Jeg damprensede min skede

Jeg har en fantastisk skede. Det har jeg virkelig. Jeg har aldrig haft problemer med skedesvamp, har aldrig fået unormale resultater på en smear-test eller haft menstruationssmerter. Jeg har den slags skede, der fortjener at blive forkælet, så da jeg hørte om “vaginal damprens”, tænkte jeg: ‘Skede, du fortjener en spadag.’

Vaginal damprens, der nogle gange omtales som ‘V-steaming’ af dem, der er for sippede til at sige ordet “vagina”, minder overraskende meget om at lave te. Man kommer en masse særlige urter i varmt vand, hvorefter—og her ophører lighederne med at lave te—man ‘svæver’ over det og lader dampen “dybderense” ens skede og livmoder. Processen siges at løsne enhver “ophobning” og kan angiveligt afhjælpe hormonale ubalancer, menstruationsubehag og problemer med fordøjelsen.

Der er en spa tæt på, hvor jeg bor, der tilbyder V-steaming-tjenester, men de tager 320 kroner for 30 minutters behandling, hvilket virker som ret mange penge at give for bogstaveligt talt at sidde på en potte med varmt vand. Så i stedet for besluttede jeg mig for at researche “DIY V-steaming” på nettet og fandt følgende instrukser fra YinOva Center i New York:

Hæld to liter vand (helst renset vand) i en mellemstor gryde. Tilsæt en håndfuld friske urter (omkring 1/2 dl). Bring vandet let i kog (med låget på), og lad det koge i fem minutter. Sluk for varmen, og lad miksturen trække i yderligere fem minutter med låget på. Hæld én liter (halvdelen af gryden) vand i en skål, du har placeret i dit toilet. (PS: placer en skål i dit toilet). Vift med hånden 20-25 cm over urtevandet for at sikre, at det ikke er for varmt. Tag undertøjet af, og sæt dig på sædet over det dampende vand. Tag et stort tæppe eller lagen om livet, og lad det hænge ned til gulvet for at sikre, at der ikke er noget af dampen, der slipper ud. Hold dig varm ved at have noget på fødderne (strømper, sutsko) og halsen. Du vil ikke have noget kulde i kroppen, mens du prøver at varme den. Du skulle gerne mærke en varm, rullende varme i 10-12 minutter. Tøm vandet ud i toilettet, når dampen dør hen. Start nu fra trin 4, og begynd anden omgang med den anden halvdel af urtevandet. Hvis det er kølet for meget ned, skal du varme det igen, men husk at mærke efter, før du sætter dig over dampen.

Hvis du får foretaget V-rens på en spa, placerer de dig på en stol med et lille hul i midten, der tillader dampen at stige op i din skede. Eftersom jeg ikke ejer en stol med hul i midten, blev jeg glædeligt overrasket over, at YinOva Center anbefaler at man damprenser på sit toilet. Hvor svært kunne det være?

Vaginale dampbade stammer fra en ældgammel koreansk tradition, der hedder chai-yok, hvor man bruger malurt og bynke til at rense skeden. Begge urter associeres med afgiftning, livmodersundhed og forbedring af hormonbalancen. Jeg havde aldrig hørt om hverken malurt eller bynke, og jeg syntes, de lød som ingredienser til en eller anden magisk heksebryg. Da jeg spurgte en medarbejder i supermarkedet, om de solgte urterne, gloede han på mig, som om jeg havde spurgt ham, om de solgte metamfetamin. Så jeg endte med at bestille begge dele på Amazon, og da de ankom blev jeg overrasket over, at malurten lignede og lugtede præcis som savsmuld. Det lignede hakket bark og jord. Jeg opdagede også denne noget foruroligende besked, der stod trykt på bynkepakken:

Hør, jeg prøver bare at dampe fisseletten, men hvis jeg ender med at få magiske, synske superkræfter, så er det bare det.

Før jeg begyndte at koge vandet, ville jeg gerne tale med en gynækolog for at sikre mig, at jeg gjorde det rigtigt, så jeg ringede til Dr. Alyssa Dweck, der er gynækolog i New York og medforfatter til V Is for Vagina. Dweck stejlede lidt, da jeg fortalte hende om min plan, men til sidst fik jeg hendes velsignelse.

“Dampen vil øge blodgennemstrømningen i kønslegemet, og det hjælper generelt med healing og er muskelafslappende,” fortalte hun. Det virker også afstressende – du sidder jo bare på en varm gryde i en halv time – hvilket kan være årsagen til, at V-steaming har fået æren for at forbedre frugtbarhed og afhjælpe menstruationssmerter.

Dweck rådede mig til at holde øje med dampens temperatur, “for man kan få ret slemme forbrændinger i det område, og det ville være forfærdeligt” og samtidig undgå at bruge naturlige ekstraktolier, der er for koncentrerede til den følsomme region af kroppen.

Med Dwecks råd in mente satte jeg en gryde med vand på bordet og tilsatte en håndfuld urter. Nogle kvinder, der har V-dampet beretter, at de kan smage urterne på tungen efter et par minutter. Jeg håbede seriøst ikke, at det ville ske for mig, for urterne lugtede ret ækelt – en lille smule af kompost. Det så heller ikke specielt nice ud:

Heksebryggen

Da vandet havde kogt, og urterne havde trukket, hældte jeg min “te” ned i en stor skål og stillede den ned i mit toilet. “Teen” var mørk – som i virkelig mørk – og at se den flydende sump af urter dernede i mit toilet gav mig lidt den samme panikfølelse, som når man spiser for meget B-vitamin, og ens tis bliver neongult. Man ved godt, at der ikke er noget at være bange for, men at se de farver i sit toilet er bare foruroligende.

Jeg satte mig forsigtigt på sædet, og først føltes det meget rart – som at træde ind i en sauna. Men inden for et par sekunder gik det op for mig, at dampen stadig var brændende varm. Jeg smed et par isterninger i og satte mig ned igen. Jeg havde som anbefalet et par tykke strømper på og et tæppe om livet for at isolere varmen. Det var ubehageligt varmt i et par minutter, men jeg slappede af og tilpassede mig det ret hurtigt. Det var lidt som at sænke sig langsomt ned i et varmt boblebad. Jeg fyrede op for min iPad for at nyde lidt tankeløst internet-kiggeri og prøvede at ignorere, at jeg kunne mærke, hvordan min skede svedte.

Sådan sad jeg i 25 minutter, og det var ærligt talt virkelig afslappende. En gang i mellem skal en kvinde bare bruge noget kvalitetstid sammen med sin vagina, og dette var en ganske fornuftig måde at gøre det på.





Da jeg endelig rejste mig, spejdede jeg ned i skålen for at se, om jeg havde “løsnet” nogle “ophobninger” ned i vandet. Det var svært at se, fordi urtevandet så lige så klamt ud som før. Men jeg havde det fantastisk; ren, afslappet, rolig. Var jeg mere afslappet, end jeg for eksempel ville være efter et varmt bad? Det er svært at sige. Havde jeg fået magiske kræfter? Det virkede umiddelbart ikke sådan (selvom det stadig kan nå at ske). Følte jeg mig renset for, hvad end det var, der hobede sig op inde i mine forplantningsorganer? Igen, jeg ved det ikke. Dampen havde i hvert fald føltes rar, men om den ligefrem havde restitueret min vaginale sundhed? Det kan sagtens bare havde været varm luft.

