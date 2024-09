Når en kvinde bliver voldtaget af en kvinde

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly.

Da Cassandra Perry vågnede, var alle omkring hende gået kold. Hun ville ikke larme, så hun listede rundt mellem de sovende kroppe og ledte efter sine ting, men endte med at stjæle et par klipklappere i stedet for sine forsvundne sko. Det sidste, hun kunne huske fra aftenen før, var en fyr, der sagde, at han ikke gad at bruge kondom og en kvindes hånd, der spredte hendes ben. Den aften var der to mennesker, der havde sex med Cassandra Perry uden hendes samtykke. Faren ved at blive voldtaget af en mand var noget, hun havde hørt om – men at blive voldtaget af en kvinde var skræmmende nyt terræn.

Det var det også for Maria*, som blev misbrugt som fire-årig af en ældre pige, for Sophie*, som blev tvunget til sex i et voldeligt forhold, og for Emma*, som var blevet overfaldet af to kvinder, før hun var fyldt 23. Deres historier repræsenterer en overvejende udokumenteret del af beretningerne om seksuelle overfald – oplevelser, som ofte ikke bliver fortalt, rapporteret eller taget seriøst af omgivelserne. Det er de kvindelige ofre for kvindelige gerningsmænd – det seksuelle overgreb, som mange tror ikke eksisterer.

Statistikken på området varierer, men ifølge Center for Disease Control and Prevention (DCD), så bliver én ud af fem kvinder i USA offer for voldtægt eller forsøgt voldtaget i sin livstid. En rapport fra det amerikanske justitsministerium fra 2013 indikerer, at hvide mænd udgør den største gruppe gerningsmænd. Men hvad sker der, når overfaldet ikke passer ind i den gængse fortælling om seksuelle overgreb, som man er blevet vant til at høre om?

Jennifer Marsh er vicepræsident i afdelingen for behandlingen af ofre hos Rape Abuse and Incest National Network (RAINN). Hun fortæller, at selv om de ikke er lige så almindelige som fortællingerne, der involverer en mandlig gerningsmænd, så er tilfældene, hvor kvinder bliver overfaldet af kvinder, noget, de oplever jævnligt hos deres nationale telefonhjælpelinje for seksuelle overgreb. “Vi har en meget forudindtaget idé om, hvilket køn der står bag den slags forbrydelse,” fortæller Marsh mig over telefonen. “Man kategoriserer næsten automatisk gerningsmanden som en mand.”

Som følge deraf er personalet hos RAINN trænet i ikke at gøre antagelser om gerningsmandens køn, når de modtager et opkald. “På vores hjælpelinje bruger vi kønsneutrale pronomener af samme grund,” fortæller Marsh og tilføjer, at hun ikke tror, det er normen, når man diskuterer seksuelle overgreb. “Folk bruger [typisk] kvindelige pronomener, når de taler om et offer og mandlige pronomener, når de taler om en gerningsmand. Det er noget, vi yder en koordineret indsats for ikke at gøre.”

RAINNs beslutning om at bruge kønsneutrale pronomener er truffet på baggrund af et ønske om, at alle ofre bliver imødekommet. “Der er ikke noget mere fremmedgørende [end at bruge et ukorrekt pronomen] om et offer, der ikke passer ind i den kategori,” fortæller Marsh. “De føler i forvejen ting som; ‘ingen forstår mig, det her er ikke sket for andre, jeg er helt alene.’ Hvis de mennesker, som skal hjælpe dig, har forudindtagelser om kønnet, kan det bekræfte alle de negative følelser.”

Indtil vi har et bedre ordforråd til at kunne tage de her diskussioner, så vi bedre kan beskrive, hvad vi og andre bliver udsat for, så vil vi ikke for alvor kunne forstå, hvad det er, der foregår derude.

-Cassandra Perry

Mange kvinder, som har været udsat for et overgreb begået af en anden kvinde, oplever, at manglen på lignende historier efterlader dem ude af stand til at identificere deres oplevelse. Liza*, som i dag er 48 år, var kun 11, da hun blev forulempet af en kusine. Ligesom de fleste andre var hun aldrig blevet præsenteret for muligheden for at blive overfaldet af en person af sit eget køn. “Jeg vidste ikke engang, at det var muligt,” fortæller Liza i et telefoninterview fra sit hjem i Wisconsin. “Jeg havde absolut intet sprog for det. Det passede ikke ind i noget, jeg kendte til.”

Alt, hvad Liza havde hørt om seksuelle overgreb, indebar en magtfuld, ukendt og mandlig gerningsmand – ikke en ung, bekendt og kvindelig gerningsmand. Overgrebet stemte ikke overens med noget, hun betragtede som værende “normalt” eller “troværdigt”, og manglen på viden, eksempler og specifik støtte til den type traume, hun havde været udsat for, efterlod Liza uden sprog til at forklare – og uden evnen til at bearbejde – den oplevelse, som i sidste ende satte et varigt aftryk på hendes liv.

Laura Palumbo, som er kommunikationsansvarlig ved National Sexual Violence Ressource Center, fortæller, at overgreb udøvet af kvinder mod kvinder medfører et særligt sæt af “unikke barrierer” i forbindelse med effekten på ofrenes liv. “Når vi taler om behandling af ofrene [for heteroseksuelle overgreb], er der et vigtigt element af, at andre mennesker har overlevet og bearbejdet den samme oplevelse.” Men kvinder, som er ofre for et overgreb udøvet af en kvinde, har typisk ikke den samme viden eller indsigt, fortæller Palumbo. Ifølge hende har “[ofre for ikke-heteroseksuelle overgreb] ikke adgang til de samme fortællinger om, hvordan man lever videre, og samtidig bliver de ikke anerkendt på samme måde i offentligheden og har ikke de samme rum, hvor deres oplevelse bliver taget alvorligt.”

Der er kvinder, som har lige så store problemer med magt og kontrol og relationer, som nogle mænd har.

– Angela Esquivel



Angela Esquivel, som er rådgiver og grundlægger afAs One Project – en organisation, der giver støtte til voldtægtsofre, er enig. “Folk antager, at hvis det er to kvinder, jamen så er de selvfølgelig kærlige og omsorgsfulde og sensitive og alle de her ting,” fortæller hun om de observationer, hun har gjort i forbindelse med sit arbejde, men “det er jo ikke altid tilfældet”.

Hun forklarer, at magt og autoritet rækker ud over køn. “Der er kvinder, som har lige så store problemer med magt og kontrol og relationer, som nogle mænd har,” fortæller hun og tilføjer, at “parforhold med personer af samme køn ikke er immune over for de skæve magtforhold eller magtmisbrug, som kan opstå i en relation.”

Center for Disease Controls data synes at bekræfte disse observationer, og ifølge centeret er lesbiske og biseksuelle kvinder udsat for større risiko for at opleve vold fra en partner. 44 procent af lesbiske kvinder og 61 procent af biseksuelle kvinder – i modsætning til 35 procent af heteroseksuelle kvinder – vil angiveligt blive udsat for voldtægt, fysisk vold og/eller stalking af en partner i deres livstid.

Men kvinderne, som er ofre for et overgreb begået af en anden kvinde, kan have en hvilken som helst seksuel orientering, og tallene gør ikke rede for heteroseksuelle kvinder, som bliver overfaldet af en kvinde, ofre for en enkeltstående hændelse eller andre typer overgreb, som falder uden for den “typiske” fortælling.

“Gennem mit arbejde har jeg hørt utallige historier om kvinder og piger, som bliver overfaldet af kvindelige gerningsmænd – lige fra date-rape og tidlige seksuelle overgreb i barndommen til mennesker, som udnytter handlede kvinder for profit,” fortæller Brooke Axtell, som er ansvarlig for kommunikation og offerstøtte hos Allies Against Slavery og har grundlagt Survivor Healing and Empowerment.

Axtell fortæller, at kvindelige gerningsmænd i mindre grad bliver vurderet som en trussel og tilføjer, at det er et resultat af, hvordan vi definerer voldtægt både juridisk og kulturelt. Det har gjort, at opmærksomheden til ikke-heteroseksuelle overgreb er blevet, hvad Axtell betegner som “kunstigt formindsket”, og hun påpeger, at “kvinde-mod-kvinde overgreb ikke er et mindre overgreb.” Faktisk, “kan det være endnu mere forvirrende og desorienterende, fordi det ikke passer ind i den traditionelle forestilling om, hvad der betegnes som seksuelle overgreb.”

Ofre for ikke-heteroseksuelle overgreb har ikke adgang til de samme fortællinger om, hvordan man lever videre, og samtidig bliver de ikke anerkendt på samme måde i offentligheden og har ikke de samme rum, hvor deres oplevelse bliver taget alvorligt.

– Laura Palumbo



Den statistik, som rent faktisk findes, tager heller ikke højde for de kvinder, som vælger ikke at anmelde hændelsen. Ifølge en undersøgelse foretaget af Bureau of Justice Statistics (BJS) var det kun 34 procent af voldtægtsforsøgene, 36 procent af de gennemførte voldtægter og 26 procent af seksuelle overgreb, som blev anmeldt mellem 1992 og 2000. Der kan være mange grunde til at undlade at anmelde en voldtægt. For Sophie, som blev offer for et overgreb af en anden kvinde, var beslutningen om ikke at anmelde voldtægten baseret på en frygt for, at hendes oplevelse ville have en negativ indvirkning på queer- og transmiljøet – hvilken måske repræsenterer endnu en “unik barriere” ved at være en kvinde, der overfaldes af en anden kvinde.

Sophie, som blev overfaldet af en transkvinde, var bekymret for, at det ville komme til at handle mere om gerningsmandens kønsidentitet end selve overfaldet, hvis hun delte sin historie. “Jeg var virkelig bekymret for, at folk ville reagere transfobisk, hvilket overhovedet ikke ville have været støttende,” fortæller Sophie. Så i stedet for at dele sin historie med andre, vælger hun generelt at forholde sig tavs. Det er i forvejen en udfordring at skulle fortælle om et overgreb, men frygten for, at det udsætter marginaliserede grupper, skaber endnu en forhindring, som gør det endnu sværere at bede om den nødvendige hjælp i kølvandet på en traumatiserende hændelse.

Men findes der overhovedet noget, som kan gøre det at bearbejde et seksuelt overgreb mindre pinefuldt? Til spørgsmålet om, hvad der kunne have hjulpet hende, svarer Cassandra Perry, at kampen for at sætte ord på og dermed bearbejde sit overgreb hænger sammen med et langt større problem, som handler om, hvordan vi taler om de her overgreb; “Indtil vi har et bedre ordforråd til at kunne tage de her diskussioner, så vi bedre kan beskrive, hvad vi og andre bliver udsat for, vil vi ikke for alvor kunne forstå, hvad det er, der foregår derude.”

*Navnene er blevet ændret.

