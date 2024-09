Livet som fotograf for escortpiger

Alle billeder af DannyGirl

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Canada

Uanset om den Canadiske regering vil anerkende sexarbejde som et rigtigt erhverv eller ej, så findes der tusindvis af kvinder (og mænd) i Canada, der arbejder som escort på samme måde, som alle mulige andre passer deres arbejde. En central skikkelse i branchen bor i Montreal og går under navnet DannyGirl. Det seneste årti har hun taget billeder af tusindvis af escorter i Montreal. Billeder, som skal bruges på bureauernes hjemmesider og på uafhængige escortsider for at få kunderne til at tilbringe en aften med kvinderne på skærmen.

DannyGirl eksperimenterede kortvarigt med modefotografi, men har taget nøgenbilleder i næsten tyve år. For ti år siden besluttede hun sig for at fokusere på escortbranchen. “Hver eneste gang jeg tømmer mine harddiske, så er der hundredetusindvis af billeder af piger i undertøj – og på de fleste af dem kan man ikke se ansigtet, så jeg ved ikke engang, hvem de er.”

VICE talte med DannyGirl for at høre, hvordan det er at lave photoshoots med escortpiger flere gange om ugen år efter år, og hvordan hendes opfattelse har ændret sig, efter selv hun blev en del af den komplekse, voksende sexbranche.





VICE: Hvordan begyndte du at fotografere escortpiger?

DannyGirl: I starten vidste jeg ikke engang, at det var en ting. Jeg gik på en kunstskole i Toronto, og jeg havde taget billeder af mine veninder, hvor de var våde og topløse, siden jeg var 14. Jeg tog også billeder af min veninde på lejrskole… vi sneg os ud af spisesalen og løb hen til de store fællesbrusere. Så jeg tog nøgenbilleder af min veninde med et engangskamera på en jødisk sommerlejr. Det sjove er, at jeg bare kastede mit kamera ned i tasken, da vi skulle hjem, og den taske endte med at blive stjålet. Jeg tænker altid på, om nogen blev anholdt for at have den rulle film.

Jeg tog altid sexede, topløse billeder af mine veninder. Jeg dumpede mit fotofag i gymnasiet, og jeg fortsatte ikke med det på college. Da MySpace blev stort, postede jeg billeder af mine tatoverede venner, hvor de var nøgne i min jacuzzi i Montreal, og så begyndte alle mulige mennesker at kontakte mig og spurgte, hvor meget jeg tog for photoshoots. Det udviklede sig helt naturlig til, at jeg tjente penge på at tage billeder af nøgne piger – og de eneste piger, som vil betale for at få taget nøgenbilleder igen og igen er escortpiger. Det er fast indkomst fra et job, som jeg synes er ret let.

Helt præcist hvornår holdte dit dit klientel op med bare at være veninder og blev til kvinder, som arbejder i escortbranchen?

Jeg tror, det begyndte omkring 2006, da jeg blev kontaktet af et lille escortbureau, som ville hyre mig til at skyde billeder af et par piger. Før da var jeg slet ikke involveret i sexbranchen, så jeg anede ikke, hvor stor den var. Jeg har en indkomst, som svarer til en fuldtidsløn kun fra de her jobs, og det er der ikke mange fotografer, der kan sige. Jeg føler mig virkelig heldig over at kunne lave præcis det, jeg gerne vil, og samtidig gøre det til noget virkelig sjovt og afslappet.

Da jeg tog billeder af almindelige piger, så endte de tit på nettet. Man har kunnet finde mine billeder på nettet i mange år nu, så det var meget naturligt, at folk tog kontakt til mig af sig selv. Rygtet spredtes fra person til person. Nogle af pigerne har jeg fotograferet over en periode på ti år. Jeg har ikke rigtig været nødt til at reklamere.

Er escortbranchen særligt stor i Montreal?

Generelt er folk her lidt mere afslappede omkring seksualitet i det hele taget, så det er ikke nogen big deal at være escort. Det er der mange, der er. Branchen er ret stor, men ligesom med alting i Montreal er priserne lavere her, fordi folk ikke har lige så mange penge som i andre byer. Pigerne kunne tage til Calgary og kræve den dobbelte pris.

Hvad er det mærkeligste, du har været ude for på et escort-photoshoot?

Åh, Gud, der er så meget… Jeg stiller ikke så mange spørgsmål inden shootet, fordi jeg ved, hvad der skal ske. Jeg tjekker ikke, hvem de er, så jeg ved ikke, om de er høje, blonde pornotyper eller om de, ligesom de her to piger i sidste uge, er totalt hippie-agtige, tedrikkende veganerpiger med helt kort hår. De var ikke escortpiger, men lavede spirituelle renselsesritualer og nøgenyoga. Det shoot handlede mere om naturlige, smukke billeder af kroppen. Så var der også nogen, der ville have nogle billeder til, når man bestiller to piger sammen – med klovnenæser, pudekampe og den ene pige havde en buttplug med ulvehale i. Der sker mange mærkelige ting.

Det eneste, jeg virkelig ikke kan arbejde med, er heteroseksuelle par. Jeg prøvede det én gang, og det blev ret fetich-agtigt. Det var, som om de havde hyret mig, fordi de bare gerne ville gøre det foran nogen. Jeg betragter mig selv som værende ret åben, men der er noget med en mand og en kvinde, der hyler mig totalt ud af den. Det har aldrig generet mig med to piger, uanset hvor fjollet eller mærkeligt det har været. En kvindekrop er bare smuk og ser virkelig godt ud på kamera.

Hvordan har du det med den nuværende prostitutionslovgivning i Canada, eftersom en del af dit job er at interagere med kvinder, som har det som levevej?

Jeg ved, at mange af pigerne har været nødt til at ændre deres hjemmesider, og hvordan de promoverer sig selv, på grund af nogle nye tiltag de senere år. Noget, der kan gøre mig vred, og som jeg er helt enig med pigerne i, er, at det bare bliver noget, der sker i undergrunden. Det kommer jo aldrig til at gå væk. Det er meget smartere at gøre det sikkert og indføre skatter. Mange af de her piger er forretningskvinder, og det her er deres fuldtidsjob. De driver en forretning, styrer hjemmesider og svarer telefoner og e-mails.

Det, der gik galt med regeringens indblanding, var, at de forsøgte at putte en masse ting ind i én kasse. Handlede kvinder, gadetrækkeri og så videre – og branchen er jo så meget mere end det. Der er en hel gruppe af kvinder i tyverne og trediverne, som har taget et bevidst valg om at gøre det her – som ikke hader deres liv eller deres job, og som ikke vil behandles som kriminelle.

Hvad betyder det for dine photoshoots, at du selv er kvinde?

Det hjælper helt klart, at jeg selv er en pige. Der er virkelig mange skumle fotografer derude, som gerne vil tage billeder af piger i deres undertøj hjemme i stuen. Selvom det er deres arbejde at tage hjem til fyre og tage tøjet af, så skal de stadig passe på. Jeg tror, at en del af det handler om, at de kan slappe bedre af, fordi jeg er en kvinde, og de ved, at jeg ikke vil prøve på noget, og derfor kan vi snakke helt åbent. Det handler også om, at jeg lægger mærke til alle de små ting ved deres kroppe, som de måske ikke selv ville, og fikser dem: En lille armhuledelle, en lille fold i låret, når de trækker op i strømperne, appelsinhud – ting, en mand måske ikke ville lægge mærke til. Pigerne kan regne med, at jeg pertentligt gennemgår deres kroppe og retter alle de ting, jeg opdager.

Hvordan gør du billederne pirrende nok til, at escorten får nye kunder, uden at en fyr bare kan gokke den af til dem og slippe for at betale?

Der hører en kunst til begge dele. Fyrene e-mailer eller sms’er altid til pigerne og prøver at få så meget gratis, som de kan – “hvad vil du gøre ved mig?” og den slags. Det handler om at friste uden at afsløre for meget. På mange af reklamesiderne må man ikke vise vagina eller brystvorter. Hvis man laver nøgenbilleder, må man dække nogle ting til og holde lidt igen. Medmindre man lægger billederne på sin egen hjemmeside, kan man ikke reklamere med den slags billeder.

Hvordan var det at forklare for dine forældre eller dit barn, hvad du arbejder med?

Jeg er super heldig og velsignet. Jeg er enebarn og var alene med min mor, og hun er fantastisk. Jeg voksede op med min super stærke Wonder Woman-mor og min bedstemor – virkelig stærke kvinder, som opfordrede mig til at gøre præcis, hvad jeg ville, og som var meget målrettede. Jeg tror aldrig, at de har været bekymrede for, at jeg skulle ende som escort. Uanset hvor grænsen er, så tror jeg altid de har vidst, at jeg ville lande på den rigtige side af den. Begge mine forældre ved, hvad jeg laver.

Min søn er vokset op i et hus, hvor pigerne rendte rundt i undertøj og med bare bryster, lige siden han var to år. Jeg har også vintage pornobilleder over det hele – mit hus er egentlig bare røv og patter. Spørg mig igen, når han er 13, men lige nu er det hele egentlig ret normalt. Jeg tror, at alting bliver lidt nemmere, når det bliver normaliseret. Min søn trives, og jeg synes også, jeg er i balance. Det er nok det eneste, jeg har følt, jeg skulle forsvare lidt – jeg er ikke kun kvinde, jeg er også mor. Jeg er totalt kvindekæmper: Jeg går helt amok, når en pige har fået tæsk af en alfons. Det foregår meget omkring Laval, nord for Montreal, lige nu, hvor piger bliver styret af alfonser.

Har du nogensinde arbejdet med kvinder, hvor der var grund til at være bekymret over deres situation?

Nej, men grunden til det er lidt elitær. Hvis nogen har råd til mig, så er det fordi, at de arbejder på et vist niveau. Det er ofte den samme typer piger, fordi det er dem, der har råd til at betale for photoshootet. Der er sket meget siden dengang, hvor pigerne reklamerede på de bagerste sider i snuskede magasiner til nu, hvor de har deres egne hjemmesider. Der er også forskellige prisklasser. Det, jeg får i timen, er det samme, som pigerne tjener i timen. Jeg arbejder mest med pigerne i de højere prisklasser.

Hvordan har din opfattelse af branchen ændret sig i løbet af den tid, du har fotograferet escortpiger?

Når man har arbejdet i branchen i så mange år, så bliver alt, der har med sex og nøgne mennesker at gøre, ret afmystificeret. Det bliver bare meget menneskeligt og normalt. Jeg siger altid, at hvis man godt kan lide porno, strippere og hele det fantasilag, der omgiver det, så skal man aldrig arbejde i branchen. Det er ligesom at trække fløjlsforhænget fra i Wizard of Oz. Man kan aldrig komme tilbage til naiviteten og ærefrygten over for alt det, der har med sex at gøre. Man indser, hvordan det hele fungerer, og at det bare er en branche, og at alt det, man har forestillet sig, er et røgslør og illusioner – Photoshop og god belysning. Det er blevet helt normalt for mig at sige; “Hiv lige din kønslæbe ind i trussen igen, skat” eller lige at sætte g-strengen tilbage, så den dækker en piges røvhul. Det er meget svært at gå tilbage til at se på de her billeder som den ultimative fantasi.

