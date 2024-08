Kaytranada bliver bare ved med at blive bedre

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Louis Kevin Celestin, bedre kendt som Kaytranada, er muligvis den mest fascinerende producer i verden. Den 25-årige producer, der er født på Haiti og opvokset i Montreal, laver eklektiske, glade beats ved at blande R’n’B, disco, compas og alternativ hiphop, hvor han trækker på referencer til giganter som J Dilla og Nujabes, men altid sørger for at lyde nutidig. Han kan lave dansable grooves, som han gjorde på sin debut-lp, 99.9%, og han kan også lægge fundamentet for hits med rappere som Vic Mensa, GoldLink eller Chance the Rapper.

Som det er sket for de fleste kunstnere på hans alder, kom Celestins succes pludseligt. Han havde udgivet mixtapes, ep’er og tracks som Kaytradamus i to år, før hans remix af Janet Jacksons “If” eksploderede på Soundcloud i 2012. “Det gik viralt på én nat,” fortæller han i vores seneste afsnit af ‘Noisey Next’. “Derefter så jeg bare alle de der notifikationer konstant. Alle kunne lide min lyd. Jeg var ikke rigtigt forberedt på det. Jeg var helt klart lidt bekymret[…] men jeg vidste bare, at det var det, jeg gerne ville lave.”

Men hans lyd i evig udvikling bliver 2018 et fascinerende år for Celestin. Nylige samarbejder med Mary J Blige, Sunni og Antwon har vist hans udvikling som kunstner, og der er ikke noget, der tyder på, at han har tænkt sig at sænke farten. “Jeg føler, at jeg laver mit livs bedste musik lige nu, sammenlignet med, hvad jeg har lavet før,” siger han. “Det kommer altid til at udvikle sig, hele tiden.”