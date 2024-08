Jeg fik foretaget numsekirurgi for at få flere likes på Instagram

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Måske er det på grund af Kardashian-familiens succes, eller måske er det, fordi verden endelig har forstået, at Sir Mix-A-Lot havde fat i den lange ende med ”Baby Got Back”. Under alle omstændigheder så er store numser blevet populære, og folk er villige til at gå langt i jagten på at opnå dem. Mellem 2012 og 2017 er antallet af Brazilian butt lifts, eller BBL’er, steget med 134,5 procent. I det her afsnit af Plastic Planet taler vi med tre kvinder om deres rejse mod den perfekte, store numse.

Først møder vi den 22-årige Instagram-influencer Graciela Montes, som fik forstørret sine bryster i en alder af 19, fordi hendes daværende kæreste blev ved at påpege, at hun var flad som et strygebræt. Inden hun fik indgrebet foretaget, fortæller Montes, at hun ikke følte sig ”som en kvinde.” Efter succesen med brysterne begyndte hun at undersøge muligheden for andre former for indgreb og besluttede så at få foretaget et BBL, der normalt koster omkring 26.000 kroner i USA. Montes’ mor gik med til at betale for operationen, men desværre var resultatet ikke helt som ventet. ”Lægen nossede det op,” siger Montes, som endte med at pådrage sig en livstruende infektion efter operationen.

R&B-sangeren Kimberly Michelle, kendt som K. Michelle på VH1’s Love and Hip-Hop, fortæller os, at hun havde en lignende oplevelse, da hun forsøgte at forstørre sin numse. ”Jeg har altid kæmpet med dårligt selvværd,” siger hun. ”Jeg ville have den perfekte krop for enhver pris.” Da Michelle hørte om en uautoriseret person, som kunne hjælpe med at forstørre hendes numse ved hjælp af indsprøjtninger, som er langt billigere end en operation, var hun overbevist om, at det var løsningen på problemet. Men efter hun havde fået indsprøjtningerne – og en masse opmærksomhed for sit nye look – begyndte Michelle at betale prisen med sit helbred. Hendes læge forklarede hende, at indsprøjtningerne, hun havde fået via det sorte marked, var det rene gift for kroppen. To uger inden vi begyndte at filme med hende, blev Michelle opereret for at dræne ballerne for væske. ”Der er piger, som stadig får de her indsprøjtninger, og de tror, det bare er for sjov, men det er det slet ikke,” siger hun. ”Hvis I overvejer at få det gjort, så lad være!”

Danielle Marrone er en skønhedskonsulent, som har besluttet for at få foretaget en BBL, men modsat Michelle har hun benyttet en professionel. Marrone har inviteret os med på sin rejse mod den perfekte numse og fortæller blandt andet om, hvordan Kardashian-familien har inspireret hende. Inden operationen siger hun, at hun glæder sig allermest til ikke længere at skulle forstørre sin numse på Instagram-billeder for at ligne the Kardashians mere. Hendes kirurg, David Schafer, forklarer, at han vil redistribuere fedtet fra Marrones lænd og lår til hendes numse.

Ligesom Marrone ser Montes også plastikkirurgi som en vej til at opretholde sit image på de sociale medier. ”Jeg glæder mig til at se, hvordan billederne kommer til at se ud nu,” siger hun.