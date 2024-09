Indtryk fra russiske Night Wolves rockerborg

Billeder af Mathias Strømfeldt.

I forbindelse med sidste års boksekamp mellem Patrick Nielsen og Dmitry Chudinov i Moskva var freelance fotojournalist Mathias Strømfeldt en del af det pressehold, der dækkede indvejningen af de to mellemvægtere – en indvejning, der fandt sted bag jernmuren på Night Wolves rockerborg grundet Chudinovs tætte bånd til de læderklædte ulve.

Med over 5000 medlemmer fordelt over det tidligere Sovjetunion er Night Wolves Ruslands suverænt største rockergruppe. Udover at være passionerede motorcykelentusiaster er gruppen vellidt af Putin, og medlemmerne har flere gange udtrykt et ønske om at håndhæve Putins nationalistiske pro-Rusland dagsorden – bl.a. under annekteringen af den eks-ukrainske Krim-halvø, hvor gruppen hjalp med at storme flådens hovedkvarter i Sevastopol.

Vi tog en snak med Mathias om, hvordan det var at være på besøg hos en af Ruslands mest hardcore rockergruppe, der har svejset et industriområde i yderkanten af Moskva om til et post-apokalyptisk biker wonderland.

VICE: Det er jo ikke hver dag, at udefrakommende får lov til at bevæge sig rundt inde i Night Wolves’ bikerfæstning – hvordan var det?

Mathias Strømfeldt: Det var en ret speciel oplevelse. Vi blev hentet og kørt ud til fæstningen i det nordvestlige Moskva, der var omgivet af gamle betonbygninger og stak ret meget ud. Alt var svejset sammen og indhegnet af blik og metal. Der var store ulvefigurer og pigtråd over det hele – det lignede fuldstændigt en filmkulisse fra Mad Max. Det var meget råt og spartansk. Man kunne ikke forholde sig til det; det var out of this world.

Hvor mange rockere var der ca. til stede på borgen?

100, eller måske 150, spredt ud over hele området.

Og hvordan var stemningen?

Det hele var meget karikeret på en eller anden måde. Medlemmerne fremstod som oprigtige motorcykelentusiaster med store læderveste, lange skæg og bandana om hovedet… Men det virkede som om, de havde set en masse film om, hvordan man var rocker, og så efterlevede det. De havde fx. arrangeret et Nitro Circus-agtigt show med motorcross stunts. Man forventer af en berygtet rockerbande, at de vil gå mere op i at være hårde og seje, men i Night Wolves’ borg var det hele mere pompøst. Det var lidt påtaget. Hvis man får gæster i eget hjem, gør man jo også lige rent inden de kommer, og det havde de også gjort.

Ænsede de jer?

De kørte deres eget show, så der var ikke den store kontakt. Man følte, at man var på deres territorie. Patrick er en mand med en stærk fremtoning, men det er medlemmerne af Night Wolves i den grad også…

Var du intimideret?

Det er man jo aldrig rigtig, når man er der i en professionel henseende. Vi var der i anledning af et offentligt event. Hvis jeg var der i en anden situation, så måske… De er ikke for sjov, de gutter der. Men det var tydeligt, at de agerede som et psykisk våben i forhold til boksekampen. De styrede fuldstændig slagets gang i kraft af, at vi var på deres hjemmebane. Det var sindssygt varmt, og vi blev tvunget til bare at sidde og vente i 100 år, indtil Chudinov endelig ankom selv iklædt Night Wolves-lædervest. Man følte sig også en lille smule heldig, da man en time efter kørte ud igennem den enorme jernport igen og sagde farvel til ulvens hule.

Jeg forestiller mig, at der må være en konflikt mellem de traditionelle biker-værdier – frihed, uafhængighed, anarkisme – og en fraktion som Night Wolves, der er berygtede for at være stærkt nationalistiske?

Der var russiske flag over det hele – man mærkede klart en nationalpatriotisk vibe. Der er mange ting ved det russiske samfund, der kan fremstå ekstremt modstridende – f.eks. skinheadgrupper af nynazistiske homoseksuelle. Der er ihvertfald ingen tvivl om, at de var nationalistiske – men ligeså iøjenfaldende var deres 80’er-agtige Hollywood biker image.

All right. Mødte du Night Wolves’ frontmand Alexander Zaldostanov, “The Surgeon”?

Ikke på borgen, men han var der til boksekampen. Han sad ringside sammen med alle de andre kendisser. Min producer sendte mig hen for at få nogle billeder af ham, men der stod to Wolves med ryggen til ham som gav mig pæn besked på, at jeg ikke skulle bevæge mig nærmere. Chudinovs walk-in bestod desuden af ham siddende bag på Zaldostanovs motorcykel, mens han blev kørt gennem en korridor af rockere.

Selvfølgelig gjorde den det. Tak, Mathias.