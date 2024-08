Kvinde sagsøger restaurant for 300.000 kroner på grund af ‘farlig’ lasagne

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Da en kvinde fra Illinois bestilte en lasagne på en restaurant i forstæderne, havde hun nok ikke forestillet sig, at hendes bestilling skulle resultere i en “skadevoldende handling”. Og hun havde nok heller ikke regnet med, at hendes advokat ville blive blandet ind i hvad, der skulle være en simpel frokost.

Ifølge et søgsmål som blev indgivet i sidste uge, stak Theresa Thomas i en lasagne fra Osteria Ottimo med sin gaffel, hvorefter “rygende varm tomatsovs” eftersigende skød ud af retten og forbrændte hendes venstre hånd. Nu vil hun have $50.000 (cirka 300.000 danske kroner) i erstatning fra spisestedet.

Ifølge Chicago Tribune begyndte Thomas’ problemer – og restaurantens “skadevoldende handlinger” – næsten stort set med det samme, da lasagnen blev serveret ved bordet. “[Thomas] lagde sin venstre hånd i skødet, samlede sin gaffel op med den højre, og rørte ved det øverste af de mange lag med pasta, kød, ost og tomatsovs med gaflen,” står der i søgsmålet. Så langt, så godt.

Men da hun stak i retten, “skød rygende varm tomatsovs uden varsel ud af lasagnen og ned på Theresas venstre hånd, hvor det skoldede hendes hud og gav hende en stor forbrænding”. Thomas’ advokat siger, at siden hændelsen i december har hun haft store smerter, dyre hospitalsbesøg og psykiske lidelser, og alt det har gjort, at hun ikke har haft mulighed for at vende tilbage til arbejdet.

I søgsmålet bliver Osteria Ottimo beskrevet som uforsigtige og skødesløse, både for at servere så varm en ret, og for ikke at advare Thomas om at den farlige lasagne var i stand til at såre og vansire hende. Samtidig påstås det, at de ansatte i køkkenet og på tjenerstaben ikke havde var tiltstrækkelig trænet i at “servere køligere mad”.

Ifølge Osteria Ottimos menu serverer de kun lasagne om torsdagen, som de kalder “lasagne-aften”. Der har været delte meninger om lasagnen blandt restaurantens tidligere kunder. Nogle elskede smagen og de gavmilde portioner, mens andre mente, at der var for meget ost. Eller også var de bare forvirrede over, hvorfor en italiensk restaurant ikke serverer lasagne hver aften.

Ingen af anmelderne kommenterer på, om deres portion blev serveret sammen med flydende lava, ligesom det tilfældet med Thomas’ lasagne, men en kvinde fortalte, at tjeneren brugte “et stykke af en afrevet menu” til at holde på den varme ret, og det synes hun var lidt “uappetiteligt”.

Faren lurer bag hvert et hjørne – selv i en omgang ostefyldt pasta.