Kanye West har nu officielt udgivet ”XTCY”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

For to uger siden lækkede DJ Clark Kent ”XTCY”, et nyt Kanye West-nummer, som de to har lavet sammen. På det tidspunkt var det en ret dårlig sang. Den mest bemærkelsesværdige linje i sangen – udover en “Lift Yourself”-reference i form af en ”Scoop!”-adlib – er den lettere frastødende sætning, ”You got a sister-in-law you’d smash? I got four of ’em.”

Det er første udspil fra West i kølvandet på hans fem-albums-på-fem-uger G.O.O.D. Music fiesta tidligere på sommeren, da han udgav PUSHA-T’s Daytona, Teyana Taylors Keep That Same Energy, Nas’ Nasir og sin egen plade Ye, samt kollaborationen med Kid Cudi, Kids See Ghosts.

Nu har Kanye altså officielt udgivet ”XTCY”, og…ja. Den er stadig bare okay. Med tracket følger en My Beautiful Dark Twisted Fantasy-agtig illustration af det billede, hvor Kardashian/Jenner-kvinderne giver verden fingeren. Skulle du have glemt det, så har Kanye en aktiv interesse i at knalde samtlige kvinder på billedet. Lyt til tracket herunder. På eget ansvar: