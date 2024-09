Jeg prøvede at leve som Dan Bilzerian og fandt ud af, hvad der er galt med ham

Topfoto: Dan er det store brød med det flotte skæg. Jeg er ham til højre. Billede af Ben Thomson.

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Australien og bringes her med bidrag af VICE Danmark

Dan Bilzerian er billedet på, hvordan 13-årige drenge forestiller sig, det er at blive voksen. Dan er en ærkeamerikansk, professionel pokerspiller, som er blevet berømt på Instagram for at være både exceptionelt rig, beskægget og for at bruge hele sit liv på affyre diverse våben, feste, flyve rundt i sit privatfly og have utroligt meget sex med bunkevis af kvinder – bogstaveligt talt.

Men Dan Bilzerian er ikke en ægte person i traditionel forstand. Han er mere en slags reklame for ungkarlelivet. Dan er eksponent for, hvordan livet kunne være, hvis os fyre holdt op med at være bange og i stedet begyndte at træne, som afhang vores liv af det. I den virkelige verden døjer folk med problemer som at gå bankerot, have klamydia og finde mening med tilværelsen, men Dan bor ikke i den virkelige verden. I stedet har Dan næsten 17 millioner følgere, der begejstret tager del i hans hyperaktive tilværelse gennem Instagram. Det kan ikke andet end at gøre en lidt trist, for virkeligheden er bare den, at ingen af os andre rigtigt lever sådan.

Jeg bliver i hvert fald lidt nedslået ved tanken om, at jeg ikke kan komme på bedre helte end Dan Bilzerain, som os hvide singlefyre kan se op til. Når jeg kommer alene hjem om aftenen, og der er mørkt i lejligheden, og katten har lagt en ordentlig pølle i kattebakken, kunne jeg godt bruge en mandlig udgave af Bridget Jones eller Carrie Bradshaw, der kunne opmuntre mig: “Fuck it, i det mindste har du dine venner og en plade Marabou,” ville de hviske i øret på mig. Men deres mandlige modstykke findes bare ikke.

Det tætteste, man kommer, er Dan Bilzerian og hans vilde liv. Og selvom han sikkert er et røvhul, og alle hans billeder er opstillede, kan jeg ikke lade være med at tænke, at jeg ville være lykkelig, hvis bare min liv mindede en smule om hans.

Derfor besluttede jeg at leve som Dan Bilzerian.

Mandag



Dan Bilzerian går med cargobukser, og jeg forstår det ikke. Selv deltagerne i Robinson Ekspeditionen er holdt op med at gå i cargobukser. Men man kan få mange forskellige slags, så det er åbenbart stadig rasende populært.

Planen var følgende: I fem dage spiste jeg kun palæo, drak kun proteindrikke og brugte al min tid på Bilzerian-lignende photoshoots. Derudover ville jeg lære at spille poker, træne super duper meget og gå i det samme tøj som Dan (og derfor købte jeg mig selvfølgelig et par cargobukser).

Jeg købte også en balje proteinpulver. Proteinpulver er fup, og det er dybt pinligt at have det stående derhjemme, men jeg gjorde det for Dans skyld.

Hele pointen var, at denne uge skulle være anderledes. Jeg ville ignorere mine normale instinkter og i stedet udelukkende handle ud fra mantraet Hvad Ville Dan Gøre? Og Dan ville herre meget have købt det der proteinpulver og drukket det i store macho-slurke. Fuck yeah.



Efter min indkøbstur tog jeg på casino. Jeg prøvede at google mig frem til, hvordan man spiller poker, men det viste sig at være både kedeligt og kompliceret. I bund og grund handler det om at få kort til at passe sammen. Den der er bedst til at parre tal, farver og/eller former vinder. Så ved du det.

Som du nok kan regne ud, anede jeg ikke, hvad jeg havde gang i, og det gjorde åbenbart de andre spillere sure. Alle sukkede højlydt af min uvidenhed og indvilgede kun i at fortsætte spillet, hvis jeg smed flere jetoner på bordet. Det gjorde jeg så, indtil jeg tabte og tog hjem.

Tirsdag

Jeg begyndte dagen med at tage ned i fitnesscenteret. Jeg er medlem, fordi jeg godt kan lide at bære rundt på ting og tænke “JEG LØFTER DIG!” Derudover skal en af grundende til mit medlemskab findes i, at der er en pige i receptionen, som altid kalder mig ved navn, når hun siger hej.



Efter træning fik jeg mig en proteinshake. Det var ikke særligt lækkert. Mere præcist kunne man beskrive det som en støvet og våd tranebærjuice, hvis du nogensinde har prøvet sådan en.

Jeg tog ud og så strip den aften. Du undrer dig måske over, hvordan jeg kan gøre alle de her millionærting, som Dan gør hver eneste dag, når nu jeg ikke er millionær. Svaret er, at hvor Dan køber ting med penge, vælger jeg at købe dem med links. I dette tilfælde ringede jeg blot til Melbournes bedste stripklub, Bar 20, og spurgte, om ikke jeg kunne få nogle gratis lapdances, hvis jeg nævnte klubben i artiklen. Det sagde de ja til.

Pludselig var jeg centrum for et overdådigt lapdance-orgie. Mit pubertære jeg elskede det, men resten af mig var bekymret for, om min ven fik taget nogle gode billeder til artiklen. Jeg så gerne, at de sad lige i skabet, men nu jeg lå nederst i en bunke halvnøgne kroppe, og jeg må indrømme, at den position gjorde krav på det meste af min opmærksomhed.



Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg det var det øjeblik, jeg kom tættest på at være Dan. For selvom Dans Instagram foregiver at være fyldt med hverdagsøjeblikke, så må der ligge en del planlægning bag hans eskapader. De hobevis af kvinder hænger jo ikke ud med Dan, fordi han er en tyr i sengen. De hænger ud med ham, fordi de er blevet betalt for det. Der er en vis grad af forstillelse i at være berømt på Instagram, som man ofte glemmer, og for mig kom det til udtryk ved, at jeg fyldte mig med henholdsvis Moet og proteindrik, mens jeg i virkeligheden kun tænkte på, om ISO’en var for høj til blitzen på kameraet.

Onsdag



Om onsdagen lod jeg som om, jeg fløj en tur i et privatfly. Dan har jo – modsat mig – et privatfly. Til gengæld har jeg en telefon, så jeg ringede til et firma ved navn Airly, der gav mig lov til at tage billeder i et af deres fly, hvis vi blev på landingsbanen.

Jeg havde oprindeligt lavet en aftale med nogle strippere, om at de skulle komme med ombord, men billederne skulle tages kl. 10 om morgenen, og de dukkede ikke op. Der var et stramt øjeblik, hvor jeg troede, at jeg skulle flyve alene, hvilket Bilzerian hader, men heldigvis endte det ikke sådan.

Det her er Julia. Hun er en af mine venner, så det faldt mig ganske naturligt at bede hende om at tage lidt lækkert tøj på og servere champagne for mig.



Hende til højre hedder Mariam. Hun skriver for VICE, så det var lidt mærkeligt at bede hende komme med. Det var selvfølgelig bare for billedernes skyld, og der var slet ingen orgier eller noget, men Dans bevæggrunde for at fotografere kvinder er af typen, som man ikke kan bede sine freelancere om at affinde sig med. Mariam tog det dog i stiv arm, som du kan se på ovenstående billede.



Her forestillede jeg mig, hvor udmattet Dan Bilzerian må være efter en fræk weekend i Las Vegas.



Her var jeg bare mig selv, der sked på privatflyets toilet, fordi jeg jo som bekendt måtte drikke en del proteinshakes i min uge som Bilzerian.

Torsdag



Jeg købte her en anden slags proteinpulver. Man skulle tro, at “Nature’s Way” måtte være alt andet end proteinpulver, men sådan forholder det sig åbenbart ikke.

Derefter tog vi ud for at skyde lidt, og af det lærte jeg, at skydevåben er en rædsom opfindelse. De er ondskabsfulde, højlydte og designede til at pulverisere hvad som helst, de affyres mod. Dan skyder meget, og jeg havde glædet mig til at følge trop, men det er åbenbart ikke min ting.

Fascinationen med våben giver mening, når man tænker på, at Dan blev stor omkring 2013. Det var også her, at reklamebranchen fik en kollektiv hjerneblødning og begyndte at sælge alle produkter på, at de var til rigtige, maskuline mænd i mandestørrelse uanset, om der var tale om iskaffe eller læskedrikke. Bilzerian passede som den ultimative mand perfekt ind i den tankegang, men tre år senere føles stereotypen om muligt endnu mere passé.

Fredag

På min sidste dag som Bilzerian hældte jeg vodka i min shake. Yolo.

Bagefter fik jeg fat i en ged, fordi Dan elsker geder. Hvis man scroller ned gennem hans Instagramfeed, vil man se en del billeder af Dan, der hænger ud med en ged ved navn Zeus. Der er et billede, hvor de stener fjernsyn sammen i sengen. På et andet er han og Zeus til en fest på en tagterrasse med nogle strippere. Han har endda en bil udsmykket med et billede af Zeus. Dan virker lige lovligt besat af den ged.

Geden og jeg hang ud og forsøgte at arbejde. Geden hed Two Stroke, var kun interesseret i mad, og som følge af det, var der intet andet at spore i hans gedeblik end sult og tomhed.

På den måde minder Dan og geden måske en smule om hinanden. Dan lader til kun at interessere sig for magt. Dan betaler kvinder for at være med på sine billeder, træner for at se godt ud på sine billeder og skyder med våben for at se sej ud på sine billeder – alt sammen så han kan få flere følgere og derved mere magt.

Dan er indbegrebet af, at mere vil have mere. Alt han gør er episk og bombastisk og sølet ind i fisse og kokain. Han er legemliggørelsen af USA, og for mig, der bare gerne vil på campingtur med gutterne engang imellem, er det temmelig svært at leve op til.

Og efter at have tilbragt en uge som Dan, gik det op for mig, at det ikke engang er særlig fedt. For mig føles mit liv bare som mit liv, uanset hvad jeg laver. Det er da klart, at privatfly er fede, men de er bare metalrør med vinger. At ligge i en bunke strippere var også nice, men de er bare mennesker. Alle de fantasier er så antiklimatiske, når de rent faktisk realiseres.

Men Dan kunne ikke sige farvel til den type tilværelse, selv hvis han gerne ville. Han er en kendis på Instagram, og han er fanget i en stor, meningsløs, udmattende og evigt utilfredsstillende trædemølle. Efter en lang uge i Dan Bilzerians sko tænker jeg ikke længere på alle hans penge og bedrifter, men derimod at hans ged har regnet det hele bedre ud end ham. Zeus ved nemlig, at dit liv topper, når du æder.

