Kanye har fået nok af Drake

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Ligesom mange af os andre, så er Kanye træt. Han er træt af alt negativiteten på Twitter, han er træt og forpustet over at snakke om alt, hvad der er i vejen med Instagram, og han er især TRÆT af Drake. Midt i en længere kampagne for at rebrande sig som Chicagos favorit tog rapperen en pause for at brokke sig over samtlige personer, der har talt ondt om Kardashian-klanen og hans kone, Kim: Tyson Beckford, Nick Cannon og Drake. Teknisk set har Drake ikke sagt noget om Kim, men han har omvendt heller ikke ikke sagt noget om Kim. Kanye har det ret stramt over Drakes tavshed i forbindelse med en sindssyg konspirationsteori, om at Drake og Kim Kardashian har haft en affære.

Videos by VICE

”Der går en masse rygter om, at du har kneppet min kone, og du siger ikke noget… og så er du jo med til at holde rygterne i live. That don’t sit well with my spirit,” siger Kanye på Instagram. ”Hvis jeg havde en kæreste fra Chicago, og hun hed Renita, og du var gift med Rihanna, så ville jeg sgu da ikke lave en sang, der hed ’RiRi’.” Der er en hel masse ting, der “don’t sit well” med Kanyes “spirit”, når det kommer til Drake. Kanye ville gerne have, at Drake rakte ud til ham for at rense luften, som han siger var tilfældet med Travis Scott i forbindelse med ”XTCY” – en sang, der nævner Kims søster, Kylie Jenner. Men får vi resten af historien på det album, han efter sigende vil udgive sidst på måneden?

https://www.instagram.com/p/Bn9JkSXnTS7/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/Bn9KMuVn5oc/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/Bn9KndWnmCS/?utm_source=ig_web_copy_link