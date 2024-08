Jeg tilbragte 24 timer i en ‘russebuss’ – måske den vildeste afgangstradition, der eksisterer

Hvis du har set SKAM, har du måske på fornemmelsen, at det er en big deal at blive student i Norge. Tv-serien giver et indblik i den norske ‘russekultur’, men udlændinge forstår aldrig helt, hvor vild slutspurten er for de norske gymnasieelever.

Russetraditionen begynder i midten af april og kulminerer 17. maj, som er Norges grundlovsdag. Norge er et land med regler for det meste, men i løbet af den her måned tolererer samfundet, at titusindvis af gymnasielever går fuldstændig amok og kører rundt i specialbyggede busser, som de har sparet op til igennem flere år.

At være ‘russ’ indebærer også at klæde sig i den samme røde eller blå uniform hver dag i en hel måned uden at smide den til vask, ligesom dit liv kommer til at kredse om at få en masse ‘russeknuder’ – udfordringer, man primært vinder ved at drikke sig stiv, knalde og gøre dumme ting. Du kommer også til at uddele ‘russekort’ til højre og venstre, som er en slags visitkort, der viser dig i mindre stolte øjeblikke og indeholder dit personlige motto. De her kort er alle børn fuldstændig vilde med at få fingrene i.

Dertil kommer en række festivaler og koncerter med internationale topnavne, men omdrejningspunktet for vanvidsmåneden er og bliver russebussen, som du fester i hver dag og nat.

Præcis sådan en bus er “Klassen 2018”, og jeg var med ombord, da passagerne rullede ind i de sidste 24 timer af russetiden. Klassen 2018 er en af årgangens mest hypede busser, blandt andet på grund af lydsystemet, som kan måle sig med en af de største scener på Tomorrowland. 22 drenge har arbejdet målrettet i tre år på at perfektionere Klassen 2018, og til sammen har de brugt to millioner på projektet. Bussen er allerede solgt videre til en gruppe kvindelige studenter, som bliver færdige til næste år, og når pengene fra videresalget er trukket fra, ender vi på en regning på cirka 55.000 per mand.

Kunne man bruge sin tid og penge mere fornuftigt? Ja, utvivlsomt, og af samme grund har de mest dedikerede busbyggere fået kritik for at ødsle penge (og tid) bort, som kunne være gået til et godt formål. Selv mener de, at de har gjort sig fortjent til at feste igennem efter 13 års uafbrudt skolegang og hårdt slid. Det er måneden, hvor de nybagte studenter får lov til at give slip, inden voksenlivet fortsætter med videregående uddannelser og mange flere eksaminer.

Så her kan du nyde SKAM’s real life ’Penetrators’ og mærke kærligheden, friheden og vildskaben, jeg fik lov til at være en del af i 24 timer. – Hedda Rysstad

”Rulling” vil sige at køre rundt i byen og feste. Det foregår som regel fra midnat og frem til klokken 8 om morgenen. Hvis der er plads i bussen, annonceres det på Instagram – Klassen 2018 har 11.000 følgere. Det er især piger, der skriver, at de gerne vil med, og ud fra de cirka 150, som tager kontakt, er der 10-12 stykker, som får lov at komme med hele natten.

Midt i rullingens peak stopper musikken pludselig, og en eller anden råber ’det brænder!’. Vi befinder os midt på en motorvej, men chaufføren stopper i panik og genner alle ud på vejen og over autoværnet. Flere råber ’bussen kommer til at sprænge i luften’, men lidt efter viser det sig, at det ’bare’ var røgmaskinen, der var brudt i brand. Situationen kommer hurtigt under kontrol.

Inden vi får lov at trille videre efter brandtilfældet, svinger politiet ind bag bussen og vil tale med os. At blive stoppet af politiet er måneden igennem hverdagskost for drengene – ordensmagten er af gode grunde på vagt over for russebusserne. Den her gang får vi hurtigt lov at køre, men kun efter, at vi er gået med til at tage en yngre passager med os, som politiet beder os om at køre hjem. What? Okay. Han kommer noget forvirret ind i bussen, får stukket en bajer i hånden, og så er vi på farten.

Busserne mødes til meget tidlig morgenmad.

Klokken 6 stimler folk sammen ved Operataket i Oslo for at mindes russetiden. Der krammes og grædes – stemningen er melankolsk, fordi det hele er forbi om lidt.

I bussen efter Operataket bryder drengene fuldstændig sammen i gråd over, at russetiden snart er forbi, og da sangen Wake Me Up af nyligt afdøde Avicii kommer på, hjælper det ikke ligefrem på stemningen. Jeg synes selv, det er et ret fint øjeblik, og jeg må indrømme, at jeg også bliver grebet af stemningen.

Det er officielt 17. Maj – Norges nationaldag, og selvom folk begynder at se hærgede ud, da klokken passerer 8, lever alle op, da nationalsangen ”Ja vi elsker” brager ud af bussens højttalere, og flere tager sig stolt til brystet og synger med. Hvis nabolaget ikke allerede var blevet vækket, er de det helt sikkert nu.