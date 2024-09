“Jeg er slutty, jeg er kinky, jeg er queer” – Vi tjekkede stilen ud til SlutWalk i København

De vil give en glitterindsmurt fuckfinger til slutshaming og seksuel udskamning, og glitteret flyver også gennem luften lørdag formiddag på Christiansborg Slotsplads. Altså bortset fra det glitter, der er limet fast på de mange brystvorter, som kan spottes overalt på pladsen. Asiatiske turister er stimlet sammen og fotograferer måbende de letpåklædte mænd og kvinder, der er ved at gøre sig klar til at gå SlutWalk.

Det er tredje gang, at slutsne vil tage gaden tilbage med en demonstration, sidste år og i 2011 gik de også gennem København. Det var i 2011, at fænomenet SlutWalk opstod og lynhurtigt bredte sig verden over, da en politibetjent i Toronto udtalte, at kvinder burde undgå at gå klædt som “sluts”, hvis de ikke ville voldtages. Udtalelsen er ifølge arrangørerne bag SlutWalk et udtryk for en voldtægtskultur, og den voldtægtskultur hersker også i Danmark, mener de. En kultur, hvor det menes, at kvinder bærer en del af skylden, hvis de forulempes, for eksempel hvis de går klædt på en bestemt måde eller udtrykker deres seksualitet frit.



“Vi vil gerne gøre op med voldtægtskulturen, og vi vil gerne udrydde skammen,” siger Hëdi Wedelberg Bjørnum, som er dagens konferencier og med i arrangørgruppen bag SlutWalk. “Jeg er slutty, jeg er kinky, jeg er queer, og jeg vil gerne fordre, at folk kan gå klædt, som de har lyst til, og at de kan være liderlige og udtrykke deres lyst, som de har lyst til.”

SlutWalken har fået skudt i skoene, at den kan virke ekskluderende for personer, der ikke har lyst til at reclaime ordet ‘slut’, og som ikke har lyst til at demonstrere halvnøgne i byen, men det afviser arrangørerne.

“Man behøver ikke se sig selv som en slut for at være med i SlutWalken. Hvis man kan støtte op om, at der ikke er nogen, der skal udskammes på baggrund af deres seksualitet og udtryk, kan man være med, og man behøver ikke komme nøgen,” siger Julie Zerlang fra arrangørgruppe.

Hëdi Wedelberg Bjørnum uddyber: “I den voldtægtskultur, vi forsøger at gøre op med, behøver du heller ikke være afklædt, du behøver ikke at have haft sex med en masse mennesker for at blive udskammet. Hvorvidt du er en luder i den ene situation eller frigid i den anden situation, det er op til en eller anden fælles normsøgning.”

Så man behøver heller ikke gå afklædt for at gå SlutWalk?

“Overhovedet ikke. Der er også en stor pointe i at komme herhen og være påklædt og kæmpe for, at man skal have lov til at udtrykke sin seksualitet, som man har lyst, og det er ikke alle, der bliver empowered af at være afklædt.”



Mere eller mindre afklædt var mange af dagens deltagere, men hvorfor havde de lige netop valgt denne påklædning? Vi spurgte.

Hëdi, 26

VICE: Hvad har du på i dag?

Hëdi: Jeg har meget korte shorts på og en vest, som står meget åbent. Så har jeg glimmer på mine bryster. Jeg har lange strømper, som sidder fast i shortsne med hæfter.

Hvorfor har du valgt lige præcis det tøj?

Det er noget tøj, som jeg godt kunne have lyst til at gå med til hverdag, minus de glitrede bryster. Det er noget tøj, som jeg har på nogle gange, hvor folk kan finde på at catcalle mig og have en ide om, hvorvidt jeg er promiskuøs eller ej ud fra min påklædning. Det her tøj har jeg haft på i nogle situationer, som gør, at jeg har lyst til at reclaime de her shorts for eksempel.

Julie, 29

VICE: Hvad har du valgt at tage på i dag?

Julie: Jeg havde lidt tøjkrise i morges, eller, du ved: hvad skal jeg ikke have på? Så det er faktisk bare undertøj og netstrømper, som, jeg synes, er pænt, og så et halsbånd med lidt kink-referencer. Jeg havde ikke lige noget fetishgear, ellers havde jeg nok taget det på.

Hvorfor er du med i SlutWalken?

Jeg har altid haft en udfarende seksualitet, og jeg har aldrig skammet mig over den, men jeg har tit fået at vide, at jeg skulle skamme mig over den. Derfor er det vigtigt for mig at gå forrest og sige: Der er ingen grund til at skamme sig! Jeg står her i undertøj, fordi jeg gerne vil vise, at det er okay.

Lola, 25

VICE: Hvad har du valgt at tage på i dag?

Lola: Det er alt sammen genbrug. En sort velour-bodystocking, guldsko og en rævepels.

Hvorfor har du valgt at tage netop det på?

Det har jeg, fordi vi skal lave den her SlutWalk, hvilket betyder, at vi tager ordet slut tilbage. Vii kan få lov at gå og se ud, som vi gør og vil, uden folk dømmer os. Så jeg har ikke taget bukser på, og jeg er fucking lækker, og det har jeg lov til, og ingen skal have lov til at sige noget eller gøre noget ved mig.

Anja, 32

VICE: Hvad har du valgt at tage på i dag?

Anja: Jeg har valgt at tage en af mine venners gamle outfit fra Man Store på, som han købte, da han gik på efterskole og sprang ud som bøsse.

Hvorfor har du valgt at tage det på?

Jeg synes, vi skal huske på den store sammenhold, der er mellem bøsser og ludere. Det er de to, der bliver udskammet mest, det er de to mest brugte skældsord i folkeskolen: bøsse og luder. De bærer begge det samme oprør mod samfundets normer.

Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til SlutWalk i dag?

Det er vigtigt for mig, fordi vi stadig bedømmer et menneskes værdighed på baggrund af, hvordan de forvalter deres krop og seksualitet, deres køn, hvordan de ser ud, hvem de har sex med, og hvordan de har sex. Og fordi det grundlæggende set kun er den mand og den kvinde, som har sex indenfor det heteronormative parforhold, der ikke udskammes. Og det, at vi overhovedet kan bedømme et menneskes værdi ud fra, hvordan de forvalter deres krop, det er sygt system. Når man ser det system og ser, at det er sygt, så skal man dele det glade budskab og sige: Hey, det er meget federe, når vi ikke lever indenfor et system, der hæmmer os og begrænser vores frihed som mennesker. Det er det, SlutWalk gør. Vi siger, alle mennesker har en ubetinget værdighed, uanset hvordan de forvalter deres seksualitet og deres køn.

Trine, 25 og Ulrik, 26

VICE: Hvad har I valgt at tage på i dag?

Trine: Faktisk bare noget fra gemmerne. Det vigtigste var bare bryster. Jeg har altid gerne villet have bare bryster på barrikaderne.

Ulrik: Planen var egentlig, at Trine skulle have Prada-tøj på og gå rundt med mig nøgen i snor, men da hun så billederne fra sidste års event, fandt hun ud af, at der var mange med bare bryster. Trine ville ikke lade den mulighed gå forbi – at hun kunne gå gennem København med bare bryster – så vi lavede det om i morges. Og så ville jeg tage et politisk statement på, så jeg har valgt at tage min “Jævla Homo”-trøje på, som er i tråd med reclaiming-strategien, så der er plads til alle os homo- og biseksuelle. Jeg ville egentlig have været helt nøgen, men det må man simpelthen ikke. Og vi gad ikke blive anholdt i dag.

Hvorfor er I til SlutWalk?

Ulrik: På grund af det stigma, der er knyttet til at være en luder og en bøsse. Det er dem, der har allersværest ved at opnå respekt. Og det er et af de største samfundsproblemer overhovedet for alle borgere, fordi vi alle sammen har ret til at have en fri seksualitet og kunne være i vores køn, som vi har lyst til.

Trine: Det kunne jeg ikke have sagt bedre selv.

Xenia, på den anden side af 70

VICE: Hvad har du valgt at tage på i dag?

Xenia: Jeg har valgt at tage mit arbejdstøj på. For at starte nedefra: stiletter, sorte strømper, et kort skindskørt, en fræk bluse og en trøje, fordi det måske kan blive koldt, selv om jeg har bestilt sol. På grund af myndighederne er vi jo nødt til at dække lidt af det til med glimmer og et par hjerter. Og det er også det, jeg optræder med, når jeg er på arbejde.

Hvad arbejder du med?

Jeg er sexarbejder og domina.

Hvorfor er du til SlutWalk?

For at støtte op om friheden til vores egen krop og retten til at bruge den, som vi vil. Det er meget vigtigt.

Lea, 19

VICE: Hvad har du valgt at tage på i dag?

Lea: Jeg har valgt at tage en top på, som jeg har købt i en genbrugsbutik og et par trusser fra Illum – og virkelig meget lilla glimmer.

Hvorfor var det lige det her, valget faldt på i dag?

Målet var, at jeg ikke skulle have for meget tøj på, og så skulle det helst matche.

Hvorfor er du til SlutWalk?

Det er jeg, fordi jeg synes, det er noget fucking lort, at kvinder ikke kan få lov til at gå klædt, som de vil. Jeg følte mig for eksempel ukomfortabel ved at vise mine brystvorter frem, selvom jeg helt vildt gerne vil vise mine nye, flotte niple-piercinger, og selvom jeg ser så mange fyre gå topløse hele tiden.

Louisa, 31

VICE: Hvad har du valgt at tage på i dag?

Louisa: Jeg har fundet nogle gamle strømpebukser og en bodystocking og så sådan en jinge jangle. Og så nogle tørklæder og noget stof, jeg har flettet og bundet rundt om håret.

Hvorfor har du valgt at tage det her på?

Jeg havde lyst til at være lidt kreativ, og jeg er vild med sølv og lilla. Jeg lavede den her banner-stav-something i går, og den er ret sølv, så jeg tænkte, at det skulle matche. Og det er også lidt koldt, så jeg kunne ikke have bare ben. Det skulle være lidt æterisk og flagrende.

Hvorfor er du til SlutWalk?

Det er jeg, fordi jeg synes, det er et vigtigt budskab, at slutshaming skal nedbrydes, og at det er problematisk, at man ikke kan have det tøj på, man har lyst til og udtrykke sig frit, kreativt og erotisk. For mig er det meget vigtigt. Jeg elsker erotik, og som kunstner arbejder jeg meget med det erotiske. Jeg tror også på seksuel frigørelse, fordi der er en helt masse energi i seksualitet, der er en helt masse vitalitet i seksualitet, og lige så snart den bliver undertrykt eller bortskammet, så er der et helt aspekt af vores væren, som går tabt, og så kan vi ikke være ordentligt intime med hinanden.

Flere billeder fra SlutWalk: