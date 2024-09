KFC har lavet en solcreme der dufter af fried chicken

Kentucky Fried Chicken har besluttet sig for at relancere sig selv og gode gamle Colonel Sanders som del af en omfattende omgang “Re-Colonelization”.

Men hvordan tager man en god gammeldags maskot af ældre dato og fører ham ind i det 21. århundrede?

Man gør ham selvfølgelig super solbrun, og så skaber man en solcreme, der dufter af fried chicken, og forærer den væk gratis.

Og det var lige nøjagtig, hvad KFC gjorde i denne uge, da man som et led i en online-kampagne uddelte 3000 tuber faktor-30 solcreme og lovede brugerne en “ekstra-sprød livsstil.”

Men vi kan med sorg i stemmerne informere dig om, at alle 3000 flasker er væk.

I et reklamespot til onlinekampagnen spillede den sol-koholiske jet-set skuespiller George Hamilton rollen som oberst. Hvis alt dette ikke giver nogen som helst mening for dig, så kan vi fortælle, at KFC er uenig med dig i den betragtning. KFC’s talskvinde, Kasey Mathes, udtalte, “at solcremen var et naturligt match”. KFC’s marketing direktør, Kevin Hochman, sagde til Business Insider: “Solcreme lugter altid af creme. Derfor tænkte vi, ‘hvorfor ikke lave en, der dufter af fried chicken?’”

Det kan godt være, at KFC’s logik ikke lige umiddelbart synes at holde vand, men de ukuelige kyllingeriddere har måske alligevel fat i noget. Deres “Beskyt din hud med Fried Chicken”-kampagne har i hvert fald givet dem meget omtale i medierne, og de 3000 flasker solcreme, der kunne bestilles på nettet, blev revet væk.

Hvad bliver det næste? Vi gætter på, at vi snart vil kune få fingrene i kartoffelmos-hårgele og mac and cheese-deodorant.