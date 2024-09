Kaviar-wrestling i soppebassin er et skoleeksempel i russisk dekadence

I Rusland udmønter den harme og det nationalistiske vanvid, der følger i kølevandet på geoøkonomiske konflikter, sig selvfølgelig i letpåklædte modeller, der forførende vælter rundt oven i hinanden i et oppusteligt badebassin fyldt med glinsende kaviar.

Det faktum er blevet ætset eftertrykkeligt fast på vores nethinder, efter at vi har set en video, der langsomt men sikkert er gået viralt på YouTube. Videoen stammer fra et arrangement, der markerede 700-året for den russiske rubel. Og hvis man selv skulle arrangere et event, der hylder russisk møntfods historie, ville man så ikke også ende med at organisere et hedonistisk kaviarorgie?

Nyhedsmediet RT kunne fortælle, at scenariet udspillede sig tidligere på måneden på et luksus hotel i Moskva. Ifølge RT blev eventet organiseret af et ikke statsligt agentur, men det blev støttet af det russiske kulturministerium.

I tilfælde af at du nu sidder og undrer dig, så blev rublen for første gang omtalt på skrift tilbage i 1316, men kan være blevet brugt før da.

Og findes der en bedre måde at markere det på end at fylde et oppusteligt badebassin—den slags, der bliver brugt af børn i baghaver over hele verden—med 159 liter juvelagtig kaviar? Og derefter instruere to modeller i at gå i flæsket på hinanden på den mest sexede måde, de kan komme på? Ja, så har man en fest, der er russiske oligarker og wrestlingentusiaster værdig.

Ifølge RT skulle kaviarbrydningen underholde berømtheder, bankmænd og politikere, inden selve festen gik igang. Og hvorfor brugte de lige 159 liter kaviar og ikke 158 eller 160? Jo, det er såmænd, fordi der er præcis 159 liter i en tønde olie.

Ja, det fingerede slagsmål var heller ikke blottet for politiske undertoner. Hver af modellerne bar et rundt symbol på deres bodystockings. Den ene deltager repræsenterede euroen, og den anden repræsenterede den amerikanske dollar. Kampen mellem euro og dollar udspillede sig i et bassin fyldt med kaviar foran en gruppe russiske plutokrater.

Videoen er i skrivende stund set op mod 200.000 gange på YouTube, og det skorter heller ikke på kommentarer. Vyacheslav Tetekin, kommunistisk medlem af dumaens forsvarskomite, havde følgende at sige på partiets hjemmeside: “Det er bankierernes opgave at være til tjeneste overfor samfundet, da de intet selv producerer, men blot lever af andres folks hårdt indtjente penge. Men hele vores samfund er nu bygget op omkring bankerne.” Og Tetekin tilføjede: “Interessen i denne historie viser os, at folk er lede og kede af, at selvom de bliver fattigere, så svømmer bankverdenen i penge.”

Enten det, eller også bunder interessen i folks fascination af det bizarre og deres tendens til at falde i clickbait-fælden.

Ifølge Finparty var kaviaren ikke engang ægte, men en billig imiteret variant lavet af enten mindre eftertragtede rogn eller havtang. RT melder, “at mange af de kendte gæster ikke var informeret om kaviarens oprindelse,” og at de derfor tog for sig af bassinets indhold, efter at modellerne var hoppet op.

Nu er der intet andet for end at afvente, at amerikanerne hævner sig med deres egne modeller og deres eget bassin. Kunne queso dip være en idé?