​Kokain, MDMA og ketamin: Sådan ser dine øjne ud på forskellige stoffer

Denne artikel er oprindeligt publiceret i VICE Tyskland.



Man siger, at øjnene er vinduet til din sjæl – og det gælder uanset, hvor mange stoffer du tager på en aften. Men kan man rent faktisk afgøre, om du er høj, ved at se på dine øjne? Fra knappenåls-pupiller til enorme sorte huller næsten uden iris fotograferede vi os gennem Berlins natklubber for at se, om folks øjne kunne fortælle os om deres aften: hvor meget har størrelsen på dine pupiller rent faktisk at gøre med de stoffer, du har taget?

Videos by VICE

De bestanddele i narkotika, der kan gøre dig afslappet, glad eller bare usandsynligt vågen, manipulerer ikke kun neurotransmitterne i hjernen, men kan også påvirke fysiologiske processer i kroppen. Det gælder bl.a. musklerne i dine øjne, der bestemmer størrelsen på dine pupiller.

Efter at have taget kokain, marihuana eller amfetamin, bliver dine pupiller for eksempel markant større (Mydriasis), mens opiater, såsom heroin, gør dem mindre (Miosis).

Fun fact: biografgængere med forkærlighed for narkotika kritiserede Darren Aronofsky efter at have set Requiem For A Dream, hvor han brugte stilistiske close-ups af hans heroinafhængige hovedpersoners voksende pupiller, der realistisk set skulle være blevet mindre.

Men hvor konkret er sammenhængen mellem indtagelse af stoffer og dine øjne? Efter vores fotografiske feltstudie talte vi med nogle folk, der vidste lidt mere om narkoøjne end os.

“En ændring i pupilstørrelsen kan være en indikation af stofmisbrug, men det behøver ikke at være tilfældet,” forklarer Heike Krause fra ambulatoriet for folk med risiko for afhængighed i Berlin. “Pupillerne kan også udvide sig, hvis du er epileptisk og er på medicin. Så vi kigger også efter andre, mere afgørende symptomer. For eksempel hvis en person sveder meget kraftigt.”

Men øjnene synes stadig at være en klar indikation på, om en person er påvirket eller ej. Hvorfor ville Hamborgs politi ellers teste folks pupiller? De bruger en ‘pupillograf’ – en anordning, der ser ud som et par super futuristiske 3D-briller. Det er meningen, at brillerne skal være i stand til at vise, om en chauffør er påvirket af narkotika eller alkohol. Men ifølge Holger Vehren fra Hamborg-politis pressetjeneste er måleapparatet “ikke et super våben til at spore narkotika. Det er mere en indledende test før en blodprøve.”

Toksikologen Torsten Binschenck-Domaß går mere i detaljer omkring, hvor effektive de lys-drevne reaktionstests er. “Kokain, amfetamin og THC samt et begrænset antal hallucinogener fører til pupillernes forsinkede eller manglende reaktion på lys. Disse symptomer kan vare længere end den subjektive effekt af stoffet og altså i mange timer og op til to dage. De kan også føre til øget følsomhed over for skarpt lys.”

Men bare fordi du har en normalt reagerende pupil, er det ikke det samme som, at din efterfølgende blodprøve vil være negativ. Selvom en pupillograf kan måle pupilstørrelse og reaktionstid, betyder det ikke, at den kan fortælle med 100% sikkerhed, om du har indtaget ulovlige stoffer, eller hvilke stoffer, du er på.

Vi ringede også til Charité hospitalet i Berlin for at få styr på de medicinske perspektiver. Efter mange samtaler med folk fra narkotikaenheden, der heller ikke mener, at øjnene er en særligt god indikator for, om man er stofmisbruger, endte vi med at snakke med øjenklinikken. Deres svar var lige så eksplicit, som det var skuffende: Det er totalt umuligt at se, hvilke stoffer nogen har taget, ved at se på deres pupiller.

Mere fra VICE:



Sådan føles det at smugle 700 gram kokain i maven



En forretningskvindes guide til sex på forretningsrejser



Hitler oplever en rennæssance som teenage-idol på Tumblr