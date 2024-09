Kyllingesandwich med bacon og salat

Portioner: 2

Forberedelse: 30 minutter

Videos by VICE

Total: 1 time

Ingredienser

100 g flødeost

2 spsk purløg, hakket

2 spsk peberrod

1 tsk olivenolie, plus 4 ml

Saften og skallen fra 1 citron

Salt og friskkværnet peber, efter behov

200 ml hvidvinseddike

100 g granuleret sukker

1 agurk, skåret i tynde skiver

6 skiver bacon

100 g friskrevet parmesan

4 g paprika

1 flute, 450 g

Friskrevet muskatnød, efter behov

100 g mel

3 store æg, letpiskede

2 kyllingebryster, delt i to og let mørbankede

50 g usaltet smør

1 flute

Rødbedeblade, ved servering

Vejledning

1. Bland flødeost, purløg, peberrod, 1 tsk olivenolie, citronskal og saft, salt og peber sammen i en skål. Stil blandingen på køl, indtil den skal bruges.

2. Bring eddike, sukker og 100 ml vand i kog i en lille gryde. Rør rundt for at opløse sukkeret, inden du hælder det hele ud over agurkerne. Lad det trække og køle af i 10-15 minutter.

3. Varm en stor stegepande op ved mellemhøj varme. Læg baconskiverne på panden og lad dem stege i 10-12 minutter. Vend skiverne en enkelt gang og sørg for at de bliver sprøde. Læg det færdigstegte bacon på en tallerken dækket med køkkenrulle og rengør panden. Alternativt kan du varme ovnen op til 190°C og lægge baconskiverne på et stykke bagepapir. Stil dem derefter i ovnen, indtil de er sprøde – omkring 10 minutter.

4. I mellemtiden skal du blande parmesan, paprika, brød, muskatnød, salt og peber sammen i en food processor og blende det til fine brødkrummer.

5. Fyld mel, æg og brødkrummer i tre separate dybe tallerkener. Krydr kyllingen med salt og peber. Én ad gangen skal du nu dyppe kyllingestykkerne i mel efterfulgt af æg, inden de dækkes til med brødkrummer og placeres på en tallerken.

6. Varm de resterende 4 ml olie op i panden sammen med smør ved mellemhøj varme. Læg kyllingestykkerne på den varme pande og vend dem én gang under stegning, indtil de er gyldne og gennemstegte. De skal have cirka 8 minutter. Læg de færdigstegte kyllingestykker på et spækbræt og lad dem hvile i 10 minutter, før de skæres i skiver.

7. For at samle din sandwich, skærer du enderne af baguetten, og deler den i to på langs. Smør begge halvdele med purløg-peberrods flødeosten, og byg derefter din sandwich op med kylling, bacon, rødbedeblade og syltede agurker. Skær den færdige sandwich i tre dele og servér.

Fra How-To: Sådan laver du den bedste kyllingesandwich med bacon og salat