min mødom til en mand, skete der én ting, men da jeg mistede den til en kvinde, skete der noget andet,” fortæller hun. Det var også den slags fortælling, Gale oplevede: “Hvis mødommen ikke afgøres af penetration, men har mere at gøre med den første gang, man opnår nydelse omkring kønsdelene ved en aktiv kraft, så ville jeg nok sige, at jeg mistede min mødom til en jetstrøm i en pool,” fortæller hun. “Hvis det skal være en person, så var det en douchebag. Hvis vi snakker damer, så var det en sjusket, men ikke desto mindre seksuel omgang til en fest, hvor der var en finger og noget oral og så videre.”

Foto: Jovana Rialko via Stocksy



Sociologen Laura Carpenter interviewede 22 LGBT-personer til sin bog Virginity Lost. “21 ud af de 22 homo- og biseksuelle mænd og kvinder, som jeg talte med, mente, at en person også mister sin mødom gennem oral og/eller analsex såvel som ved vaginalt samleje,” skrev hun. “Til gengæld var stimulering af kønsdelene med hænderne alene ikke nok til at udgøre en tabt mødom for selv mine mest inkluderende informanter.”

Hår og make up-artist Polly Tyson anser den første gang, hun gav en pige oralsex for at være tidspunktet, hun mistede sin lesbiske mødom. “Jeg var nået ned til hendes kusse, og der var ikke noget sted, jeg hellere ville være, men så indså jeg med rædsel, at jeg ikke havde den fjerneste idé om, hvad jeg så skulle gøre,” fortæller hun. “Jeg kan huske, at jeg tænkte, Slap nu af, din idiot. Hun kan mærke, at du prøver alt for meget. Det virker ikke, hvis du prøver for meget! Slap nu af, for helvede!” Pollys partner kunne godt fornemme hendes frygt, og de endte med at bruge en vibrator i stedet.



“Lesbiske mister deres mødom ved at have sex ligesom alle andre,” fortæller Blank. Det rejser selvfølgelig spørgsmålet: Hvad er sex?

Igen var handlingen indtil for nylig defineret ved penetration. Undersøgelser af Kinsey Institute, The Archives of Sexual Behavior og Canadian Journal of Sexuality har alle forsøgt at finde en universelt dækkende definition af sex, og ingen af dem er lykkedes med det. Det canadiske hold af forskere kunne konkludere, at 97 procent af respondenterne anså penis-i-vagina (PIV)-sex som værende sex. Til gengæld konkluderede en undersøgelse af Kinsey Institute i 1999, at kun 82 procent af mænd over 60 år mente, at PIV-sex med kondom stadig var sex. For dem skulle sex have et potentielt reproduktionsaspekt – ellers talte det ikke.

Den canadiske undersøgelse, som kun inkluderede mennesker, som identificerer sig som heteroseksuelle, viste, at “mindre end 25 procent af deltagerne betragtede oral stimulering af købsdelene som værende sex, mere end 60 procent mente, at giveren eller modtageren af oralsex var en sexpartner, og mere end 97 procent betragtede en partner, som har oralsex med en anden, som værende utro.” Med andre ord: Definitionen af sex afhænger af, hvem der har det med hvem og hvornår og hvordan.

“Mange queerpersoner føler, at de mistede deres mødom den første gang, de fik en orgasme med en partner,” fortæller Blank. “For dem handler det ikke om, hvilke handlinger eller køn der er involveret. Det er en ligeså gyldig definition som enhver anden.”