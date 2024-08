Jeg spurgte personer, der har ghostet mig, hvorfor de stadig ser mine Instagram-stories

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Der findes mennesker i verden, som forbliver venner med deres ekskærester, og jeg overvejer tit, om det betyder, de er mere modne end mig – jeg kapper altid trådene. (Når en af mine venner beslutter sig for, at hun er klar til at skære forbindelsen til en fyr, kalder hun det for et ”klassisk Sara David-move”).

Det er ikke, fordi alle mine forhold ender i bål og brand. Det er bare lettere for mig at komme over en person, hvis vi ikke ses bagefter. Selv hvis forholdet egentlig var godt, kan jeg aldrig tillade mig selv at dvæle ved det, hvis det ikke fungerede. Jeg er tilhænger af ”he’s just not that into you”-teorien. Hvis en person ikke vil gøre en indsats for at være sammen med mig, så accepterer jeg med det samme, at det ikke kommer til at fungere. Punktum. Slut. Jeg kunne selvfølgelig finde på en masse snørklede undskyldninger på deres vegne (han har travlt på arbejde, hun har det svært lige nu), men det er simpelthen ikke det værd. Hvis de her hypotetiske omstændigheder var virkelige, så ville personen finde en måde at kommunikere det til mig på. Og hvis vedkommende ikke tænker på mig, så er der heller ikke noget galt i det – det betyder bare, at vi begge spilder vores tid.

Min meget direkte tilgang til dating og kommunikation ligger også til grund for min ekstreme skepsis overfor ghosting, selv om jeg over årene nok er blevet mere forstående overfor det. For få år siden var jeg direkte frastødt af det, når det skete (”Jeg er en voksen kvinde, ikke et barn – du kan bare sige nej. Jeg garanterer, at jeg nok skal komme over det”), men i dag bemærker jeg, at personer, som ghoster, lever på et helt andet plan, end jeg gør – lidt ligesom mænd, der kan lide at hoppe i faldskærm, eller kvinder, som arrangerer polterabender, hvor den vordende brud skal sælge kys på gågaden.

Det er muligt, at jeg aldrig lærer at forstå ghostere, men jeg vil altid forblive forbløffet over en særlig adfærd i forbindelse med ghosting, der er blevet så populær, at den fået sin egen overnaturligt klingende betegnelse – ”haunting”, at hjemsøge. Haunting handler i al sin enkelthed om, at en person afskærer forbindelsen til dig, men fortsat følger dig på de sociale medier og for eksempel ser dine stories. Jeg blev ikke bare hjemsøgt af de folk, der ghostede mig – det var mere som en poltergeist-besættelse, som vendte op og ned på min hverdag i form af kommentarer og likes.

Hvad får en person til at opføre sig på den måde? Spørgsmålet brænder i mit indre, dets flammer blusser op, hver gang jeg tjekker Instagram og konstaterer, at en eller anden ghoster har efterladt en ”lmao” på min story. Jeg har brug for at nå til bunds i mysteriet. Jeg begyndte ved at udspørge mine venner om deres oplevelser. De fleste af dem vurderer, at ghosting er et ”inaktivt” valg, hvor det virker mere ”aktivt”, når man ophører med at følge en person, man har haft et forhold til.

”Fyre plejer at ghoste, fordi vi er interesserede i en anden person, men samtidigt for svage til bare at sige lige ud af posen, at vi for eksempel har fundet sammen med eksen, eller at vi er vilde med en anden,” siger min ven Donovan. ”Vi bliver ved med at følge i tilfælde af, at den kvinde, vi nu er interesserede i, viser sig at falde fra. Det er der, hvor vi lige sender en hurtig ’Tillykke med fødselsdagen’- besked eller en ’Går det godt?’” Donovan har helt klart fat i noget her – og vi har alle sammen triste fødselsdagsbeskeder til at dokumentere det – men jeg havde brug for mere. Derfor besluttede jeg mig for at spørge folk, der har ghostet mig, hvorfor de fortsat følger mig på sociale medier.

Alle navne er ændrede til navne på medlemmer af *NSYNC.

Joey Fatone

Jeg mødte Joey, da jeg var 21, og han var 34 (ja, ja, jeg ved det godt). Vi gik ud på et par dates, og så løb det hele ligesom ud i sandet. Jeg flyttede til en anden by og glemte alt om ham, men han blev ved med at sende mig frække e-mails fra tid til anden – jeg svarede aldrig. Til sidst begyndte han at følge mig på Twitter. Da jeg ikke fulgte ham tilbage, holdt han op med at følge mig, men blev af uvisse årsager ved med at sende mig en e-mail om året, i hvilken han mindedes, dengang vi knaldede. Jeg e-mailede ham for nylig for at spørge ham, hvorfor han lagde så meget energi i noget, der tydeligvis ikke blev gengældt (det var ham, der holdt op med at svare mig til at starte med!) og lå hundrede år tilbage i tiden.

Hans svar lød:

Justin Timberlake

Jeg mødte Justin, da jeg var 23, og han var omkring 27-28. Efter vi havde været sammen et par gange, viste det sig, at kemien manglede, og så flyttede jeg til en anden stat. Et års tid efter tilføjede han mig på Facebook og begyndte også at følge mig på Instagram og Twitter. Da jeg kontaktede ham, fandt jeg ud af, at han var begyndt at følge mig, fordi han følte sig fanget i et ulykkeligt forhold. På det tidspunkt havde han overvejet muligheden for en affære med mig, men han forsøgte ikke på noget. Justin siger, at han i dag er i et lykkeligt forhold med en kvinde, han aldrig ville være utro. Han følger mig udelukkende, fordi han synes, jeg er en flink person.

”Jeg har altid fortrudt, at vi ikke hang mere ud, da vi havde muligheden. Men vi kan være venner nu,” sagde han. Cool.

JC Chasez

Det er muligvis, fordi jeg overvejende har været kærester med mænd, men jeg er aldrig sådan helt præcis blevet ghostet af en kvinde. Jeg mødte JC på Tinder for to år siden, og efter vi havde set hinanden over et par måneder, afslørede hun, at hun havde planer om at flytte til en anden del af landet. Vi holdt op med at sende hinanden beskeder, efter hun var flyttet, men et par måneder senere begyndte hun at følge mig på Instagram. Da jeg kiggede på hendes konto, kunne jeg konstatere, at hun ikke var flyttet, men faktisk stadig var i Brooklyn.

Da jeg kontaktede JS, undskyldte hun sin opførsel, men understregede, at hun ikke så det som ghosting. ”Ærligt talt, så tænkte jeg dengang, at jeg havde brug for at vaske tavlen ren og begynde forfra. Jeg tænkte ikke rigtigt over, hvordan det ville påvirke andre.” Hun fortalte mig, at hun var begyndt at følge mig på Instagram, fordi hun havde fundet en sweater, jeg havde glemt hos hende i sin tid. Den havde fået hende til at tænke på mig.

Lance Bass

Lance og jeg mødtes på en dating-app, da vi begge var omkring de 24 og sås over et par måneder. Så vidt jeg husker, var jeg egentlig ret vild med ham, og vi gik også ud sammen på rigtige dates – men så holdt han op med at svare på mine beskeder. Jeg endte med at flytte til en anden by og et års tid efter, begyndte han at følge mig på Instagram. Da jeg spurgte ind til det, bekræftede Lance Donovans teori om ghosting:

Ligesom Joey og Justin indrømmede også Lance, at han var begyndt at følge mig, fordi han følte sig fanget i et forhold.

Han tilføjede, at det virkede mere harmløst at følge mig og flirte lidt end at gå ud og rent faktisk møde en anden kvinde. Han kom også med det mest overbevisende argument for at blive ved med at følge mig på sociale medier: Han kan godt lide mine billeder og videoer af min kat.

Chris Kirkpatrick

Chris og jeg mødtes til et networking-arrangement for cirka halvandet år siden og gik ud et par gange, hvorefter han begyndte at følge mig på Instagram. Til sidst holdt han op med at svare på mine beskeder, men fortsatte dog med at like mine billeder – han efterlod sågar “😍”-kommentarer (til min store forbavselse). Da jeg spurgte ham, hvorfor han gjorde det, svarede han prompte: ”Fordi jeg er en nar,” uden at komme nærmere ind på emnet.