Jeg er rangeret blandt verdens 100 bedste kokke, og jeg er pisseligeglad

Christian F. Puglisi er kok og ejer af en række restauranter i København, blandt andet Relæ og Bæst. Her bringer vi en redigeret udgave af et indlæg, som Christian lagde op på Instagram søndag d. 29. oktober. Teksten er udtryk for forfatterens egen holdning.

Jeg er verdens niogtrestyvende bedste kok. Tilsyneladende. Det er i hvert fald, hvad en ny rangliste har bestemt, og jeg håber virkelig, at du er pisseligeglad med det.

For det bør du være. Pisseligeglad.

Det virker som om, at der ikke kan gå en måned, uden at der kommer en eller anden ny liste, man skal forholde sig til. “Verdens 100 bedste restauranter, top-50, de 25 bedste pizza-restauranter, de 300 mest indflydelsesrige kokke under 30, verdens bedste kok. Og det bliver ved. Det skal ikke undre mig, om vi snart får en liste med top-100 ramen-restauranter i verden, de 50 best klædte kokke (hvilket ikke rigtig ville fungere, eftersom Quique Dacosta fra Spanien ville vinde hvert år), de 100 bedste kokke på Instagram. Og hvorfor ikke: Listen over de bedste kokketatoveringer.

Det er ikke sport eller politik. Det handler ikke om stemmer eller ranglister. Det handler om at spise, at lave mad og sparke røv.

Det hele er ved at være til grin. Tillad mig at minde jer om, hvis det skulle være gået folk forbi, at det her handler om mad. Lavet i restauranter. Det er ikke sport eller politik. Det handler ikke om stemmer eller ranglister. Det handler om at spise, at lave mad og sparke røv. I mine øjne er det meningsløst at reducere gastronomiens og værtskabets fine kunst til en konstant konkurrence om anerkendelse, lister og likes. Sådan behøver det ikke at være!

Kan du lide, det du laver, spiser, kokkererer? Bliver man nødt til at sammenligne og relatere til andre lignende oplevelser, før det har nogen værdi? Nej, bare nyd øjeblikket. Vær til stede. Det hele er subjektivt. Nogle gange bliver du nødt til at bruge tid på at forstå noget mere komplekst i stedet for at simplificere alting gennem ranglister.

Og ja, jeg anerkender, at både mine forretninger og jeg selv er blevet hjulpet rigtig meget på vej af disse lister. Og i første omgang bliver mit ego da også virkelig begejstret: Wow, jeg er blandt de 100 bedste kokke i verden. Men så tænker jeg, at hvem fanden har ret til at dømme mig eller nogen som helst anden på en skala med tusindvis af kokke, som jeg måske enten har en masse eller slet intet tilfælles med. Dømmer de mig som person eller som kok? Så vidt jeg ved, har jeg ikke stillet op til nogen valgkamp.

Den her branche handler om mennesker – og du kan ikke rangere mennesker.

Den her branche handler om mennesker – og du kan ikke rangere mennesker. Nogle af disse rangliste-ideer bliver nødt til at leve og dø deres korte liv bag dørene hos marketingafdelingen for en eller andet blender-producent.

Det må være nok.